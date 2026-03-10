日本マクドナルドのキッズスポーツ支援「第57回マクドナルド全国ミニバスケットボール大会」3月28日（土）より開催！ミニバスの「マクドナルドワッペンステッカー贈呈式」初の全国規模で実施！

日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ、以下マクドナルド）は「第57回マクドナルド全国ミニバスケットボール大会」を支援しています。3月28日（土）から開催される全国大会に先だち、各都道府県の出場チームを地域のマクドナルド店舗へ招待し激励する「マクドナルドワッペンステッカー贈呈式」を3月中旬から下旬にかけて、全国各地のマクドナルド店舗にて実施いたします。