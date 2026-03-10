7秒で着脱可能！建機の操縦席や計器を守る東部レントオールの【7シェルカバー】が特許取得
建設機械器具レンタル事業を展開する株式会社東部レントオール（本社：高知県南国市、代表取締役：門田 徹也)は、建設機械の操縦席を守るための「重機用保護カバー及びその使用方法」を開発し、このたび特許を取得したことをお知らせします。
本技術を製品化したものが「7シェルカバー(ナナシェルカバー)」です。建設機械の座席シートおよび計器類のカバーとして、わずか7秒足らずで簡単にカバーを着脱できることから、「7シェルカバー」と名付けました。現在、多くのお客様から大変好評をいただいております。
■特許取得の概要
「7シェルカバー」の詳細は以下のURLをご覧ください。
https://shop.toburentall.co.jp/lp/7shellcover/
「7シェルカバー」の驚きの7秒着脱は、以下のYouTubeで御確認ください。
「7シェルカバー」驚きの7秒着脱 :
https://www.youtube.com/watch?v=yA1JBU-47x4&list=TLGG4vLQucmviyYwOTAxMjAyNg&t=1s
【7シェルカバーの開発の軌跡】
建機のレンタル業をしている中で、日光や雨などによって劣化しやすい建設機械の操縦席周りを保護する専用カバーは発売されていませんでした。特にキャノピー(屋根と支柱のみの開放的な運転席)仕様の操縦席周りの経年劣化を防ぎたいといった声が数多くあったため、お客様に快適に作業していただきたいと思い、建機用の操縦席周りを保護するカバーの製作を開始しました。最初は、建設機械を保護するためにしっかりとした袋状のカバーを作成しましたが、快適さと同時に手間を減らしたいといった要望に応えるために4年ほど試行錯誤を重ねました。
お客様の声により、操縦席周りに特化することで幅広い機種に対応することが可能となり、7秒着脱というスピードや、水がたまらない形状・機能を実現しました。雨や霜などによってズボンが濡れる不快さもなくなり、UVなどによる経年劣化も軽減できるようになりました。
【7シェルカバーの特徴】
・取付簡単、着脱7秒で完了
・雨や雪などで操縦席が濡れない
・日焼けなどによる座席シートやメーターの劣化を防ぐ
・幅広い建機の座席に対応
【価格】\35,200(税込)＋送料
【シートカラー】20色から選ぶことができ、会社のコーポレートカラーや好みの色を選択できます。
【メーカー様の声】
・地域の展示会でもとても人気の商品で、操縦席をしっかり覆うことができる設計に加え、折り畳みやすい高品質な素材と、豊富なカラーバリエーションも魅力です。他社製と比較しても適正な価格で、現場に最適なコストパフォーマンスの高いアイテムです。【ヤンマー建設株式会社】
・日光や雨、雪、沿岸部では塩害など、建機の座席シートの経年劣化や破れ、計器類カバーの腐食や割れなどに悩まされてきました。7シェルカバーは座席シートの劣化も防いでくれるので、お客様からも大変ご好評です。【株式会社クボタ建機ジャパン】
【お客様の声】
・7シェルカバーは大変重宝しております。自分の現場や他の現場でも、重機を使わない時はきちんとカバーして重機を守ってくれています。また、冬には風除けにもなるのでとても助かります。装着も慣れるとすごく簡単です。【株式会社京滋建設】
・これまで操縦席をカバーするのが面倒で、毎回手間に感じていましたが、この7シェルカバーは装着がとても簡単で、毎日でも気軽に使えます。もっと早く出会いたかった、と心から思える商品です。【オカダアイヨン四国営業所】
東部レントオールは、今後もお客様のニーズにあった価値のある商品やサービスを開発・提供し、関わる全ての方々の幸福を目指して成長し続けます。
＜株式会社東部レントオールについて>
株式会社東部レントオールは、みなさまの心豊かな生活の向上と文化文明の発展に貢献できることを目指し、建設機器や救命機器のレンタルサービスを提供しています。
会社名：株式会社東部レントオール（TOBU RENTALL）
代表者：代表取締役 門田徹也
所在地：〒783-0048高知県南国市岡豊町小篭157-1
連絡先：TEL：088-863-7333 FAX：088-863-7155
設立：1992年3月
事業：建設機械器具のレンタル、救命機器のレンタル
URL:https://toburentall.co.jp