片山晋呉選手着用モデル。最高級シープスキン採用『 ZEROFIT プレミアムグローブ Limited Edition 』を2026年3月17日（火）発売
■ ツアーレベルの品質を、すべてのゴルファーへ
ZEROFITから、最高品質のシープスキンを贅沢に使用した「プレミアムグローブ Limited Edition」が新登場します。
シルクのような柔らかさと、手に吸いつくようなフィット感を両立。
驚くほどしなやかな装着感が、スイング時の繊細なタッチをそのままクラブへと伝えます。
独自のなめし加工により、肌触りの持続性と優れたグリップ力を実現。
雨天時や発汗時でも安定したホールド感を保ち、最高のゴルフパフォーマンスをサポートします。
■ しっとり吸いつく。なのに、力強い。
最高品質のシープスキンレザーを採用。
驚くほど柔らかく、しなやかな装着感。
まるで手に吸いつくようなフィット感が、クラブとの一体感を生み出します。
独自のなめし加工により、時間が経っても質感が損なわれにくく、安定したグリップ性能を維持します。
片山晋呉選手もお気に入り
■ 世界基準のタンナーと共同開発 ― LWGゴールドランク認証レザー採用
世界的な有名ブランドが加盟するレザー業界の国際環境団体「Leather Working Group（LWG）」の最高位「ゴールドランク認証」を取得した世界基準のタンナーと共同開発。
環境配慮と品質基準を両立した最高水準のレザーを採用することで、
- ソフトでしっかりした着用感
- 手の動きに忠実なフィット性
- 長時間使用でも安定するグリップ力
を実現しました。
■ 片山晋呉選手 コメント
「 ツアーの現場でも信頼して使える仕上がり。しっとり馴染む質感と安定したフィット感で、グリップがぶれません。繊細な感覚を保ちつつ、確かなホールド感があります。 」
ツアーの現場でも信頼できる仕上がり。トッププロの要求に応える品質です。
■ 製品概要
商品名：プレミアムグローブ Limited Edition
左右：左手用
カラー：ホワイト
サイズ：21cm～26cm（1cm刻み）
素材：天然皮革（シープスキン）
価格：2,970円（税込）
発売日：2026年3月17日（火）
ルール適合
ZEROFITについて
ZEROFITは、The King of Baselayer(R) を掲げる高機能ベースレイヤーブランドです。
スローガン “Set Your Limits to ZERO.”（限界をゼロに）のもと、「Empower Every Body.（すべての人に挑戦する力を）」をミッションに、年齢や体格、環境を問わずパフォーマンスを最大化する着用体験を提供します。暑さ・寒さ・汗・風などの外的要因から身体を守り、快適性・機能性・安心感を同時に実現。代表作の「速暖。ヒートラブ」シリーズや「インスパイラルグローブ」をはじめ、スポーツと日常の両シーンで“挑戦する人”を支えます。
私たちは Challenge / Innovation / Empathy / Performance / Sustainability を価値基準に、科学とデザインで新しい体験を創造し、結果で語ることのできる品質を追求し続けます。
ZEROFITの詳細：https://zerofit.com(https://zerofit.com?utm_source=prtimes&utm_medium=media)
株式会社イオンスポーツ
イオンスポーツは1990年、ゴルフクラブの製造販売からスタートしました。異素材複合のドライバーや、シャフト先端を極限まで絞った「タイトネックシャフト(R)」など、大量生産では実現できない独自技術で“飛ぶクラブ”の開発に挑み、確かな地位を築いてきました。創業当初から一貫しているのは、「本当に自分たちが使いたいものだけをつくる」という“こだわりのモノづくり”の精神です。
現在はその哲学を、ゴルフに限らずスポーツ・アウトドアを愛するすべての人に向けて展開。
ゴルフクラブブランド「GINNICO（ジニコ）」、機能性ウェアブランド「ZEROFIT（ゼロフィット）」を中心に、「楽しく、機能的で、カッコいい」プロダクトを発信しています。
スポーツをもっと楽しく、もっと快適に。その体験を支える安全性と機能性を融合させることが、私たちのものづくりの本質です。
ホームページ : https://eon.co.jp