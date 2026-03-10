オンライン美肌治療のANS.が最新ビジュアル＆新BOXを公開。

株式会社Neautech

オンライン美肌治療サービス「ANS.(アンス)」(以下「ANS.」)を展開する株式会社Neautech(ニューテック、本社:東京都世田谷区、代表：水本明宏、以下「Neautech」)は、ANS.の新ビジュアルを公開とともに、3月配送分より新BOXにてお薬をお届けしてまいります。

診断実績30万件、サービスローンチから3年を経て、ANS.はこの度新しいブランドビジュアルを公開。医療と美容の間で、ブランドとしての立ち位置をより明確に、これからもクリエイティブで選ばれるサービスを目指してまいります。

＜ビジュアルテーマ＞ ブランドにおいてテーマでもあった「医療としての正しさ」を力強く魅せつつも「カウンセラーが患者と伴走する」優しさを、モデルの表情やビジュアル全体のトーンで表現しております。

ANS.（プライベートブランド）ビジュアル

＜ビジュアルテーマ＞ 化粧品市場には様々なライバルがいる中、ANS.として何を差別化した要素として打ち出せるかを考えた結果、医薬品由来の効果効能にロジックのある商品を中心としたラインナップが挙げられます。「悩める肌に答えを。」というコピーがそれを表していると思います。

新BOX

＜ビジュアルテーマ＞ 他のオンライン診療サービスに比べて、ライフスタイルに寄り添ったデザインであるANS.のBOXは評価が高く、「ビジュアル買い」のお客様も多くいらっしゃいました。肌治療はときに辛く大変なものですが、届いたBOXに高揚感があれば、治療のプロセスを楽しく始められるのではないか。そんな思いを込めてBOXの印刷工場選びから、ニス塗りによるクオリティー改善までより高級感のある作りとなりました。

リブランディングの背景と新BOX誕生秘話を公開中

今回のリニューアルを担当したクリエイティブチームによるインタビューをnoteで配信中です。

ぜひ御覧ください。

note(https://note.com/neautech/n/nb262e98b77f7)

制作スタッフクレジット

ビジュアルクリエイティブ

Photographer JUNPEI KATO

Hair & Make RIE SHIRAISHI

Set Design SHIZUKA AOKI

MODEL XINYI LI（WIZARD MODELS）



Creative Director NAOKI MURO（ANS. / resync Inc.）

Art Director HIKARI KUDO（ANS.）

Writer HITOMI SASAKI（ANS. / creet）

BOXデザイン

Designer AKIRA IMAYOSHI（tone）

オンライン美肌治療サービス「ANS.（アンス）」について

「ANS.」は、自宅で叶うオンライン美肌治療サービスです。スマホ一つで医師によるオンライン診療を受けていただき、ユーザー1人ひとりの肌悩みや目指したい肌に応じたお薬や基礎化粧品、サプリメントを、毎月ご自宅にお届けするのが特徴です。

現在では、累計利用者が30万人以上の方にご利用いただいています。ANS.ではお薬などが届いた後も、肌に関するお悩みやお薬の服用に関しての疑問などをチャットで専門家に相談ができ、ユーザーの理想の肌を叶えるための「伴走型のオンライン美肌治療サービス」として、みなさまの肌と心に寄り添います。

※ANS.(アンス)というサービス名は、 “Answer=答え”から命名されました。

会社概要

Neautechはオンライン診療プラットフォーム「ANS.」の開発・運営を行う医療スタートアップ企業です。以下のパーパスを掲げて、一人ひとりが自分をもっと好きになれる社会の実現に向けて日々取り組んでいます。

Neauteh 企業パーパス：「医療とテクノロジーで自分をもっと好きになれる社会へ」

今の自分を愛していると感じる日本人は、欧米に比べて半分以下だそうです。

私たちが目指すのは、自分をもっと好きになれる社会。自愛や自信が他人への思いやりにつながり、世界を救う。ひとりひとりが、自分の個性や姿、肌を愛し、大切に想うことができる世の中へ。

医療とテクノロジー、そして私たちが力を合わせて、実現することを宣言いたします。

社名｜株式会社Neautech

所在｜東京都世田谷区経堂5丁目38番23号ダイアカラービル2階

代表者名｜水本 明宏

設立｜2022年2月

コーポレートウェブサイト｜https://neautech.jp/

ANS.サービスサイト｜https://ans-skin.com/