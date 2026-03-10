【いぬやど新掲載】滋賀県彦根市に登場、琵琶湖の風を感じながら愛犬と過ごす一棟貸切のプライベートヴィラ。優雅なラグジュアリーステイを叶える「LAKE villa CHITOSE」

株式会社ブッキングリゾート

株式会社ブッキングリゾート（本社：大阪市北区、代表取締役：坂根正生）が運営する、愛犬同伴専用の宿泊予約サイト「いぬやど」は、このたび滋賀県・彦根に位置する宿泊施設「LAKE villa CHITOSE-レイクヴィラチトセ」の掲載を開始いたしました。

今回の掲載により「いぬやど」に、周囲を気にせず愛犬と過ごせる一棟貸切の宿が新たに加わりました。自然に囲まれた環境で、愛犬とのびのびと過ごしたい方におすすめの施設です。

いぬやど公式サイト：https://www.pet-inu-yado.com

いぬやど施設ページ：https://www.pet-inu-yado.com/space/villa/lake-villa-chitose/

穏やかな時間の中で、愛犬と過ごす上質な湖畔ステイ

「LAKE villa CHITOSE-レイクヴィラチトセ」

いぬやどは、愛犬とともに過ごす旅の時間を大切にしたい方に向けて、安心して泊まれる宿を紹介する予約サイトです。喧騒を離れ、自然に包まれた場所で愛犬と穏やかな時間を過ごしたいというニーズは年々高まっています。琵琶湖のほとりに佇む一棟貸切のプライベートヴィラ「LAKE villa CHITOSE」の掲載により、湖畔の風を感じながら愛犬と心からくつろげる、新たな上質ステイをお届けします。

■LAKE villa CHITOSE

ペットと泊まれる宿の予約サイト「inuyado-いぬやど-」

琵琶湖の湖畔に佇む「LAKE villa CHITOSE」は、1日1組限定で贅沢な滞在が叶うラグジュアリーな一棟貸しドッグヴィラです。最大12名まで宿泊可能な182平方メートル の広々とした空間に、プライベートプールやサウナ、露天風呂、ファイヤーピット、屋根付きBBQテラスなど多彩な設備を完備。大型犬までサイズ制限なく滞在できる広々としたドッグランや愛犬用アメニティも充実しており、家族や友人、そして愛犬とともに心ゆくまでお寛ぎいただけます。琵琶湖の夕景を望むロケーションで、近江牛ディナーや自由な持ち込みBBQなど食の楽しみも満載。非日常のリゾート感とプライベート性を兼ね備えた、愛犬同伴旅行に最適な貸切ヴィラです。

1. 彦根観光にも便利な、最大12名＆犬種・頭数制限なしの一棟貸切ヴィラ

ファイヤーピットを囲みながら、湖に染まる夕景を楽しむ特別な時間「LAKE villa CHITOSE」の魅力- 彦根観光にも便利な、最大12名＆犬種・頭数制限なしの一棟貸切ヴィラ- 大型犬も思いきり遊べる、約500平方メートル のプライベートドッグラン- サウナ×プールで満たされる、極上のリラックスタイム- 地元の美味を味わう、特別なダイニング時間- 大切な愛犬と過ごすための、安心・快適な空間づくり

彦根城へのアクセスも良好なロケーションに佇む、贅沢な一棟貸切ヴィラ。最大12名まで宿泊可能な広々とした空間に、洗面・トイレ・浴室をそれぞれ2箇所ずつ備え、グループ旅行や三世代での滞在も快適にお過ごしいただけます。犬種・頭数制限がないため、大型犬や多頭飼いのご家族も安心して滞在可能。さらに、コンセプトの異なる3つの客室を備えており、滞在スタイルや人数に合わせてゆとりあるプライベート空間を確保。上質なリビングや複数の寝室を備えた設計で、機能性と寛ぎを兼ね備えた特別な一棟貸切ステイを叶えます。

2. 大型犬も思いきり遊べる、約500平方メートル のプライベートドッグラン

広々としたリビングルーム情熱的なレッドの壁紙が印象的な客室「陽SUN」

敷地内には、大型犬でものびのびと駆け回れる約500平方メートル の広大なプライベートドッグランを完備。

周囲を気にせずノーリードで自由に遊べる完全貸切空間のため、多頭飼いや大型犬連れのご家族にも最適です。滞在中は愛犬のペースで思う存分運動ができ、ストレスフリーなひとときをお過ごしいただけます。さらに、足洗い場も備えているため、遊んだ後のお手入れもスムーズ。愛犬もご家族も安心して快適に過ごせる、ドッグフレンドリーな滞在環境を整えています。

3. サウナ×プールで満たされる、極上のリラックスタイム

大型犬でものびのびと駆け回れるドッグランワンちゃんが喜ぶ開放的なお庭

敷地内には、本格的なプライベートサウナと愛犬と一緒に楽しめるプールを完備。ラグジュアリーなプライベートプールは自分たちだけの空間で、リゾート気分を満喫できる特別なひとときを演出します。プールはサウナ利用時の水風呂としても活用でき、温冷交代浴による心地よい「ととのう」体験を実現。さらに、ロウリュも楽しめる本格仕様のサウナは、家族や仲間とゆったり過ごすのに最適です。

完全貸切ならではの落ち着いた環境で、心身を解きほぐす上質なリラックスタイムをお過ごしください。

サウナ

4. 地元の美味を味わう、特別なダイニング時間

夕食は、地元で人気の名店「近江牛焼肉・すき焼き 池もと」から仕入れた上質な近江牛を堪能できるBBQをご用意。とろける旨みと芳醇な香りが広がるブランド和牛を、プライベート空間でゆったりとお楽しみいただけます。また、食材の持ち込みも可能で、備え付けのキッチンを使った自由な料理にも対応。大切な家族や仲間と囲む食卓は、一棟貸切ならではの気兼ねない時間に。旅のスタイルに合わせて、思い思いの美食体験を満喫できる特別なダイニングです。

5. 大切な愛犬と過ごすための、安心・快適な空間づくり

近江牛焼肉近江牛すき焼き

室内は愛犬の足腰への負担を軽減する滑りにくい床材を採用し、寝室での添い寝も可能。大切な愛犬と同じ空間でくつろげる、心地よい滞在環境を整えています。さらに、玄関には飛び出し防止ゲートを設置し、各ドアには愛犬が挟まる事故を防ぐドアクローザーを導入するなど、安全面にも細やかに配慮。初めての愛犬連れ旅行でも自宅のように安心して過ごせる、ドッグファーストのやさしい設計が魅力です。

愛犬と添い寝OKのベッドルーム

■施設概要

LAKE villa CHITOSE-レイクヴィラチトセ

住 所：〒522-0002 滋賀県彦根市松原2-4-13

アクセス

【お車の場合】

・名神高速道路「彦根IC」より約8分

・名古屋方面から…約55分

・大阪方面から…約1時間半

【電車の場合】

・最寄駅 JR琵琶湖線「彦根駅」下車後、車で約7分（タクシー運賃目安：約1,000円）

会社概要

■株式会社ブッキングリゾート

所在地：大阪市北区梅田2-6-20パシフィックマークス西梅田13階

代表者：坂根正生

【事業内容】

株式会社ブッキングリゾートは、宿泊・観光業界の集客支援を専門とする企業です。主な事業内容として、宿泊施設への集客支援コンサルティング、グランピング予約サイト「リゾートグランピングドットコム」の運営、ペット同伴可能な宿泊施設の情報提供と予約サービスを行う「いぬやど」の運営、宿泊施設の開発支援、直営宿泊施設の運営などがあります。

株式会社ブッキングリゾート■ペットと泊まれる宿の予約サイト「inuyado-いぬやど-」について

「いぬやど」は、ペットと一緒に泊まれる宿泊施設に特化した宿泊予約メディアです。旅館、ホテル、バケーションレンタルなど、掲載基準をクリアした、ペットと飼い主様が嬉しいワンランク上の宿泊施設を厳選してご紹介しています。2023年1月にサービスを開始し、2025年9月時点で会員数が7万人を突破しました。

お部屋にプライベートドッグランが完備されていたり、愛犬用の食事やアメニティが揃っていたりと、ドッグファーストな宿泊施設が多数掲載されています。ペットと一緒に、夢のような宿泊体験をお楽しみいただけます。

「inuyado-いぬやど-」

https://www.pet-inu-yado.com/

いぬやど参画検討企業様はこちら

https://www.pet-inu-yado.com/participation