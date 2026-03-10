コラボ第２弾！【アンデイコ×チロルチョコ 】2026年３月新商品。定番商品「ミルク」がカップスイーツになって新発売！

栄屋乳業株式会社チロルチョコ ミルクケーキプリン

「アンデイコ」のブランドでお馴染みの栄屋乳業株式会社（本社：愛知県岡崎市、代表取締役社長：野田陽太郎）は、「チロルチョコ ミルクケーキプリン」を２０２６年３月１０日（火）に発売します。

■商品概要

チロルチョコ株式会社のチロルチョコで長く親しまれている「ミルク」を当社の多層カップデザートで表現しました。

カップで食べるをコンセプトに、上からチョコソース、しっとりココアスフレ、なめらかミルクプリンを重ねています。

プリンは北海道産牛乳と生クリームを使用し、「ミルク」のコクを再現しています。チョコとミルクのやさしい甘さ奏でる３層の異なる食感と味わいをご堪能ください。

全国のスーパーやコンビニで発売予定。

・商品名：チロルチョコ ミルクケーキプリン

・希望小売価格：１７０円（税抜）

・発売期間：２０２６年３月１０日～５月３１日

【栄屋乳業株式会社】

本社：愛知県岡崎市東牧内町字甲田 45番地

「新しいデザートの世界」をテーマに、デザート商品を製造販売しているメーカー。全国のコンビニエンスストア、スーパーをはじめ、生活協同組合や学校給食などに商品を展開しています。 販売品目は、シューアイス、バーアイス、シュークリーム、エクレア、ワッフル、プリンなどで、商品の企画・開発から製造までを行っています。

公式HP：https://www.andeico.co.jp/

公式X：https://x.com/andeico

公式Instagram：https://www.instagram.com/andeico___official/

公式Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=100054668834748&locale=ja_JP(https://www.facebook.com/profile.php?id=100054668834748&locale=ja_JP)

公式YouTube：https://www.youtube.com/@andeico.sweets

栄屋乳業株式会社 矢作工場