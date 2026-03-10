【東京ばな奈×モンチッチ】35周年記念コラボイヤー開幕！第1弾は「Monchhichi」と初コラボ

株式会社グレープストーン

株式会社グレープストーン(本社:東京都中央区銀座)が展開する「東京ばな奈ワールド」は、売上世界一に輝く「東京ばな奈」と「モンチッチ(Monchhichi)」とのコラボレーションアイテムを2026年3月17日(火)から通販で先行販売、2026年3月19日(木)から店舗にて発売いたします。

https://www.tokyobanana.jp/(https://www.tokyobanana.jp/)

【東京ばな奈35周年】コラボイヤー第1弾は「東京ばな奈」×「モンチッチ」

1991年の誕生から35周年を迎えた「東京ばな奈」。みんなにワクワク楽しんでもらうことをモットーに、これまで187種類以上の商品を生み出してきました。累計販売数は20億個(※1)を突破し、バナナカスタードスポンジケーキブランドとして世界一(※2)の売上を達成するなど、世界中のみなさまに愛されるお菓子へと成長しました。35周年は感謝の気持ちをこめて、驚きとワクワクを届けるコラボイヤーを開催いたします。記念すべき第一弾は世界30カ国以上で愛されている「モンチッチ（Monchhichi）」とのスペシャルコラボ！コラボ限定のモンチッチをぜひチェックしてくださいね。

※1：集計期間:1991年11月22日-2025年4月30日※2：ユーロモニターインターナショナル調べ、2025年の小売売上金額ベース、全小売チャネル、2025年9月～12月に実施したカスタムリサーチによる。

ブルーリボンでおめかししたスポンジbodyが愛くるしいモンチッチ

まるで「東京ばな奈」のスポンジケーキのようなふわふわな毛並みのモンチッチが、コラボ限定キーチェーンとして登場いたします。東京ばな奈のトレードマークであるブルーリボンでおめかしした女の子のモンチッチです。

さらに東京ばな奈柄のスタイを身につけて、おしゃぶりポーズもできる、とっても愛くるしい仕様。コラボレーション感あふれる限定モンチッチをバッグにつけて一緒にお出かけすれば旅のワクワクが広がりそう。ぜひ東京観光に限定モンチッチを連れていってくださいね。

商品情報

【商品名】

東京ばな奈×モンチッチ キーチェーン

【価 格】

2,300円(本体価格2,091円)

【商品名】

東京ばな奈×モンチッチ キーチェーンセット

【価 格】

3,300円(本体価格3,000円)

※公式オンラインショップ「パクとモグ」限定販売

※表示の価格は参考小売価格です。

販売情報

＜公式通販の先行販売＞

発売日：2026年3月17日(火)10:00～

公式オンラインショップ「パクとモグ」

https://www.paqtomog.com/shop/c/cb-monch/



＜店舗での販売＞

発売日：2026年3月19日(木)～

●東京ばな奈s(JR東京駅 八重洲地下中央改札外)

●銀のぶどう ‐SWEETS GATE TOKYO‐（JR東京駅 八重洲中央口改札内）1階



※おひとりさま各1点限り。

※予定数なくなり次第終了いたします。あらかじめご了承ください。

※販売方法等は変更になる場合がございます。最新情報は東京ばな奈ワールド公式ホームページ（https://www.tokyobanana.jp/）にてご確認いただきますようお願いいたします。

【モンチッチ】

「モンチッチ」は1974年にセキグチより発売されました。

おしゃぶりポーズとそばかすが可愛らしいぬいぐるみ発のキャラクターです。

体はぬいぐるみ、顔と手足はソフビの人形で、当時は全く新しい人形と言われ、発売当初に爆発的ブームを起こしました。その翌年から輸出も行い世界中でモンチッチは人気者となり、その後もたくさんのファンに愛され続け2024年に誕生50周年を迎えました。

時代にあわせて変化をしながら、発売から現在までに30か国以上・累計7,000万体を販売しています。

【版権表記】(C) Sekiguchi



株式会社セキグチ

「愛と夢で世界を結ぶ」

創業107年のぬいぐるみメーカー。

モンチッチをはじめとするセキグチオリジナルキャラクターや、その他ライセンス契約によるキャラクターのぬいぐるみ・雑貨・ドール・オルゴール等を、ひとつひとつの商品に愛情をこめて企画製造販売をしています。

東京ばな奈ワールドとは

公式HP

https://www.tokyobanana.jp/(https://www.tokyobanana.jp/)

公式X/旧Twitter

https://x.com/tokyobanana1991(https://x.com/tokyobanana1991)

公式Instagram

https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/(https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/)

「東京ばな奈ワールド」は、1991年“新しい時代の東京みやげ”として誕生した東京みやげNo.1(※1)の『東京ばな奈』から始まったスイーツブランドです。 バナナのおいしさにとことんこだわったスイーツの数々を生み出しています。『東京ばな奈』は通算販売数20億個(※2)。世代を越えて愛される東京スイーツの数々は、日本国内はもちろん海外からの旅行客にも“日本を代表するおみやげ”として親しまれています。

※1 過去1年間で友人・同僚・家族からもらった「東京のおみやげ」ランキングNo.1〈(株)インテージ調べ(調査実施期間：2019年2月5日-7日 )〉

※2 集計期間:1991年11月22日-2025年4月30日"