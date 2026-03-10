海外不動産販売のProperty Access株式会社が三菱地所株式会社とインドネシア最新プロジェクトの専任パートナーシップ契約を締結

Two Sudirman Private Residencesについて

Property Access 株式会社

インドネシアの首都ジャカルタの中心地に2029年上旬引渡予定の大規模複合開発プロジェクトです。

三菱地所株式会社のインドネシアでの旗艦開発事業で、首都ジャカルタの新たな象徴となります。

地上70階建の分譲住宅棟と地上77階建のコマーシャル棟からなる2棟の大型開発で東南アジア諸国の中でも特に将来性の高いインドネシアの経済成長を牽引します。

弊社Property Access株式会社は三菱地所株式会社との契約締結により、日本の投資家向けに専任パートナーシップ契約を取得しました。

希少性の高い中心地と交通利便性

インドネシアのビジネス中心地（CBD）であるSudirman通りに面した希少な立地です。

バス停が目の前にあり、空港線・地下鉄（MRT）・地上電車が徒歩圏内という、公共交通機関および車・バイクのいずれでもアクセスしやすい極めて高い利便性を備えています。

三菱地所株式会社最大規模の複合まちづくり

敷地面積33,000平方メートル におよぶ、インドネシアにおける三菱地所株式会社最大規模のプロジェクトです。

地上70階建ての住宅棟と、オフィスや商業施設、ジャカルタ初出店となるハイアットグループのホテル「Andaz（アンダーズ）」が入る地上77階建てのコマーシャル棟で構成されます。

高品質なデザインと充実のスペック

三菱地所株式会社が開発・企画をリードし、米国系NBBJ社などの海外コンサルタントを起用しています。

現地で高い競争力を持つデザインと住戸スペックを実現し、大規模開発ならではの充実した共用部を備えています。

インドネシア市場の成長ポテンシャル

世界4位の人口（2.8億人）を背景とした経済成長に加え、近年は外国人への不動産販売が開放されつつあります。

今後のさらなる不動産価値の向上や、堅調な需要が期待される市場環境にあります。

弊社Property Access株式会社について

2016年にシンガポールで創業したProperty Access株式会社は海外不動産に投資する多くの日本人投資家を顧客に持ち様々な国のデベロッパーと強い結びつきを持っています。

フィリピン・マレーシア・カンボジアなどの東南アジアに加えて、オーストラリア・UAE（ドバイ）・モンゴルなどの多くの国のデベロッパーと良好な関係を築き上げてきた実績があります。

海外不動産の総取扱高は200億円を超えて、日本人投資家と世界の架け橋となるような事業活動を行っています。

また、一昨年より日本国内の不動産を海外の富裕層・投資家に販売する事業も開始して既に10,000名以上の海外富裕層・投資家の顧客リストを保有しています。

この度、他国での実績を買われ三菱地所株式会社のインドネシアでの大型開発プロジェクトの日本での専任パートナーシップ契約を締結しました。

対面型及びオンラインでの説明会の開催決定

Property Access株式会社は三菱地所株式会社との専任パートナーシップ契約締結により、弊社主催で対面型及びオンラインでの説明会を開催することになりました。

下記の日程にて開催を予定しております。

・2026年3月14日土曜日10時または14時からの２部制

対面型説明会 in 東京・丸の内

開催場所: 丸ビル 7F・8Fホール＆コンファレンススクエア(https://maps.app.goo.gl/5YQ5kdjNgUbXhzPy7)

（上記リンクをクリックしていただくとGoogle Mapsに遷移致します。）

・2026年3月21日土曜日10時または14時からの２部制

オンライン説明会（Zoom）

また当日はフィリピンの首都マニラにて三菱地所株式会社が参画している学生向け高級コンドミニアムプロジェクトも合わせてご紹介します。

お申し込みは下記のリンクを選択して、フォームに必要情報をご入力の上でご送信くださいませ。

https://selections.propertyaccess.jp/202603-prtimes-real-estate-seminar

Two Sudirman Private Residencesの基礎情報

敷地面積: 約33,000平方メートル （計画全体）

分譲住宅棟

名称: Two Sudirman Private Residences

階数: 地上70階、地下4階

延床面積: 住宅約108,000平方メートル

分譲面積: 約92,000平方メートル

総戸数: 363戸

スケジュール: 2024年7月着工、2028年下旬竣工（予定）、2029年上旬引渡（予定）

ディベロッパー: Central Sudirman Development（三菱地所株式会社およびTaspenグループ（現地パートナー）の出資先）

プロジェクトマネジメント: 三菱地所インドネシア社

プロジェクト公式サイト: https://twosudirman.com/

コマーシャル棟

構造・規模: 地上77階、地下5階

延床面積: オフィス約82,000平方メートル 、ホテル/SA約42,000平方メートル 、商業38,000平方メートル

貸付面積: 約103,000平方メートル （オフィス約62,000平方メートル 、ホテル/SA約23,000平方メートル 、商業約18,000平方メートル ）

ホテル/SAオペレーター: Andaz (Hyatt Group)

三菱地所株式会社の共同事業者について

・Taspen 社概要

本社所在地：インドネシア、ジャカルタ

設立：1963 年

事業内 容：インドネシア公務員年金基金の運用（国営企業）

代表者：Antonius Kosasih 氏（President Director）

・Taspro 社概要

※Taspen 社の不動産事業子会社で、三菱地所株式会社の直接の共同事業者

本社所在地：インドネシア、ジャカルタ

設立：1988 年

事業内 容：Taspen 社運用資産の開発・分譲・賃貸

主な開発物件：Menara Taspen（本計画地所在既存ビル）等

代表者：Bayu Utomo 氏（President Director）

・Benhil Property 社概要

本社所在地：インドネシア、ジャカルタ

設立：2010 年

事業内容：不動産開発

主な開発物件：Sudirman Suites（Sudirman 通り所在の分譲住宅・ホテル複合案件）など

代表者：Eko Hindharto 氏

・出資比率：三菱地所・Benhil Property社コンソーシアム 70%、Taspro 社 30%

・事業会社：Central Sudirman Development

※三菱地所はBenhil Property社と合弁会社（三菱地所 85%、Benhil Property社 15%）を設立し、事業会社のPT Central Sudirman Developmentの株式70%を取得。

Property Access株式会社の企業情報

・Property Access株式会社

代表取締役CEO 風戸 裕樹

東京都港区赤坂４－９－２５新東洋赤坂ビル５階

ご連絡先: info@propertyaccess.co

電話番号: 03-6447-2767

公式Webサイト: https://propertyaccess.jp

営業時間: 10時～19時

休業日: 水曜日・日曜日・祝日