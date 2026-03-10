【セブン‐イレブン新商品】寝かせ玄米(R)のYUWAERUが監修　冷凍ワンプレート弁当2種をテスト販売開始

株式会社結わえる

株式会社結わえる（本社：東京都千代田区／代表取締役CEO：荻野 芳隆）は、株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区／代表取締役社長：阿久津 知洋）が展開する冷凍ワンプレート弁当の新商品2種を監修いたしました。2月16日より、東京の一部・兵庫・京都・滋賀・奈良のセブン‐イレブン店舗にてテスト販売を開始いたします。現在販売されている「寝かせ玄米(R)おむすび」が、多くのお客様から好評を得てきたことを受け、主食提案をさらに広げる新たな取り組みとして、ワンプレートメニューへの展開拡大が実現しました。コンビニという日常的な売場において、“よりよい主食”を無理なく選べる新しい選択肢として、もちもち食感の「寝かせ玄米(R)」と相性のよい主菜を組み合わせた冷凍ワンプレート商品を提案します。

好評のおむすびから、ワンプレートへ拡大

YUWAERUはこれまで、「主食から整える」という考え方を軸に、もちもちと食べやすい寝かせ玄米(R)を提案してきました。

セブン‐イレブンで展開している「寝かせ玄米(R)おむすび」は、その入り口となる商品です。お客様から「コンビニでも玄米が選べるのがうれしい」「気軽に手に取れることで、新しい主食を試すきっかけになった」といった声が寄せられたことも、新商品開発へとつながりました。今回のワンプレートメニューは、寝かせ玄米(R)を主役に、主菜、野菜を組み合わせて一度に楽しめる、“食事を、手軽にちょっと整えたい”というニーズに応える商品です。

忙しい日々の中で、食事は特別なものというより、日々の習慣として選ばれていきます。だからこそ、いつも行く売場の中に“もう一つの主食”があることで、食の選択は少しだけ変わります。

毎日完璧でなくてもいい。がんばりすぎなくても、主食を変えるだけで食事は整っていく――そんな思いを、コンビニという身近な場所でかたちにしました。

スパイス香る本格派「寝かせ玄米(R)とひよこ豆のチキンカレー」

「寝かせ玄米(R)とひよこ豆のチキンカレー」は、スパイスの香りが立ちのぼる、さらりとした本格的な味わいが特長です。やわらかなチキンとほくほくとしたひよこ豆を合わせ、満足感のある一皿に仕上げました。

ルウは重すぎず、後味は軽やか。スパイスの奥行きがありながらも日常的に食べやすい設計で、もちもちとした寝かせ玄米(R)との相性を追求しました。噛むほどに広がる玄米の甘みが、スパイスの風味を引き立てます。

「今日はしっかりした味のものが食べたいけれど、重すぎるのは避けたい」というときにおすすめのメニューです。

寝かせ玄米(R)とスパイスカレーが相性抜群

盛り付け例 色とりどりの豆や野菜と柔らかチキン

黒酢の風味が食欲をそそる「寝かせ玄米(R)と白身魚の黒酢あん」

「寝かせ玄米(R)と白身魚の黒酢あん」は、ふっくらとした白身魚に、コクと酸味のバランスが取れた黒酢あんを合わせた一品。彩り豊かな野菜とともに、主菜としての満足感と軽やかさを両立させました。

黒酢のまろやかな酸味が食欲をそそり、もちもちとした寝かせ玄米(R)の食感と調和。主食・主菜・野菜を一度に楽しめる、バランスのよいワンプレートに仕上げています。

「コンビニごはんは便利だけれど、少し罪悪感がある」という方にも、前向きな気持ちで手に取っていただける商品です。

遅い時間の夕食や、野菜も魚もきちんと摂りたいときに。コンビニでの食事を、いつもの延長線上で少しだけ前向きに選びたい日に応えるメニューです。

ワンプレートで手軽に、玄米、魚、野菜が食べられる

盛り付け例 具材をしっかり楽しめるワンプレート

※本商品はテスト販売商品です。販売エリアや仕様は変更となる場合があります。

◆商品概要

商品名：寝かせ玄米(R)とひよこ豆のチキンカレー／寝かせ玄米(R)と白身魚の黒酢あん

価格：各458円（税抜き）

規格：冷凍ワンプレート弁当

販売エリア：東京の一部・兵庫・京都・滋賀・奈良のセブン‐イレブン

※店舗により取扱いがない場合がございます

販売期間：２月16日（月）より順次

株式会社結わえる

所在地：東京都千代田区神田錦町3丁目20アイゼンビル6F

代表取締役CEO：荻野 芳隆

設立：2009年2月4日

事業内容：D2C事業【玄米ごはんパック製造、小売（EC）】、卸し・OEM、コンサルティング

URL：https://www.yuwaeru.co.jp/

「一日一膳、玄米生活」

主食を玄米に置き換えた体が喜ぶ食事と、好きなものを我慢しない心が喜ぶ食事を上手に組み合わせることで、メリハリのある食生活を送る。その積み重ねが、健康で豊かな毎日につながると私たちは考えています。

「これが玄米？」と驚かれる、もっちもちの「寝かせ玄米(R)」は、そんな想いから生まれました。自社工場で製造するごはんパックを主力に、玄米を使ったさまざまな食品やサービスを展開。店舗、EC、卸・OEMなど、多様なかたちで玄米のある暮らしを広げています。

※「寝かせ玄米(R)」は株式会社結わえるの登録商標です。

公式サイト・SNS

オンラインストア：https://nekase-genmai.com/

Instagram：https://www.instagram.com/yuwaeru.online/

Youtube：https://www.youtube.com/channel/UCwCUbHkizOzaRbabewVoEAg

X：https://www.twitter.com/yuwaeru/

Facebook：https://www.facebook.com/yuwaeru.online/

YUWAERU直営店舗

・YUWAERU蔵前本店：https://www.instagram.com/yuwaeru_honten/

・YUWAERU札幌円山公園店：https://www.instagram.com/yuwaeru_sapporo/



本件に関するお問合せ

株式会社結わえる 広報担当

Mail： press@yuwaeru.co.jp