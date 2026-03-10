「ガッツリいきたい日に、とんかつだけじゃ終わらせない！」かつやでチャーシュー×ベーコン×ボロニアソーセージ参戦。

アークランドサービスホールディングス株式会社

アークランドサービスホールディングス株式会社の子会社、とんかつ専門店「かつや」を展開している株式会社かつや(本社：東京都千代田区/代表：大内 勇一)は、国内「かつや」にて「ウルトラエッグカツ定食」「ウルトラエッグカツ丼」を2026年3月13日(金)より期間限定で販売を開始いたします。

かつや公式サイト：https://www.arclandservice.co.jp/katsuya/

チャベソー！？って何？

肉好きに告ぐ。頑張っていると無性にチャーシューエッグとベーコンエッグとソーセージエッグとロースカツを一緒に食べたくなる気分の時ありますよね？

そんな時はかつやの「ウルトラエッグカツ丼」がぴったり！

チャベソーって何？それは、チャーシューベーコンソーセージのこと。覚悟して食べてください。

■チャベソーエッグ⇒ウルトラエッグ

かつやではお客様が注文しやすいように「ウルトラエッグカツ丼」と名付けました。

見た目のインパクトとは裏腹に甘辛醤油タレにブラックペッパーのシンプルな王道の味付け。

目玉焼きをくずしながら召し上がっていただきたい商品となっております。

商品概要

※一部店舗は、メニューや価格が異なります。店舗情報にて各店舗の取扱メニューが確認できます。

【店内メニュー】

■ウルトラエッグカツ丼

通常店舗：890円(税込979円)/券売機店舗：税込980円

■ウルトラエッグカツ定食

通常店舗：990円(税込1,089円)/券売機店舗：税込1,090円

【テイクアウトメニュー】

■ウルトラエッグカツ丼弁当

通常店舗：890円(税込961円)/券売機店舗：税込980円

■ウルトラエッグカツ弁当

通常店舗：990円(税込1,069円)/券売機店舗：税込1,090円

■その他メニュー

かつやアプリについて

■かつやアプリなら、100円割引券がいつでもお手元のスマートフォンに

「かつやアプリ」では、店舗で使えるクーポンや最新メニューの閲覧、テイクアウトのネット注文など多様な機能をご用意しております。

アプリ内では、毎月店舗で配布している100円割引券と同様の100円引きクーポンを配布しています。紙の割引券を忘れたり期限切れになった場合でも、お手元のスマートフォンから100円引きクーポンをいつでもご利用いただけます。

また、株式会社Showcase Gigのモバイルオーダーシステム「O:der ToGo」と連携したテイクアウトのネット注文を利用すると、事前予約・決済により店舗での待ち時間を短縮できるうえ、アプリ限定の100円引きクーポンが適用されます。

App Store

iOS：https://itunes.apple.com/jp/app/id6473354781

Google Play

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=li.yapp.appE3F5CA73&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=li.yapp.appE3F5CA73&hl=ja)

※アプリの各種機能は予告なく変更になる場合があります。

販売概要

販売期間 2026年3月13日(金)

※食材がなくなり次第、販売終了いたします。

※店舗により価格が異なる場合がございます。

販売店舗 国内の「かつや」※一部店舗を除く

販売時間 各店舗の営業時間

店舗情報 https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/list?category=01

とんかつ専門店「かつや」について

とんかつ専門店「かつや」は1998年8月、神奈川県相模原市に１号店を開店いたしました。

創業からのこだわりとして、「とんかつ」に使用している北米（カナダ・アメリカ）産の豚肉は、加工工場から店舗に到着するまで、約4週間熟成されたチルド状態で納品され、店舗で1枚ずつ丁寧に⾐付けしております。

定番メニューの「カツ丼(梅)80gロース」は620円(税込682円)。定食メニューで人気の、サクサクな⾐とやわらかなお肉を味わえる「ロースカツ定食 120gロース」は830円(税込913円)と、お手頃価格で「とんかつ」を楽しめます。

なお、「かつや」では、店内でのお食事だけでなくお持ち帰りのお弁当やとん汁、おかずのみでもご利用可能です。

ご自宅でゆっくりとお食事されたい時や、今日のおかずにもう一品！という時にはぜひ、お気軽にレジにてご注文ください。ネット注文やお電話でのご予約で、店舗での待ち時間を短縮しお持ち帰りできます。

これからも、とんかつ専門店「かつや」は、お客さまにご満足いただける商品やサービスの提供に努めてまいります。

アークランドサービスホールディングス(株)について

アークランドサービスホールディングス株式会社は、新潟を中心にホームセンターを展開しているアークランドサカモトの子会社として1993年3月2日に設立。

とんかつ専門店「かつや」をはじめ、からあげ専門店「からやま」やタイ料理レストラン「マンゴツリー」など日常からハレの日の食事まで、複数のブランドを国内外で807店舗（2025年12月末現在）を展開。

今後も、当社グループ一丸となって「お客さまの期待を超える商品の提供」この想いの実現に向け挑戦し続け、独自のビジネスモデルで競合を寄せつけないNo.1チェーンを目指してまいります。

商号：アークランドサービスホールディングス株式会社

代表者：代表取締役社長 坂本守孝

所在地：〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14階

創業：1993年3月2日

事業内容：外食事業

資本金：1,932百万円

URL：https://www.arclandservice.co.jp/