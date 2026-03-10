【秋田県初上陸】オーベルジーヌ新宿本店の人気欧風カレー弁当を限定販売！【おみやげ処こまち苑】

JR東日本東北総合サービス株式会社

ＪＲ東日本東北総合サービス株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：弭間 俊則 ）は

おみやげ処こまち苑（秋田駅待合ラウンジ内）にて、列車荷物輸送サービス「はこビュン」を活用し、『オーベルジーヌ新宿本店』の人気欧風カレーを販売します。芸能人御用達！テレビ業界から長く愛される、冷めてもおいしい「感動するカレー」をぜひこの機会にご賞味ください。

※列車荷物輸送＜はこビュン＞とは、速達性・定時性に優れ、環境にも優しいという鉄道の強みを活かし、JR東日本グループが展開している列車による荷物輸送サービスです

１．概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/224_1_7eefcc372e42b99e128b9999001b2004.jpg?v=202603101051 ]２．販売商品ビーフカレー 1,696円（税込）

「第1回 日本ロケ弁大賞」で大賞を受賞。

2025年、殿堂入りしたビーフカレー。

弱火で3日間煮込んだ玉ねぎブイヨンをベースに、国産牛のバラ肉をホロホロになるまで煮込み、バターと生クリームで仕上げた酸味と旨味を一度に味わえるオーベルジーヌの定番カレーです。

ポークカレー 1,566円（税込）

豚肩ロースを香味野菜と一緒に、じっくり柔らかく煮込みました。豚肉の旨味とブイヨンが合わさることで、カレーの魅力を引き立てます。濃厚だけど後味さっぱり。女性にも人気の一品です。

チキンカレー 1,566円（税込）

「第２回 日本ロケ弁大賞」で金賞・TV業界賞

受賞。上質な若鶏のもも肉をオリーブオイルでカリッとソテー。大きめにカットした存在感のある香ばしいチキンに欧風カレーがたっぷり絡みます。ルーのスパイスを芯まで吸い込んだ、旨味が溢れるカレーです。

※ 写真・イラストは全てイメージです。

※ 商品到着後、準備が整い次第販売開始します。

※ 数に限りがございますため、在庫がなくなり次第終了となります。ご了承ください。

※ レンジをご利用の際は蓋を取り外してお温めください。

※ 天候や列車の運行状況により、「はこビュン」商品は販売中止や内容を変更する場合があります。

３．店舗情報

おみやげ処こまち苑

秋田駅構内の待合室に隣接しており、秋田の

食・お菓子・お酒・工芸品の中から、

ご納得いただける選りすぐりのお土産品を

ご用意しています。

場所：ＪＲ秋田駅 2階

営業時間：7:30～20:00

おみやげ処こまち苑

＜参考＞

オーベルジーヌ新宿本店 公式HP https://aubergine.link

公式Ｘ https://x.com/aubergine_1987

ＪＲ東日本東北総合サービス株式会社

所在地：宮城県仙台市青葉区中央4丁目10-3 JMFビル仙台01

代表取締役社長：弭間 俊則

事業内容：

（1）物販・飲食店、サービス店舗等の開発および管理運営

（2）駅ビルの開発および管理運営

（3）鉄道事業の駅業務およびホテル等の運営受託

（4）東日本旅客鉄道株式会社の土地、建物、高架下等の開発および管理運営

（5）広告業、広告代理店業および印刷業

（6）自動販売機、コインロッカーの管理運営

（7）駐車場の経営

（8）不動産の売買、賃貸借、仲介および管理

HP：https://www.livit.jregroup.ne.jp/

東北MONO WEB SHOP (JRE MALL)：

https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s013?utm_source=202409pressrelease&utm_medium=shoptop_link(https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s013?utm_source=202409pressrelease&utm_medium=shoptop_link)

※写真・イラストはすべてイメージです。一部、生成AIにより加工・作成した画像を使用しております。