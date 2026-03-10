片山晋呉選手着用モデル。最高級シープスキン採用『 ZEROFIT プレミアムグローブ Limited Edition 』を2026年3月17日（火）発売

■ ツアーレベルの品質を、すべてのゴルファーへ

株式会社イオンスポーツ

ZEROFITから、最高品質のシープスキンを贅沢に使用した「プレミアムグローブ Limited Edition」が新登場します。

シルクのような柔らかさと、手に吸いつくようなフィット感を両立。

驚くほどしなやかな装着感が、スイング時の繊細なタッチをそのままクラブへと伝えます。

独自のなめし加工により、肌触りの持続性と優れたグリップ力を実現。

雨天時や発汗時でも安定したホールド感を保ち、最高のゴルフパフォーマンスをサポートします。

■ しっとり吸いつく。なのに、力強い。

最高品質のシープスキンレザーを採用。

驚くほど柔らかく、しなやかな装着感。

まるで手に吸いつくようなフィット感が、クラブとの一体感を生み出します。

独自のなめし加工により、時間が経っても質感が損なわれにくく、安定したグリップ性能を維持します。

■ 世界基準のタンナーと共同開発 ― LWGゴールドランク認証レザー採用

片山晋呉選手もお気に入り

世界的な有名ブランドが加盟するレザー業界の国際環境団体「Leather Working Group（LWG）」の最高位「ゴールドランク認証」を取得した世界基準のタンナーと共同開発。

環境配慮と品質基準を両立した最高水準のレザーを採用することで、

- ソフトでしっかりした着用感- 手の動きに忠実なフィット性- 長時間使用でも安定するグリップ力

を実現しました。

■ 片山晋呉選手 コメント

「 ツアーの現場でも信頼して使える仕上がり。しっとり馴染む質感と安定したフィット感で、グリップがぶれません。繊細な感覚を保ちつつ、確かなホールド感があります。 」

ツアーの現場でも信頼できる仕上がり。トッププロの要求に応える品質です。

■ 製品概要

商品名：プレミアムグローブ Limited Edition

左右：左手用

カラー：ホワイト

サイズ：21cm～26cm（1cm刻み）

素材：天然皮革（シープスキン）

価格：2,970円（税込）

発売日：2026年3月17日（火）

ルール適合

ZEROFITについて

ZEROFITは、The King of Baselayer(R) を掲げる高機能ベースレイヤーブランドです。

スローガン “Set Your Limits to ZERO.”（限界をゼロに）のもと、「Empower Every Body.（すべての人に挑戦する力を）」をミッションに、年齢や体格、環境を問わずパフォーマンスを最大化する着用体験を提供します。暑さ・寒さ・汗・風などの外的要因から身体を守り、快適性・機能性・安心感を同時に実現。代表作の「速暖。ヒートラブ」シリーズや「インスパイラルグローブ」をはじめ、スポーツと日常の両シーンで“挑戦する人”を支えます。

私たちは Challenge / Innovation / Empathy / Performance / Sustainability を価値基準に、科学とデザインで新しい体験を創造し、結果で語ることのできる品質を追求し続けます。

ZEROFITの詳細：https://zerofit.com(https://zerofit.com?utm_source=prtimes&utm_medium=media)

イオンスポーツは1990年、ゴルフクラブの製造販売からスタートしました。異素材複合のドライバーや、シャフト先端を極限まで絞った「タイトネックシャフト(R)」など、大量生産では実現できない独自技術で“飛ぶクラブ”の開発に挑み、確かな地位を築いてきました。創業当初から一貫しているのは、「本当に自分たちが使いたいものだけをつくる」という“こだわりのモノづくり”の精神です。

現在はその哲学を、ゴルフに限らずスポーツ・アウトドアを愛するすべての人に向けて展開。

ゴルフクラブブランド「GINNICO（ジニコ）」、機能性ウェアブランド「ZEROFIT（ゼロフィット）」を中心に、「楽しく、機能的で、カッコいい」プロダクトを発信しています。

スポーツをもっと楽しく、もっと快適に。その体験を支える安全性と機能性を融合させることが、私たちのものづくりの本質です。

ホームページ : https://eon.co.jp