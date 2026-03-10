【いぬやど新掲載】富士の絶景と洗練された滞在を愛犬と楽しめる「edit x seven 富士御殿場」（静岡県御殿場市）～愛犬と寄り添う、上質な休日～

株式会社ブッキングリゾートedit x seven 富士御殿場

株式会社ブッキングリゾートが運営する「いぬやど」では、静岡県御殿場市に位置する「edit x seven 富士御殿場」の予約受付を開始したことをお知らせいたします。

滞在を自由に「編集」する、edit x seven 富士御殿場

edit x seven 富士御殿場（エディット バイ セブン 富士御殿場）は、静岡県御殿場市に位置する、富士山の雄大な景色を望むリゾートホテルです。

全室バルコニー付きの客室を備え、滞在の過ごし方を自由に“編集”できる「edit your stay.」をコンセプトに、上質で心地よい滞在体験を提供しています。

館内にはカフェラウンジやサウナなどの共用施設も充実し、愛犬と一緒に泊まれるドッグフレンドリールームも備えた施設として、さまざまな旅のスタイルに対応しています。

「edit x seven 富士御殿場」の魅力

1.東名高速「御殿場IC」から車で2分。アウトレットにも近い好立地

東名高速「御殿場IC」から車で2分。アウトレットにも近い好立地

静岡県御殿場市に位置する「edit x seven 富士御殿場」は、東名高速「御殿場IC」から車で約2分という抜群のアクセスを誇る、洗練されたデザインと快適性を兼ね備えた宿泊施設です。日本最大級のアウトレットモールである御殿場プレミアム・アウトレットにもほど近く、愛犬を連れてのショッピングや観光の拠点として理想的なロケーションです。

利便性と富士山麓の自然の心地よさが共存する御殿場で、愛犬との心地よい旅をお楽しみください。

2.愛犬と快適に過ごせるドッグフレンドリールーム

宿泊者限定の屋上ドッグランドッグフレンドリーバンク（35平方メートル 、定員6名＋愛犬2頭）ドッグフレンドリーツイン（35平方メートル 、定員4名＋愛犬2頭）思い思いにくつろぐ客室でのひととき

愛犬と一緒に泊まれるドッグフレンドリールームを備え、ペット同伴旅行にも配慮した滞在環境を整えています。客室タイプは人数やシーンに応じて選べるため、カップルからファミリーまで幅広く対応。愛犬と同じ空間で、気兼ねなく過ごせるのが大きな魅力です。

3.屋上ドッグラン完備、旅先でものびのび遊べる

最大6名まで宿泊できるドッグフレンドリーバンク

宿泊者専用の屋上ドッグランを備え、移動でストレスを感じやすい愛犬も、到着後すぐにリフレッシュ。人工芝仕様のためワンちゃんの足腰にもやさしく、天候の良い日には開放感あふれる空間で遊ばせることができます。旅先でもいつもの遊び時間を大切にできる環境です。

4.カフェラウンジやサウナなど、滞在を彩る共用施設

ワンちゃんの足にも優しい人工芝のドッグラン

館内にはカフェラウンジやサウナをはじめ、滞在をより豊かにする共用施設が充実。

開放感あふれるカフェラウンジでは、旅の合間にほっとひと息。テラス席は愛犬の同伴も可能なため、大切な家族とともにゆったりとした時間をお過ごしいただけます。

さらに、心身を整えるサウナでは、観光やショッピングで疲れた身体をリフレッシュ。

アクティブにもリラックスにも応える施設構成が、連泊でも飽きのこない滞在を支えます。

5.「ホテルに泊まる」から「自分らしく過ごす」滞在へ

モーニング、カフェ、ディナーが利用できるカフェラウンジ低酸素ジム「LOX-Fit」地元の食材を使用したお食事

「edit x seven 富士御殿場」は、単なる宿泊にとどまらず、滞在時間そのものを自分らしく楽しむことを大切にしたホテル。観光の拠点としてはもちろん、ホテル内でゆっくりと過ごす「何もしない贅沢」も似合う空間です。愛犬との旅を、より自由で心地よいものにしてくれます。

edit x seven 富士御殿場 外観開放感のある屋上ドッグランで過ごす、穏やかな時間モリス式とフィンランド式のハイブリッドサウナ

施設概要

「edit x seven 富士御殿場」

住所：〒412-0026 静岡県御殿場市東田中1179-1

アクセス：【お車の場合】東名高速道路「御殿場IC」から車で2分

【バスをご利用の場合】ハイウェイバス/路線バス「東名御殿場」から徒歩8分

いぬやどとは

いぬやど

全国の厳選された愛犬同伴宿泊施設の予約サイト。

高級旅館、ホテル、バケーションレンタル、グランピングなど、愛犬家と愛犬が泊まってうれしいワン

ランク上の宿泊施設を掲載。

