AIMSより初のAIヒューマン。身体拡張パーツを身につけた、スニーカー好きの「NEU（ニウ）」がデビュー

株式会社AIMS

フルAIで生成したデジタルヒューマンである「AIヒューマン」を活用した事業を展開する株式会社AIMS（本社：東京都品川区、代表取締役：大橋弦也、以下 AIMS）より、身体拡張パーツを身につけたスニーカー好きのフルAIタレント「NEU（ニウ）」が、2026年3月10日にデビューいたしました。

NEU 公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/neu__0117/

TikTok：https://www.tiktok.com/@neu__0117

YouTube：https://www.youtube.com/@neu__0117

PV

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9iEndE85G9c ]

■ デビュー前、フォロワー1,000人段階でリール動画が250万回再生

当社初となるAIタレントの「NEU」は、本格デビューに先駆けて行ったSNSプレ運用にて、フォロワー1,000人段階でInstagramリール動画が250万回のオーガニック再生を記録。1ヶ月で総フォロワー数が8,000人を超えています。（2026年3月9日 時点）

■「自己成長」するAIヒューマン

多くのバーチャルヒューマンが、決められた人格・設定・シナリオに基づいて運用されるのに対し、AIヒューマンであるNEUは、SNSでの反応や日常の出来事をもとに、価値観を自動で更新しながら発信を行います。

■PR・マーケティングに加え、文化的な価値創造も目指す

NEUは、AIタレント・モデルとして、主にPR・マーケティング領域での活動を行います。また、それだけにはとどまらず、AIMSの「人間の可能性を拡張する」というミッションのもと、「多様な身体のあり方の肯定」「人間の身体拡張」という新たな文化的価値の創造にも挑戦します。

■スニーカー・ファッションという美意識・趣味を持ち、年齢を重ねる

NEUはスニーカーやファッションが好きな18歳。明確な「趣味嗜好」と「美意識」を持ち、「一人の人物」として活動します。

さらに、NEUは18歳として誕生しますが、月日とともに年齢を重ねていき、トレンドやライフステージの変化に寄り添いながら発信を続けます。これにより、企業・ブランドは、一時的な話題化にとどまらず、ファンとともに関係性を育てていく「長期的なブランド資産」としてNEUを活用することが可能です。

■「身体拡張パーツ」を通して発信する「身体のあり方に無数の選択肢がある」という価値観

NEUは右足に「身体拡張パーツ」を付けているという身体的な特徴を持っています。

AIMSのミッションは、「人間の可能性を拡張する」こと。私たちは、テクノロジーを「人間の代替」ではなく、「人間の選択肢を広げる手段」として捉えています。

また、本来、身体のあり方には、年齢・体型・能力の違いを含め、無数の形が存在するはずです。しかし現実には、社会や文化の中で限られた価値観が「普通」や「正解」として共有されてきた結果、人間の選択肢が無意識のうちに狭められてきた側面があると、AIMSは考えています。

彼女にとっての身体拡張パーツは、「欠損や制限を補うもの」ではありません。それは、テクノロジーが新たな選択肢を生み出し、「身体のあり方には無数の選択肢がある」という可能性を示すための表現です。また、AIの登場により、価値観や社会の前提が変化していく中で、彼女を通じて「普通」や「正解」「こうあるべき」という前提を見直すきっかけを提供していきたいと考えています。

NEUは、こうしたAIMSの思想を体現する存在です。

今後、NEUはSNS上での発信にとどまらず、「普通や正解はひとつではないこと」や「すべての身体のあり方に価値があること」を肯定する活動を展開していきます。さらにAIMSは、実際の「人間拡張」に関する技術や関連企業とも連携し、デジタルとフィジカルの両面から、人間の可能性を拡張する取り組みを進めていきます。

■独自のAIヒューマン生成技術

AIMS独自の生成ノウハウにより、顔立ちの設計にとどまらず、性格・価値観・趣味嗜好、生活空間（部屋など）といった設定まで一貫して設計しています。また、著作権や既存人物との類似性に十分配慮した設計・生成プロセスを採用し、オリジナリティを担保したAIヒューマンの開発を行っています。

■専門性を持つメンバーで構成されたプロジェクトチーム

本プロジェクトには、AIヒューマンの全体統括をするAIヒューマンコンシェルジュを中心に、クリエイティブディレクター、アートディレクター、AIクリエイター、スタイリスト、スニーカースペシャリスト、SNSディレクターなど、各分野の専門性を持つメンバーが参画しています。

■今後の展望

NEUは、AIMSとして初めてローンチするAIヒューマンです。

今後は、企業・ブランドとのコラボレーションやマーケティング・PR施策、メディア展開などを段階的に広げていきます。あわせて、「すべての身体のあり方に価値があること」という価値観や「人間拡張」という新技術とも接続しながら、活動をしていく予定です。

デビュー日： 2026年3月10日

----------

【会社概要】

社名：株式会社AIMS

設立日：2025年11月7日

代表者：代表取締役 大橋弦也

所在地：東京都品川区東品川2-2-43

Website：https://aims-ai.tokyo

Instagram：https://www.instagram.com/aims_ai_/

【事業内容】

・戦略型AIヒューマン生成

・AIヒューマンを活用したブランドコミュニケーション設計

・AIによる自動化技術・ワークフローシステム構築

----------

【お問い合わせ先】

株式会社AIMS

Email：info@aims-ai.tokyo