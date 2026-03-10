コスモスイニシアが、「健康経営優良法人2026（ホワイト500）」に認定〜 健康経営の取り組みが評価され、6年連続認定 〜

