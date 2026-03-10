グルテンフリー・プラントベースの「やさしい豆乳クッキー」リニューアル発売
株式会社げんきタウン
グルテンフリー・プラントベース
の新しい美味しさ
プレーン
チョコ
ベリーベリー
レモン
株式会社げんきタウンは、グルテンフリー・プラントベースの「やさしい豆乳クッキー」を2026年
3月10日よりリニューアル発売したことをお知らせいたします。
・米粉の軽やかな食感と豆乳のまろやかなコクを活かした新しい美味しさ
・7種のラインナップで登場
・小麦・乳・卵など特定原材料の持ち込みのない専用工場で製造しております（特定原材料と準ずるもの28品目において大豆のみ使用）
国産・オーガニックのこだわりの原材料
国産の米粉・大豆粉・豆乳・きなこ・黒糖
オーガニックのレモン・チョコレート・ココア・ストロベリー・ラズベリー・ココナッツ・コーヒー
価格
株式会社げんきタウン 会社概要
多くの方にシェアしてほしいという想いから、グルテンフリー・
プラントベースのお菓子を30年製造しています。
代表：森 龍三
所在地：大阪府豊中市蛍池東町2丁目2-16 小田ビル301号
TEL：06-6857-2712
Mail：hello@genkitown.co.jp
URL：https://genkitown.co.jp/