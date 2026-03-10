【いぬやど新掲載】富士の絶景と洗練された滞在を愛犬と楽しめる「edit x seven 富士御殿場」（静岡県御殿場市）～愛犬と寄り添う、上質な休日～
edit x seven 富士御殿場
株式会社ブッキングリゾートが運営する「いぬやど」では、静岡県御殿場市に位置する「edit x seven 富士御殿場」の予約受付を開始したことをお知らせいたします。
いぬやど公式サイト：https://www.pet-inu-yado.com
いぬやど施設ページ：https://www.pet-inu-yado.com/space/villa/edit-x-seven-fuji/
滞在を自由に「編集」する、edit x seven 富士御殿場
edit x seven 富士御殿場（エディット バイ セブン 富士御殿場）は、静岡県御殿場市に位置する、富士山の雄大な景色を望むリゾートホテルです。
全室バルコニー付きの客室を備え、滞在の過ごし方を自由に“編集”できる「edit your stay.」をコンセプトに、上質で心地よい滞在体験を提供しています。
館内にはカフェラウンジやサウナなどの共用施設も充実し、愛犬と一緒に泊まれるドッグフレンドリールームも備えた施設として、さまざまな旅のスタイルに対応しています。
愛犬と宿泊できるペット同伴可能なお部屋を2タイプご用意
カフェラウンジのテラス席は愛犬と同伴可能
「edit x seven 富士御殿場」の魅力
- 東名高速「御殿場IC」から車で2分。アウトレットにも近い好立地
- 愛犬と快適に過ごせる全室バルコニー付きのドッグフレンドリールーム
- 屋上ドッグラン完備、旅先でものびのび遊べる
- カフェラウンジやサウナなど、滞在を彩る共用施設
- 「ホテルに泊まる」から「自分らしく過ごす」滞在へ
1.東名高速「御殿場IC」から車で2分。アウトレットにも近い好立地
静岡県御殿場市に位置する「edit x seven 富士御殿場」は、東名高速「御殿場IC」から車で約2分という抜群のアクセスを誇る、洗練されたデザインと快適性を兼ね備えた宿泊施設です。日本最大級のアウトレットモールである御殿場プレミアム・アウトレットにもほど近く、愛犬を連れてのショッピングや観光の拠点として理想的なロケーションです。
利便性と富士山麓の自然の心地よさが共存する御殿場で、愛犬との心地よい旅をお楽しみください。
宿泊者限定の屋上ドッグラン
ドッグフレンドリーバンク（35平方メートル 、定員6名＋愛犬2頭）
ドッグフレンドリーツイン（35平方メートル 、定員4名＋愛犬2頭）
思い思いにくつろぐ客室でのひととき
2.愛犬と快適に過ごせるドッグフレンドリールーム
愛犬と一緒に泊まれるドッグフレンドリールームを備え、ペット同伴旅行にも配慮した滞在環境を整えています。客室タイプは人数やシーンに応じて選べるため、カップルからファミリーまで幅広く対応。愛犬と同じ空間で、気兼ねなく過ごせるのが大きな魅力です。
最大6名まで宿泊できるドッグフレンドリーバンク
3.屋上ドッグラン完備、旅先でものびのび遊べる
宿泊者専用の屋上ドッグランを備え、移動でストレスを感じやすい愛犬も、到着後すぐにリフレッシュ。人工芝仕様のためワンちゃんの足腰にもやさしく、天候の良い日には開放感あふれる空間で遊ばせることができます。旅先でもいつもの遊び時間を大切にできる環境です。
ワンちゃんの足にも優しい人工芝のドッグラン
4.カフェラウンジやサウナなど、滞在を彩る共用施設
館内にはカフェラウンジやサウナをはじめ、滞在をより豊かにする共用施設が充実。
開放感あふれるカフェラウンジでは、旅の合間にほっとひと息。テラス席は愛犬の同伴も可能なため、大切な家族とともにゆったりとした時間をお過ごしいただけます。
さらに、心身を整えるサウナでは、観光やショッピングで疲れた身体をリフレッシュ。
アクティブにもリラックスにも応える施設構成が、連泊でも飽きのこない滞在を支えます。
モーニング、カフェ、ディナーが利用できるカフェラウンジ
低酸素ジム「LOX-Fit」
地元の食材を使用したお食事
5.「ホテルに泊まる」から「自分らしく過ごす」滞在へ
「edit x seven 富士御殿場」は、単なる宿泊にとどまらず、滞在時間そのものを自分らしく楽しむことを大切にしたホテル。観光の拠点としてはもちろん、ホテル内でゆっくりと過ごす「何もしない贅沢」も似合う空間です。愛犬との旅を、より自由で心地よいものにしてくれます。
edit x seven 富士御殿場 外観
開放感のある屋上ドッグランで過ごす、穏やかな時間
モリス式とフィンランド式のハイブリッドサウナ
施設概要
「edit x seven 富士御殿場」
住所：〒412-0026 静岡県御殿場市東田中1179-1
アクセス：【お車の場合】東名高速道路「御殿場IC」から車で2分
【バスをご利用の場合】ハイウェイバス/路線バス「東名御殿場」から徒歩8分
いぬやど
いぬやどとは
全国の厳選された愛犬同伴宿泊施設の予約サイト。
高級旅館、ホテル、バケーションレンタル、グランピングなど、愛犬家と愛犬が泊まってうれしいワン
ランク上の宿泊施設を掲載。
https://www.pet-inu-yado.com/
いぬやど参画検討企業様はこちら
https://www.pet-inu-yado.com/participation