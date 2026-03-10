希少部位の和牛ハラミを限定入荷！焼肉【大東園】で「和牛ハラミフェア」を3月17日（火）より開催！

株式会社甲羅

「おいしさと楽しさの創造」を理念に掲げる株式会社甲羅（本社：愛知県豊橋市、代表取締役：沼澤 裕）が愛知県内で運営する焼肉「大東園」では、2026年3月17日（火）～5月10日（日）の期間限定で、「和牛ハラミフェア」を開催いたします。希少部位の和牛ハラミを、焼肉メニューとして楽しめる特別企画です。

焼肉の中でも根強い人気を誇る「ハラミ」。赤身の旨みとやわらかな食感をあわせ持ち、幅広い世代に親しまれている部位です。一方で、和牛のハラミは1頭から取れる量も少なく、市場での流通量が限られており、安定した仕入れが難しい希少部位でもあります。

今回の大東園「和牛ハラミフェア」では、特別に限定入荷した和牛ハラミを使用し、盛合せや食べ比べなど、ハラミの魅力をぞんぶんに楽しめる企画となっています。

また、本フェアでは当日入会OKのLINE会員限定の特別価格をご用意。対象メニューをよりお値打ちにお楽しみいただけます。「希少な和牛ハラミを試してみたい」「いつもより少し満足感のある焼肉を楽しみたい」そんな方におすすめの特別企画「和牛ハラミフェア」をこの機会にぜひ体験ください。

和牛ハラミの旨みをぞんぶんに楽しめる満足盛り！

■和牛ハラミ盛合せ4,990円（税込5,489円）→ LINE会員価格：3,990円（税込4,389円）

内容：和牛ハラミ60g、和牛サガリ60g、和牛ハラミ切り落とし60g

「定番の旨み」と「和牛の旨み」ハラミの魅力を心ゆくまで味わえる

■ハラミ食べ比べ4,490円（税込4,939円）→ LINE会員価格 3,490円（税込3,839円）

内容：和牛ハラミ80g、ハラミ80g

特上和牛ハラミ 80g3,990円（税込4,389円）

和牛ハラミの中でも特に上質な部分を選定。きめ細かな肉質と濃厚な旨みが楽しめる極上の一品。

※数量限定

和牛ハラミ 80g2,990円（税込3,289円）

赤身ならではのやわらかな食感が特長。和牛らしい濃厚な旨みと香り高い味わいが口いっぱいに広がります。

和牛ハラミ切り落とし 80g1,990円（税込2,189円）

不揃いながらも和牛ハラミの旨みはそのままに。お手頃価格で楽しめる一品です。

※数量限定

和牛ハラミすじ焼 70g990円（税込1,089円）

独特な食感と和牛ならではの濃厚な旨みが特徴のハラミのすじ焼はやみつきの一品。

※数量限定

大東園「和牛ハラミフェア」について

■販売期間：2026年3月17日（火）～5月10日（日）

■販売店舗：大東園豊橋小向店、大東園豊橋平川店、大東園岡崎店、大東園豊川インター店【2026年3月19日（木）オープン ※和牛ハラミフェアは4/1より】

※写真はすべてイメージです。

※メニュー内容は予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

焼肉「大東園」について

大東園公式ホームページはこちら :https://daitouen.jp/

愛知県豊橋市の地で創業以来60年以上、地元のお客様に親しまれてきた老舗焼肉店。厳選の黒毛和牛などを秘伝のフルーツタレで味わう新感覚の焼肉が特長です。その絶妙なバランスの味わいは他では体験できない唯一無二の焼肉として多くのお客様を魅了し続けています。店内は広々とした落ち着いた空間でご家族やご友人とリラックスしてお食事をお楽しみいただけます。

【株式会社甲羅 概要】

商号 ：株式会社 甲羅 https://www.kora.co.jp/

代表者：代表取締役社長 沼澤 裕

所在地：愛知県豊橋市東脇三丁目1-7

設立 ：1974年4月(創業／1969年12月)

主な事業の内容：かに料理・和風料理・鍋料理・焼肉料理等の店舗経営及び、フランチャイズ店舗への経営指導