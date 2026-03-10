忙しい朝に最適！ 時短で外サク中ふわトーストが完成するトースターが7,990円で新登場！ 約0.2秒(※1)で発熱するフラッシュヒーターを搭載

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より、2026年2月上旬から全国のニトリ店舗およびニトリネットにて販売を開始した、「フラッシュトースター(AC2G01)」をご紹介します。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400054240s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400054240s/)

トースターに食パンを入れて、焼けるまでじっと待つ。忙しい朝はこんな時間も惜しいと思ったことはありませんか？「もっと早く、おいしいトーストを食べたい！」という声が多くありました。

そんな声にお応えし、高温ですばやく加熱し、短時間でトーストが完成する、フラッシュトースターの販売を開始しました。わずか約0.2秒で発熱し、最高約1100℃（※2）に達する「フラッシュヒーター」を搭載。外はサクっと、中はふわっとしたトーストが短時間で焼きあがります。

※1 スイッチを入れてからヒーターが赤熱し始める時間。自社調べ（当社指定条件下）。

※2 ヒーター単体の理論値。

■商品特徴

１. 約0.2秒で発熱するフラッシュヒーター

発熱するまで約0.2秒、閃光のように一瞬で発熱し、最高約1100℃まで到達するフラッシュヒーターを搭載。庫内を素早く温められるため、食パンの表面はこんがりと焼き色がつき、内部は水分を保ったままじんわりと加熱されます。外はサクっと、中はふわっとしたトーストが短時間で完成します。

２. 4本のヒーターでムラなく加熱

庫内上側に2本のフラッシュヒーター、庫内下側に2本の石英管ヒーターを搭載し、庫内の温度を一気に上げます。ヒーターの発熱箇所を最適化しているので、全面をムラなく短時間で加熱できます。庫内温度を100℃～260℃の範囲で調整できるので、トースト以外の調理でも活躍します。

３. 4枚の食パンを同時に焼ける広い庫内

幅約27.5cm、奥行約26.3cmのひろびろとした庫内は食パンを4枚同時に調理可能。直径23cmのホールピザをまるごと焼くことができる大きさです。調理用受け皿も付属するので、形が崩れやすいものも加熱調理できます。

※ 形状（山切りパンなど）や置き方（縦向き、横向き）によっては入らないことがあります。

４. お手入れも簡単

焼き網ははずして丸洗いできます。スライド式のくず受け皿もはずすことができるので、日々のお手入れも簡単です。

「フラッシュトースター」で、毎日の暮らしをちょっと便利にしませんか？

ニトリグループは、今後も暮らしを便利に、快適に彩る商品の開発に力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】フラッシュトースター (AC2G01)

【価格】7,990円

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400054240s/

【カラー】ホワイト、グレー

【定格電圧】AC100V

【定格周波数】50Hz/60Hz

【定格消費電力】1390W

【外形寸法（約）】幅325×奥行332×高さ222mm

【庫内有効寸法（約）】幅275×奥行263×高さ88mm

【質量（約）】3.2kg

【電源コード長さ（約）】1.0m

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。