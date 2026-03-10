【合宿免許】良い意味でのギャップが28.0％！52.0％が実感した“短期集中”のメリット

株式会社NEXER

■合宿免許を選んで良かったと思う人はどれくらい？

運転免許を取得する方法のひとつとして根強い人気を持つ「合宿免許」。

短期間で集中して教習を受けられることから、学生の長期休暇や転職の合間などに利用する人も少なくありません。一方で「本当に合宿で取って良かったのか」「通学と比べてどうだったのか」といった疑問を持つ人もいるのではないでしょうか。

ということで今回は北海道モビリティスクールと共同で、事前調査で「合宿免許で運転免許を取得した」と回答した全国の男女50名を対象に「合宿免許を選んで良かったこと」についてのアンケートをおこないました。

「合宿免許を選んで良かったことに関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年1月22日 ～ 2月3日

調査対象者：事前調査で「合宿免許で運転免許を取得した」と回答した全国の男女

有効回答：50サンプル

質問内容：

質問1：総合的に、合宿免許を選んで良かったと思いますか？

質問2：その理由を教えてください。

質問3：合宿免許で最も良かったと感じたメリットを選んでください。

質問4：合宿免許に対して、取得前に抱いていたイメージと実際のギャップはありましたか？

質問5：どのようなギャップがありましたか？

質問6：合宿免許をさらに良くするために、あったら嬉しいサービス・サポートはありますか？

質問7：合宿免許をさらに良くするために、あったら嬉しいサービス・サポートを教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■80.0％が、合宿免許を選んで「良かった」と回答

まず、合宿免許を選んで良かったと思うか聞いてみました。

その結果「とても思う」が42.0％、「やや思う」が38.0％で、合計80.0％が合宿免許を選んで良かったと回答しました。一方「あまり思わない」は8.0％、「まったく思わない」は12.0％にとどまっています。

合宿免許を選んで良かったと思った理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

合宿免許を選んで良かったと思った理由

・短期間・低コストで確実に免許が取得できる。（40代・男性）

・期間を区切って免許を取ることができたから。（30代・女性）

・費用が節約できたし、友達と行ったので楽しかった。集中も出来た。（30代・女性）

・三食付きで安かったし、仲間がいて楽しかった。（50代・男性）

・いろいろな特典や自由時間もたくさんあり、ちょっとしたバカンス気分だった。（30代・女性）

「短期間で取れた」という声が目立つなかで、費用面のメリットや仲間との交流、旅行のような楽しさを挙げる人も多く見られました。

■52.0％が「短期間で免許を取得できた」ことを最大のメリットと回答

続いて、合宿免許で最も良かったと感じたメリットを聞いてみました。

最も多かったのは「短期間で免許を取得できた」で52.0％と過半数を占めました。次いで「通学免許より費用を抑えられた」が14.0％、「集中して教習に取り組めた」が10.0％と続きます。

合宿免許の強みは、やはり取得までの早さです。約2週間で免許を目指せる点は、時間を有効に使いたい人にとって大きなメリットといえます。そのほかにも、費用面や集中力の維持しやすさといったメリットも、一定の支持を集めています。

■28.0％が、合宿免許に「良い意味でのギャップがあった」と回答

続いて、合宿免許について、取得前のイメージと実際にギャップがあったか聞いてみました。

「特にギャップは感じなかった」が60.0％で最多となり、事前のイメージ通りだった人が多い結果でした。一方「良い意味でギャップがあった」は28.0％、「悪い意味でギャップがあった」は12.0％でした。

良い意味でのギャップが悪い意味のギャップを大きく上回っていることから、合宿免許は想像以上に満足できる体験だった人が多いことがうかがえます。

どのようなギャップがあったのか聞いてみたので、一部を紹介します。

どのようなギャップがありましたか？

・ホテルに泊まって食事も美味しく勉強も程よい量だったため。（30代・女性）

・詰め込みスケジュールでカツカツかと思いきや、意外と自由時間が多くゆったりできた。（30代・女性）

・思っていたより楽しかった。（40代・女性）

・旅行気分で取れた。（30代・男性）

多くの人が「もっと詰め込みのスケジュールを想像していた」と振り返っています。

実際は、自由時間を確保できた人も多く、宿泊施設や食事の快適さに満足したという声も見られました。想像よりもゆとりのある生活を送れた点が、良い意味での驚きにつながっているようです。

■3割が「あったら嬉しいサービス・サポートがある」と回答

最後に、合宿免許をさらに良くするために、あったら嬉しいサービス・サポートはあるか聞いてみました。

「ない」が70.0％と大半を占め、現状のサービスに満足している人が多いことがうかがえます。一方「ある」と答えた30.0％の人からは、さらに良くしてほしい点が挙がりました。

「あったら嬉しいサービス・サポート」を聞いてみたので、一部を紹介します。

合宿免許にあったら嬉しいサービス・サポート

・近郊の温泉や自然、文化と触れ合うサービス。（60代・男性）

・観光地をまわれたりご当地の食事が食べられたら嬉しい。（30代・女性）

・空き時間の有効活用（観光、買い物など）。（60代・男性）

・周辺でのミニバスツアー。（30代・女性）

・安くなるサポート。（40代・女性）

目立ったのは、合宿先での「観光」や「地域体験」への要望です。せっかく普段と違う土地に滞在するので、教習の合間にその土地ならではの楽しみも取り入れたいという声が複数見られました。

■まとめ

今回の調査では、合宿免許の経験者の80.0％が「選んで良かった」と回答し、高い満足度が明らかになりました。最大のメリットとして「短期間で取得できたこと」が挙げられました。限られた期間で免許取得を目指せる点は、合宿免許ならではの魅力です。

また、取得前のイメージと実際の体験にギャップを感じた人のうち、良い意味でのギャップが悪い意味を上回っていた点も印象的でした。「きつそう」「詰め込みでは」と不安を持って参加した人が、想像よりゆとりのある環境に満足したケースが多いようです。

これから免許取得を考えている人は、短期集中型の合宿免許を選択肢のひとつとして検討してみてはいかがでしょうか。

