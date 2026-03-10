【秋田県初上陸】オーベルジーヌ新宿本店の人気欧風カレー弁当を限定販売！【おみやげ処こまち苑】

写真拡大 (全6枚)

JR東日本東北総合サービス株式会社


ＪＲ東日本東北総合サービス株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：弭間　俊則 ）は


おみやげ処こまち苑（秋田駅待合ラウンジ内）にて、列車荷物輸送サービス「はこビュン」を活用し、『オーベルジーヌ新宿本店』の人気欧風カレーを販売します。芸能人御用達！テレビ業界から長く愛される、冷めてもおいしい「感動するカレー」をぜひこの機会にご賞味ください。



※列車荷物輸送＜はこビュン＞とは、速達性・定時性に優れ、環境にも優しいという鉄道の強みを活かし、JR東日本グループが展開している列車による荷物輸送サービスです



１．概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/224_1_7eefcc372e42b99e128b9999001b2004.jpg?v=202603101051 ]
２．販売商品

ビーフカレー　1,696円（税込）

「第1回　日本ロケ弁大賞」で大賞を受賞。


2025年、殿堂入りしたビーフカレー。


弱火で3日間煮込んだ玉ねぎブイヨンをベースに、国産牛のバラ肉をホロホロになるまで煮込み、バターと生クリームで仕上げた酸味と旨味を一度に味わえるオーベルジーヌの定番カレーです。






ポークカレー　1,566円（税込）

豚肩ロースを香味野菜と一緒に、じっくり柔らかく煮込みました。豚肉の旨味とブイヨンが合わさることで、カレーの魅力を引き立てます。濃厚だけど後味さっぱり。女性にも人気の一品です。






チキンカレー　1,566円（税込）

「第２回　日本ロケ弁大賞」で金賞・TV業界賞


受賞。上質な若鶏のもも肉をオリーブオイルでカリッとソテー。大きめにカットした存在感のある香ばしいチキンに欧風カレーがたっぷり絡みます。ルーのスパイスを芯まで吸い込んだ、旨味が溢れるカレーです。





※ 写真・イラストは全てイメージです。


※ 商品到着後、準備が整い次第販売開始します。


※ 数に限りがございますため、在庫がなくなり次第終了となります。ご了承ください。


※ レンジをご利用の際は蓋を取り外してお温めください。


※ 天候や列車の運行状況により、「はこビュン」商品は販売中止や内容を変更する場合があります。


３．店舗情報


おみやげ処こまち苑

秋田駅構内の待合室に隣接しており、秋田の


食・お菓子・お酒・工芸品の中から、


ご納得いただける選りすぐりのお土産品を


ご用意しています。



場所：ＪＲ秋田駅　2階


営業時間：7:30～20:00







　　　　　　　　　おみやげ処こまち苑

＜参考＞


オーベルジーヌ新宿本店 　公式HP　https://aubergine.link


　　　　　　　　　　 　 公式Ｘ 　https://x.com/aubergine_1987


ＪＲ東日本東北総合サービス株式会社



所在地：宮城県仙台市青葉区中央4丁目10-3 JMFビル仙台01



代表取締役社長：弭間　俊則



事業内容：


（1）物販・飲食店、サービス店舗等の開発および管理運営


（2）駅ビルの開発および管理運営


（3）鉄道事業の駅業務およびホテル等の運営受託


（4）東日本旅客鉄道株式会社の土地、建物、高架下等の開発および管理運営


（5）広告業、広告代理店業および印刷業


（6）自動販売機、コインロッカーの管理運営


（7）駐車場の経営


（8）不動産の売買、賃貸借、仲介および管理



HP：https://www.livit.jregroup.ne.jp/



東北MONO WEB SHOP (JRE MALL)：
https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s013?utm_source=202409pressrelease&utm_medium=shoptop_link(https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s013?utm_source=202409pressrelease&utm_medium=shoptop_link)



ＪＲ東日本東北総合サービス株式会社のプレスリリース一覧


https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/146951



※写真・イラストはすべてイメージです。一部、生成AIにより加工・作成した画像を使用しております。