フロッグウェル株式会社、Salesforce向けAIカスタマーサポート支援パッケージ「Service Agent Suite by Frogwell」を提供開始

フロッグウェル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：小谷直也）は、Salesforceを活用したカスタマーサポート業務向けAI導入支援パッケージ「Service Agent Suite by Frogwell」の提供を開始したことを発表いたします。1シナリオ20万円からの手頃な価格設定により、企業のカスタマーサポート部門におけるAI活用の第一歩を強力に支援してまいります。

■背景・課題

近年、顧客接点の多様化やサービスの高度化に伴い、カスタマーサポート業務の重要性はますます高まっています。一方で、多くの企業では以下のような課題を抱えています。

- 問い合わせ対応が担当者に依存し、応対品質にばらつきが生じている- 繰り返し発生する定型的な問い合わせへの対応に工数がかかっている- ナレッジの蓄積・共有が進まず、組織全体で活用しきれていない- 多言語対応や24時間対応における人的負担が大きい- 対応履歴の記録・共有に時間を要し、業務効率化が進まない- AI活用に関心はあるものの、高額な初期投資が導入の障壁となっている

こうした課題を背景に、当社はAIによる業務支援をより身近なものとするため、Salesforce Agentforce と Service Cloud を組み合わせた、導入しやすい価格帯のAI支援パッケージを開発しました。カスタマーサポート業務の効率化と品質向上を同時に実現し、企業の持続的な顧客体験向上を支援します。

■Service Agent Suite by Frogwellの概要

Service Agent Suite by Frogwellは、カスタマーサポート業務の各シーンにおいて、AIが自動的に対応・支援を行う機能をパッケージ化したソリューションです。企業の状況に応じて必要なシナリオを選択でき、段階的なAI導入が可能です。

■提供シナリオ（各20万円）- AIが顧客の検索に自動で回答- AIがチャットのやり取りをサマリして人に引き継ぎ- AIが顧客情報を反映した返信案を自動で作成- AIが外国語問い合わせをリアルタイム翻訳して表示（予定）- AIが過去の類似問い合わせを検索してアシスト- AIが対応内容を要約して記録- AIが対応結果からナレッジを生成■フロッグウェルの強み

当社は、カスタマーサポート業務のAI化において、以下の専門性と実績を有しています。

豊富なSalesforce構築実績

- 100件超のSalesforce/Service Cloud導入実績- 医療機器、製造業、IT、不動産など多様な業界での支援経験- Salesforce Partner Award（Non Profit部門2019年、Healthcare & Life Science部門2023年）受賞

業務プロセス再設計からの伴走支援

単なるAIツールの導入ではなく、「業務プロセスそのものの再設計」から支援します。属人的業務を分解し、AI活用を前提とした最適な業務構成へと再設計することで、真に効果的なAI活用を実現します。

インダストリー特化の専門性

業種業態に精通したディレクターが、各業界のバリューチェーン、KPI、商習慣を理解した上で設計します。同業界内での横展開や標準化も可能です。

AI専門チームの稼働

Agentforce構築に特化したAI専門チームが稼働中です。最新のSalesforce AI機能を活用し、企業の業務に最適化された実装を提供します。

実証済みの顧客満足度

CSAT（顧客満足度）4.9の高評価を獲得しています。業種業態に適したコミュニケーションが生み出す、常に高い顧客満足度を実現しています。

■期待される効果

Service Agent Suite by Frogwellの導入により、以下の効果が期待されます。

- 対応工数の削減：定型的な問い合わせへの自動対応により、オペレーターの負担を軽減- 対応品質の標準化：AIによる支援により、経験の浅いオペレーターでも高品質な対応が可能- 顧客満足度の向上：迅速かつ正確な対応により、顧客体験を改善- ナレッジの自動蓄積：対応履歴から自動的にナレッジが生成され、組織の知的資産が拡充- 24時間対応の実現：AIによる自動応答により、営業時間外の問い合わせにも対応可能

■価格とパッケージ内容

シナリオ価格

- 各シナリオ：20万円

前提条件

- Salesforceの初期構築が別途必要な場合は、個別にご相談ください- 構築期間は要件確定から検収まで約1～1.5ヶ月程度を想定しています

■今後の展開

フロッグウェル株式会社は、Service Agent Suite by Frogwellを通じて、より多くの企業がAIを活用したカスタマーサポート業務の効率化を実現できるよう支援してまいります。今後は、電話自動応答機能の追加や、営業支援領域へのパッケージ展開も予定しております。

また、当社のAgentforce構築支援の知見を活かし、各企業の業務プロセスに最適化されたカスタムAIソリューションの開発にも取り組んでまいります。

カスタマーサポート業務のAI化をご検討の企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

