日本マクドナルドのキッズスポーツ支援「第57回マクドナルド全国ミニバスケットボール大会」3月28日（土）より開催！ミニバスの「マクドナルドワッペンステッカー贈呈式」初の全国規模で実施！
3月中旬〜下旬に全国大会出場チームを地域のマクドナルド店舗で祝福
ワッペン贈呈式イメージ マクドナルドワッペンステッカー
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ、以下マクドナルド）は「第57回マクドナルド全国ミニバスケットボール大会」を支援しています。3月28日（土）から開催される全国大会に先だち、各都道府県の出場チームを地域のマクドナルド店舗へ招待し激励する「マクドナルドワッペンステッカー贈呈式」を3月中旬から下旬にかけて、全国各地のマクドナルド店舗にて実施いたします。
日本マクドナルドは、「おいしさと笑顔を地域の皆さまに。」というパーパスのもと、子どもたちの心と体の健全な成長を願い、地域の活動から全国規模のイベントまで、夢と希望、情熱を応援するキッズスポーツ支援活動を行っています。1986年より「高円宮賜杯 全日本学童軟式野球大会 マクドナルド・トーナメント」を、2011年から「JFA 全日本U-12サッカー選手権大会」を、さらに2023年より「全国ミニバスケットボール大会」のサポートを開始しました。
「全国ミニバスケットボール大会」のサポート開始から4年目となる今回は、「マクドナルドワッペンステッカー贈呈式」を、初の試みとして全国各地の店舗にて、3月中旬から3月下旬にかけて開催いたします。贈呈式は、都道府県大会優勝という節目を地域でお祝いするとともに、全国大会へ向けた士気を高めていただくことを目的としたものです。贈呈式当日は、店舗の店長からチームへ記念品を贈呈し、キャプテンによる決意表明や記念撮影などを通じて、挑戦の舞台へ踏み出す子どもたちを応援します。
マクドナルドは引き続き、コミュニティの一員として、子どもたちの心と体の健やかな成長を願い、キッズスポーツを支援してまいります。