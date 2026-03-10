「サク山チョコ次郎なのに！？たまごパン」新発売！プレーン、メープルの2味で展開。うれしいカルシウム、ビタミンD入り♪

株式会社正栄デリシィ

株式会社正栄デリシィ（本社：茨城県筑西市、代表取締役社長 中島豊海）は、“毎日をチョっと明るく”してくれる『サク山チョコ次郎』シリーズから、『サク山チョコ次郎なのに！？たまごパン』を2026年3月16日（月）に発売いたします。

プレーン：卵の風味がしっかり感じられますメープル：メープルの風味が贅沢に感じられます

商品特徴

『サク山チョコ次郎』シリーズから商品ラインナップに初の半生菓子『サク山チョコ次郎なのに！？たまごパン』のプレーンとメープルが仲間入りします。

卵の風味を感じられるしっとり食感のたまごパンで、全世代にうれしいカルシウムとビタミンD入りです。

そのままはもちろん、温めても、冷やしてもおいしくお召し上がりいただけます。

忙しい朝に！おやつに！様々な食シーンでお子様から大人の方まで幅広い世代の方が気軽にパクっとお召し上がりいただけます。

全16種のかわいいチョコジローのプリント入り

かわいいチョコジローのプリントが思わず手に取りたくなります。

※1製品中に16種類のプリント柄が全て入っているわけではありません。

左：プレーン

右：メープル

公式SNSアカウントもどうチョよろしく♪

サク山チョコ次郎 公式SNSアカウントでは、商品に関する情報やキャンペーン情報を発信しています。また、サク山チョコ次郎〔公式〕の X（旧Twitter）アカウント（@chocojiro0326）では、チョコジローのゆる～くてほのぼのとした日常が見られます。お見逃しなく♪

▽サク山チョコ次郎〔公式〕X（旧Twitter）アカウント

https://twitter.com/chocojiro0326

▽サク山チョコ次郎〔公式〕Instagramアカウント

https://www.instagram.com/sakuyamachocojiro0326/

「サク山チョコ次郎」は発売から10周年！

2017年に発売開始した「サク山チョコ次郎」は、サクサク軽い食感のビスケットとチョコレート、ミルククリームを組み合わせた、ひと口サイズのお菓子です。

チョコレートには、チョコジローの様々な表情やかわいらしいポーズが描かれています。ビスケットにはくすっと笑えてほっこりする「チョ」がつく「チョコジロー語」が満載！

10周年を記念し、全10企画からなる“10の「うチョ～！？」プロジェクト”も始動！詳しくは10周年特設サイトへ。

▽10周年特設サイト

https://shoeidelicy.co.jp/chocojiro/10th/index.html

▽サク山チョコ次郎 ブランドサイト

https://www.shoeidelicy.co.jp/chocojiro/index.html

▽正栄デリシィ ホームページ

https://www.shoeidelicy.co.jp

■商品概要

商品名 ：サク山チョコ次郎なのに！？たまごパン（プレーン、メープル）

内容量 ：4個入り

販売地区 ：全国

発売日 ：2026年3月16日（月）

販売チャネル：量販店、ドラッグストア、小売店など

希望小売価格：オープン価格



