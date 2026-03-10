増え続けるMicrosoft 365の認証攻撃に対応　セキュリティ運用を自動化する「NR Automate Security」販売開始

株式会社エニックシステムズ

株式会社エニックシステムズ（本社：神奈川県茅ケ崎市、代表取締役：里薗 和男）は、ネクストリード株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：小國 幸司）が提供するクラウド型セキュリティ支援サービス 「NR Automate Security」 の販売パートナー契約を締結し、2026年3月より、販売を開始することをお知らせいたします。

NR Automate Security は、Microsoft 365 テナントのセキュリティ状況を可視化し、セキュリティアラートの監視および対応支援を行うクラウド型セキュリティ支援サービスです。不審なアクティビティや不正アクセス、認証情報・資格情報に関するリスクの検知に対応し、企業の Microsoft 365 テナントを多角的に保護します。

本サービスにより、日々高度化・複雑化するセキュリティ脅威への対応を支援するとともに、情報システム担当者の運用負荷軽減を実現し、より安全で効率的な Microsoft 365 運用を支援します。

詳細を見る :https://www.enicsystemz.co.jp/nr-automate-security

背景

近年、Microsoft 365 を狙った不正アクセスや情報漏えいなどのセキュリティ事故は急増しており、中小企業においても深刻な影響が発生しています。一方、専任の情シスを持たない企業では、日々のログ監視やアラート対応が追いつかず、リスクを見逃しやすい状況が続いています。

こうした環境の中、Microsoft 365を主軸としたIT支援を行う当社としても、より強固なセキュリティ対策を提供できる体制の構築が不可欠であると考えました。

高度なMicrosoft 365およびセキュリティに関する知見を有するネクストリード株式会社様と協業することで、Microsoft 365の「導入・活用」と「セキュリティ運用」を分断することなく、一体で提供できる体制を実現します。



当社の現場に密着したIT支援と、ネクストリード株式会社様の専門的なセキュリティ知見を組み合わせることで、中小企業でも無理なく導入・運用できる、実効性の高いMicrosoft 365セキュリティ環境の提供が可能となります。

このような背景から、NR Automate Securityの取り扱いを開始しました。

サービス詳細

より強固なセキュリティを実現するための 1st STEP として

NR Automate Security は、Microsoft 365環境におけるログ分析・アラート監視を自動化し、脅威の早期発見から改善提案までを一貫して支援するセキュリティサービスです。

“誰かが社員のアカウントを盗もうとしている”

“普段と違う場所からログインされている”

“危険なファイルが動き始めている”

といった異常を自動で察知し、必要な対応を分かりやすく案内します。

単なる監視にとどまらず、ゼロトラスト実現に向けたロードマップ策定まで包括的にサポートします。

短期的なリスク対応（見守る・気づく）

- 高リスクの兆候を自動検知し、アカウント自動ブロックやデバイス隔離などの初動対応をサポート- ログ監視とアラート分析を自動化し、脅威の可能性を早期に把握- 異常が検知された場合は必要な対応内容を通知し、迅速な調査と判断を促進

長期的なセキュリティ強化支援（見直す）

- 日々のデータから「どんな危険が起きやすいか」「攻撃されやすいパターン」 を可視化したレポートを定期的に提供- 継続的な分析に基づき、企業の環境に適したセキュリティ改善策をアドバイザーとして提案- 認証・デバイス管理・脆弱性対策など、対応すべきセキュリティ課題の優先順位づけと改善ステップを提示

NR Automate Security は、監視サービスだけでなく、認証強化・デバイス管理・脆弱性対策など、

ゼロトラストに必要な要素を段階的に整備するための総合支援サービスです。

短期の“守り”と長期の“強化”を両立し、企業が無理なく継続できるセキュリティ基盤の構築を支援します。

導入効果

インシデント（不正アクセス等）の早期発見・早期対応

普段の仕事では気づけない“裏側の危険な動き”を自動でキャッチし、

社員のアカウント乗っ取りや情報漏えいの芽を、早い段階で防ぎます。

情シス担当者の負担軽減

アラートやログを1つずつ確認する必要がなくなり、不審な動きをレポートで分かりやすくまとめてているため、専門知識がなくても判断しやすい環境が整います。

セキュリティの継続的な強化

日々のデータを分析し、「自社は何が弱いのか」「どこから手を付けるべきか」をレポートとして分かりやすく把握できます。この分析・調査にもとづき、“攻撃者にとって狙いやすいポイント” を発見して塞いでいきます。

コスト削減

危険の芽を早期に把握することで、事故対応や復旧にかかる大きなコストを未然に防ぐことができます。また、必要な対策だけに絞った投資ができるため、“セキュリティ費用の最適化” にもつながります。

※ログ分析にはMicrosoft 365 Entra ID P1またはP2、

※アラート調査にはMicrosoft 365 Business PremiumまたはMicrosoft 365 E5が必要です。

今後の展開

今後は、Microsoft 365の導入・活用支援をより強化し、単なるライセンス提供にとどまらない運用最適化までを一体で支援する体制を拡充してまいります。

NR Automate Securityを通じた可視化・自動化の仕組みを入口に、Microsoft 365を“導入して終わり”にしない支援モデルを確立し、中小企業におけるIT基盤の高度化を推進してまいります。

株式会社エニックシステムズについて

株式会社エニックシステムズは、Microsoft 365の導入から運用・活用、開発までをワンストップで支援しています。デジタル化支援、セキュリティ対策、ネットワーク構築の3つのサービスを軸に、専門エンジニアが安心・安全で使いやすいIT環境を構築。常にお客様に寄り添うITパートナーとして、業務に集中できる環境を提供することで、「攻めのビジネス」を後押しします。

「気づきから、未来を創る。」をビジョンに掲げ、あらゆる課題やお困りごとを見逃さず、その気づきを原動力に、より良い製品・サービスと新たな価値を創造し、社会に貢献してまいります。

会社名 株式会社エニックシステムズ

本社 神奈川県茅ケ崎市東海岸北1-7-21 ジュジュべ茅ヶ崎2F

代表者 代表取締役 里薗 和男

公式サイト https://www.enicsystemz.co.jp/

製品サイト https://www.enicsystemz.co.jp/nr-automate-security

ネクストリード株式会社について

ネクストリード株式会社は、Microsoft 365 および Microsoft Azure を中心としたクラウドセキュリティ・運用支援を強みとし、Microsoft の最上位パートナー認定「Cloud Security Specialization」を取得しています。 独自サービス「NR Automate Security（NRAS）」によるセキュリティ可視化・監視・分析・運用改善をはじめ、クラウド基盤の設計・構築、運用支援、業務自動化、DX推進までを一貫して支援し、クラウド環境の安全性向上と情報システム部門の運用負荷軽減を実現しています。 「仕事のシンプル化による本質的な課題解決」をミッションに、企業の持続的成長と安全なデジタル環境の実現に貢献しています。

会社名 ネクストリード株式会社

本社 東京都千代田区神田三崎町2-21-6 Gaia Force Building 1F

代表者 代表取締役 小國 幸司

公式サイト https://nextread.co.jp/

