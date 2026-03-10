横濱レンガ通り「２０２７年国際園芸博覧会」記念パッケージを発売

株式会社ウイッシュボン

横浜の地で菓子づくりを続ける株式会社ウイッシュボン（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：永野健一）は、横浜で開催される「２０２７年国際園芸博覧会」を記念した特別パッケージとして、同社の代表商品「横濱レンガ通り」を2026年2月24日にパティスリーウイッシュボン 横濱レンガ通りオフィシャルショップにて販売を開始いたしました。

2027年、横浜から世界へ。

横浜・上瀬谷で開催される「２０２７年国際園芸博覧会」。本博覧会の開催を記念し、特別パッケージを企画いたしました。

長年親しまれてきた「横濱レンガ通り」が、公式ロゴや公式マスコットキャラクターをあしらった特別仕様で登場します。横浜での思い出や贈り物として、「２０２７年国際園芸博覧会」を身近に感じていただける一箱です。

(C)Expo 2027 ２０２７年国際園芸博覧会公式ライセンス商品

■ 横濱レンガ通りについて ■

2001年の発売以来横浜土産の定番として選ばれている焼き菓子です。異国情緒漂う港町・横浜のレンガ造りの街並みから着想を得て誕生しました。

1. 三層が織りなす「香ばしさ」と「とろける食感」

アーモンドスライスを散りばめて香ばしく焼き上げた上層、丁寧に炊き上げた濃厚な「自家製生キャラメル」にナッツを絡めた中層、そしてそれらを支えるミルク風味のさくさくクッキー生地。三層が一体となった絶妙な食感と、どこか懐かしい上品な甘さが特徴です。

2. 正真正銘の「横浜銘菓」

「横濱レンガ通り」は、製造工場が横浜市金沢区にある正真正銘の「横浜銘菓」。市内で作られる銘菓が少ない中、貴重な存在です。神奈川県の銘菓としても指定されています。

3. 変わらぬおいしさをつくる工程

工場生産でありながら、季節の温度差や日々の湿度に合わせて、細やかに手作業で調整しています。 計量から出荷まで、どの工程にも目を配りながら仕上げる。 そうしたひと手間が深い味わいを生み、いつも変わらないおいしさにつながっています。

商品詳細

商品名：EXPO2027 横濱レンガ通り 6個入

販売価格：783円（税込）

販売場所

パティスリーウイッシュボン 横濱レンガ通りオフィシャルショップ、工場前直売店、WISHBON online shop、EXPO 2027 オフィシャルストア等

※工場前直売店およびWISHBON online shopでは、2026年3月13日より販売開始。

※EXPO 2027 オフィシャルストア等では順次販売開始予定。

WISHBON online shop 販売ページ

https://wishbonshop.com/products/expo2027_renga6

商号 ：株式会社ウイッシュボン

代表者 ：代表取締役 永野 健一

所在地 ：〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦1-2-6

事業内容 ：洋菓子製造販売

資本金 ：1,000万円