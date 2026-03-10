都心で減り続ける“街のお風呂”を駅前に三鷹駅徒歩1分・880円で毎日通える湯船　サウナ施設「FLOBA」、入浴特化の新プランを3月9日より開始

株式会社メッセプロパティー

居場所事業、エンターテイメント事業を展開する株式会社メッセプロパティー（本社：東京都港区、代表取締役：宮本 茂）が運営するサウナ・スパ施設「FLOBA」は、2026年3月9日（月）より、入浴に特化した新サービス「お風呂プラン」を開始します。

本プランは、公衆浴場の減少や入浴習慣の簡略化が進む中、駅前で“日常的に湯船に浸かれる場所”を提供する新サービスです。三鷹駅徒歩1分・60分880円から利用できる入浴特化型プランとして、生活動線の中に温浴習慣を取り戻すことを目指します。

「お風呂プラン」概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/111167/table/15_1_c59a233f22648e410e473d89f6a9f9e0.jpg?v=202603101051 ]

■ 公衆浴場の減少と、入浴が「日常でなくなりつつある」現状

近年、日本各地で公衆浴場の廃業が相次ぎ、地域住民が気軽に通える湯船は年々減少しています。

こうした変化は、特に都市部において顕在化しています。東京都の公表データによれば、都内の公衆浴場数は2018年末の約545軒から2024年末には約430軒まで減少しており、都心部においても「日常的に通える街のお風呂」は確実に減り続けています。（出典：東京都・東京くらしWEBより）

あわせて、共働き世帯や単身世帯の増加、生活時間の不規則化に加え、都市部を中心とした住宅のコンパクト化や浴室機能の簡略化が進んでいます。

こうした社会・住環境の変化により、心身を整える生活インフラでありながら、湯船に浸かることは必ずしも日常の前提とはならない状況が生まれています。

一方で、温浴が心身のコンディション調整や生活リズムの切り替えに寄与するという考え方は、今も広く共有されています。

FLOBAでは、三鷹駅前という生活動線上の立地を生かして、「日常的に湯船に浸かれる場所」を都市生活の中に取り戻すことを目指しました。

■サウナ特化型施設から、地域に根ざした「生活インフラ」へ

FLOBAは2024年12月、三鷹駅前に誕生した温浴付きサウナ施設です。

これまでサウナ利用者を中心に支持を集めてきましたが、オープンから1年を迎え、利用実態や周辺環境の変化を踏まえ、施設の機能拡張を検討してきました。

具体的には、来館者データや利用者アンケートを分析した結果、サウナ利用を目的としない「入浴のみ」のニーズが一定数存在することが明らかになりました。

こうした実態を受け、サウナを主軸とした施設運営から、湯船を中心に、誰もが日常的に立ち寄れる“地域の居場所”としての機能を併せ持つ生活インフラへと位置づけを広げます。

三鷹駅徒歩1分という生活動線上の立地、手ぶらで利用できる設備環境、短時間利用にも対応できる運営設計は、既存のサウナ施設でありながら「地域のお風呂」機能を担えるFLOBAならではの強みです。

本プランでは、サウナ利用を前提としない入浴需要にも応え、年齢や目的を問わず、誰もが日常的に利用できる“地域のお風呂”としての機能を強化します。

■ FLOBA「お風呂プラン」3つのポイント

広々とした高濃度炭酸泉（4F：女性フロア）ポイント１.｜高濃度炭酸泉による短時間でも満足感のある入浴

施設の特長のひとつが、常時1,300ppmを維持する高濃度炭酸泉です。

低温でも血行促進が期待できるとされ、短時間の入浴でも身体が温まりやすい点が特長です。美容面では、日々のコンディションを整える入浴習慣として取り入れやすく、健康面では、身体への負担を抑えながら、関節や慢性的な疲労のケアを目的とした利用にも適しています。

三鷹駅デッキから見えるFLOBAシンボルロゴポイント２.｜徒歩1分手ぶらでOK、毎日の生活に溶け込む“街のお風呂”

三鷹駅から徒歩1分という立地により、移動の負担なく立ち寄れる点が特長です。

タオルを含む必要なものがすべてそろっており、特別な準備は不要。ドリンクバー付きで880円（税込）からというリーズナブルな価格設定により、仕事帰りなど、入浴を特別な予定にせず、生活の延長として気軽に取り入れられる環境を整えています。

入浴や身支度に必要なアメニティが充実（4F：女性フロア）ポイント３.｜上質なアメニティで、日常の入浴をひとつ上の時間へ

女性更衣室には、タオルやシャンプー、トリートメントに加え、POLAブランドのボディミルク、ヘアオイル、化粧水、乳液、クレンジング、洗顔など入浴後まで快適に過ごせるアメニティをそろえています。

さらに、ドライヤーやヘアアイロン、フェイススチーマーも完備。仕事前や外出の合間でも、何も持たずに立ち寄り、身支度まで整えて次の予定へ向かえる環境を用意しています。

■FLOBAが″地域の居場所としての役割

FLOBAでは本プランを通じて、入浴を特別な体験ではなく、日々の暮らしに自然に組み込まれる存在として定着させていく考えです。サウナ利用に限らず、年齢や目的を問わず立ち寄れる“地域のお風呂”として、生活リズムを整える場、気持ちを切り替える場、地域の居場所のひとつとしての役割を担っていきます。

今後も、三鷹駅前という立地を生かしながら、地域に根ざした温浴施設としての機能を磨き、日常的に利用され続ける環境づくりを進めていきます。

※本企画は予告なく変更、終了になる可能性がございます。

■施設概要

施設名 ：FLOBA

所在地 ：東京都三鷹市下連雀3-45-2

営業時間：8:00～24:00 ※最終入場 23:00

店舗HP ：FLOBA（https://floba-mitaka.jp/）

■株式会社メッセプロパティー

1F施設エントランス

「働く」「休む」「整える」を同時に叶える“新しい居場所”を提案する株式会社メッセプロパティーは、都内を中心に、働く人や地域住民向けの次世代型複合施設を展開しています。本格フィンランド式サウナ「ROOFTOP」、都内最大級のコワーキングスペース「LifeWork」、世界最大級サウナ「MONSTER WORK & SAUNA」、日本トップクラス高濃度炭酸泉を備えた「FLOBA」など、快適な空間づくりやサービス提供を通じて、地域コミュニティの活性化や仕事・学び・交流の新しい価値創造に取り組んでいます。

■会社概要

企業名 ：株式会社メッセプロパティー

所在地 ：東京都港区六本木3丁目2番1号

代表取締役 ：宮本 茂

設立 ：2015年3月19日

事業内容 ：次世代複合居場所施設創造、エンターテイメント

企業HP ：https://www.p-messe.com/