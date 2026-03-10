自動車教習所の満足度は85％以上！失敗しない鍵は「立地・アクセスの良さ」にあり

株式会社NEXER

■自動車教習所の選び方に関する実態調査

運転免許の取得は、多くの方にとって大きな節目になります。

通いやすさで選ぶか、料金を重視するか、口コミを参考にするか。

実際に教習所で免許を取得した方は、どのような基準で教習所を選び、その選択にどれくらい満足しているのでしょうか。

ということで今回は株式会社新東京自動車教習所と共同で、事前調査で「自動車教習所で免許を取得した」と回答した全国の男女500名を対象に「自動車教習所の選び方」についてのアンケートをおこないました。

「自動車教習所の選び方に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年2月6日 ～ 2月12日

調査対象者：事前調査で「自動車教習所で免許を取得した」と回答した全国の男女

有効回答：500サンプル

質問内容：

質問1：教習所を選ぶ際、主にどのような方法で情報収集しましたか？

質問2：その理由を教えてください。

質問3：教習所を選ぶ際、特に重視したポイントをひとつだけ教えてください。

質問4：その理由を教えてください。

質問5：選んだ教習所に満足していますか？

質問6：その理由を教えてください。

質問7：教習所選びを振り返って、「もっと重視すればよかった」と思う点はありますか？

質問8：どのような点を、もっと重視すればよかったと思いますか？

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■53.0％が「自宅や学校から近い教習所をそのまま選んだ」と回答

まず、教習所を選ぶときに、どのような方法で情報を集めたか聞いてみました。

もっとも多かったのは「自宅や学校から近い教習所をそのまま選んだ」で53.0％でした。次いで「友人・知人の紹介」が24.0％、「学校（大学・専門学校）の生協・案内」が8.4％と続きます。

あわせて、その方法を選んだ理由も聞いてみたので、一部を紹介します。

「自宅や学校から近い教習所をそのまま選んだ」

・親が自動車教習所について、とりあえず自宅から近い場所を優先した方がいいと提案してくれたから。（20代・男性）

・一定期間通う事になるので近い方が都合がつきやすい。（30代・男性）

・通いやすさが続けやすさに繋がるから。（40代・男性）

・自宅から通いやすく便利な場所に教習所があったので。（40代・男性）

・大学とバイトが忙しかったので、自宅から一番アクセスの良い教習所を選んだ。（50代・男性）

「友人・知人の紹介」

・実際に利用した人の声が聞きたかったので。（30代・女性）

・まだネットが主流じゃなかったので友達や知り合いの情報が強かった。（30代・男性）

・実際に教習所に通い免許をとった人の情報が一番信用できそうだからです。（50代・女性）

「学校（大学・専門学校）の生協・案内」

・大学生協が紹介していたので信頼できそうだったから。（30代・女性）

・割引サービスがあったので。（40代・男性）

・生協経由だと割引があった。（60代・男性）

「通いやすさ」を最優先にしたという声が多く見られました。教習所は1～2か月ほど通い続けることが多いため、距離の近さが通い続けやすさにつながると考える方が多いようです。

■40.6％が「立地・アクセスの良さ」を重視したと回答

続いて、教習所を選ぶ際に重視したポイントについて聞いてみました。

もっとも多かったのは「立地・アクセスの良さ」で40.6％でした。

次いで「通いやすさ（予約の取りやすさ・時間帯）」が26.6％、「料金・費用の安さ」が14.8％という結果でした。

あわせて、そのポイントを重視した理由も聞いてみたので、一部を紹介します。

「立地・アクセスの良さ」

・教習所までバス1本で行けるところに通っていたが、学校帰りや土日、とても通いやすかったから。（20代・女性）

・安くても通い辛いと続かなくて、結局お金を無駄にするから。（40代・男性）

・しばらく通うことになるから、近くにあるところが良いと思う。（50代・女性）

「通いやすさ（予約の取りやすさ・時間帯）」

・通えないと始まらない。料金は相場が決まってるし、それより少ないとなると、逆になんか怪しくて怖い。（30代・女性）

・継続して通うために大事だと思ったから。（40代・男性）

・しばらく通わないといけないので家からの通いやすさを一番にしました。（40代・男性）

「料金・費用の安さ」

・出来るだけ節約したいから。（20代・男性）

・学生だったのでなるべくお金をかけずに取れたら嬉しかった。（30代・女性）

・学生だったので安さには勝てない。（30代・男性）

通いにくい場所だと気持ちが続きにくくなり、免許取得が予定より遅れてしまうのではないかと心配する声が見られました。学校や仕事と両立しながら通う方にとっては、アクセスの良さが「無理なく続けられるかどうか」に大きく関わっているようです。

■85.2％が、選んだ教習所に「満足している」と回答

続いて、選んだ教習所への満足度についても聞いてみました。

その結果「とても満足している」が29.6％、「やや満足している」が55.6％で、合わせて85.2％の方が満足していることがわかりました。「あまり満足していない」は10.4％、「まったく満足していない」は4.4％にとどまっています。

「満足している」「満足していない」理由についても具体的に聞いてみたので、一部を紹介します。

「満足している」と回答した方

・合宿で、他の友達もできたし、短期間で価格を抑えて取れたし、毎日のことなので集中しやすかった。貴重な体験ができた。（30代・女性）

・自宅から近くて予約も取りやすくて費用も高くなかったから。（30代・男性）

・教え方が丁寧だった。（30代・女性）

・ホテルは綺麗で食事も美味しく、余裕のあるスケジュールで免許がとれたから。（30代・女性）

・計画通りに免許が取れたため。（40代・男性）

「満足していない」と回答した方

・怖い教官がいたから。（30代・女性）

・設備が古かった。（40代・女性）

・経営が傾いていて教官の数が少ないので講習の予約が取れなかったから。（40代・男性）

満足の理由としては、合宿で友人ができたことや、短期間で費用を抑えられたこと、予約の取りやすさ、教官の教え方が丁寧だったことなどがあげられました。宿泊環境や食事、ゆとりのある日程がよかったという声も見られます。

一方で、不満の声は「教官の対応が怖かった」「設備が古い」「教官の数が少なく予約が取りづらい」といった内容に集まりました。

■8.2％が、教習所選びで「もっと重視すればよかった」と思う点が「ある」と回答

最後に、教習所選びを振り返って「もっと重視すればよかった」と思う点があるかについても聞いてみました。

その結果「ない」が91.8％、「ある」が8.2％でした。9割以上が後悔はないと答えており、先ほどの満足度の高さともつながる結果になっています。

では、少数ながら「もっと重視すればよかった」と感じている方は、具体的にどんな点を挙げているのでしょうか。

どのような点を、もっと重視すればよかったと思いますか？

・教官の質をもっと調べればよかったです。（50代・男性）

・追加料金いっぱい払ったので、定額プランにすればよかった。（40代・女性）

・遠くても親切な所を選ぶべきだった。（60代・女性）

・知人の紹介と言っても当てにならない 練習予約がきちんと取れるのか確認すべきだった。（60代・女性）

・女性の先生が多いところにすればよかったです。（60代・女性）

「もっと重視すればよかった」と感じた点として多かったのは、「教官、指導員の質」に関する内容でした。立地や料金は事前に調べやすい一方で、教え方や雰囲気は通ってみないと分かりにくい部分もあります。

■まとめ

今回の調査では、教習所選びにおいて「立地・アクセスの良さ」が最重要視されていることが明らかになりました。

一方で、少数ながら「教官の質」や「料金プラン」に関する後悔の声もありました。これから免許取得を考えている方は、アクセスの良さに加えて、口コミで教官の評判を調べたり、追加料金の有無を確認したりすると、より納得のいく教習所選びができるかもしれません。

教習所は一定期間通い続ける場所だからこそ、自分の生活スタイルに合った場所を選ぶことが大切です。

