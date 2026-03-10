衣替えの服が多すぎて収納が追いつかない！負担を減らすカギは「クリーニング＋保管サービス」

株式会社NEXER

■衣替えの最大の悩みは「収納スペースの確保」

季節の変わり目になると、多くの家庭で行われる衣替え。

ただ、シーズンオフの服をどこにしまうか、洗濯やクリーニングをどこまで済ませるかなど、やってみると意外に手間がかかります。とくに家族が多い家庭や収納が限られている住まいでは、衣替えが大きな負担になりやすいでしょう。

ということで今回はリナビスと共同で、全国の男女500名を対象に「衣替え」についてのアンケートをおこないました。

「衣替えに関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年2月6日 ～ 2月12日

調査対象者：全国の男女

有効回答：500サンプル

質問内容：

質問1：衣替えは毎年行っていますか？

質問2：衣替えは年に何回行いますか？

質問3：衣替えの際にもっとも面倒・負担に感じることは何ですか？

質問4：その理由を教えてください。

質問5：衣替えの際、しまう前の衣類のお手入れ（洗濯・クリーニング）はどの程度行っていますか？

質問6：衣類のお手入れ（洗濯・クリーニング）を行っていない理由を教えてください。

質問7：衣替えの際、しまう前の衣類のお手入れでクリーニングに出した後、そのまま無料で保管してくれるサービスがあれば利用したいですか？

質問8：その理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■38.4％が、衣替えを「毎年行っている」と回答

まず、衣替えを毎年行っているかどうか聞いてみました。

その結果、衣替えを「行っている」と回答した人は38.4％でした。一方で「行っていない」は61.6％で、衣替えをしない人のほうが多い結果となっています。

続いて、衣替えを毎年行っていると回答した方に、年に何回行うかを聞いてみました。

もっとも多かったのは「春・秋の年2回」で、66.1％でした。次いで「季節ごとに年4回」が20.8％、「気温や気分に応じて随時」が13.0％でした。半数以上の人が、夏と冬の入れ替えを基本のタイミングにしていることがわかります。

■28.6％が、衣替えでもっとも面倒なのは「収納スペースの確保」と回答

続いて、衣替えを行っている方に、もっとも面倒・負担に感じることを聞いてみました。

もっとも多かったのは「収納スペースの確保」で28.6％でした。次いで「服の量が多く整理が大変」が19.3％、「どれを残すか判断すること」が13.5％、「洗濯・クリーニングの手間」が12.5％と続きました。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「収納スペースの確保」と回答した方

・収納場所が狭いので冬物が入りきらない。（50代・女性）

・季節ごとに収納するスペースが足りない。（40代・男性）

・アパートなので限られている。（50代・男性）

「服の量が多く整理が大変」と回答した方

・もう着なくなったような服も非常に多く、仕分けと整理にいつも悩まされる。（40代・男性）

・季節ごとの服がメインのタンスに入りきらないくらい服がある。（50代・女性）

・家族分を衣替えすると量が多いから。（50代・女性）

「どれを残すか判断すること」と回答した方

・また暑くなるかな？寒くなるかな？本格的なものはまだ出さなくて良いかな？など、季節の境目などを考えると、なかなか衣替えが完了しない。（30代・女性）

・子どもの服は思い出多くて着れないとわかっていても捨てにくいから。（40代・女性）

・着る服といらない服の選別が大変。（50代・男性）

「洗濯・クリーニングの手間」と回答した方

・セーターは手洗いしないといけないことが多いので、量が多いと時間が掛かるから。（40代・女性）

・クリーニング代がかかること、持っていくのが大変。（40代・男性）

・しまうときは洗濯をしてからなので、冬物は一度全部洗うのが面倒。（50代・女性）

冬物のニットやコートなど、かさばる衣類の保管に苦労している声が目立ちます。また、家族全員分となると作業量も増え、どのタイミングで入れ替えるか迷うという声もありました。

■82.8％が、衣替えの際にしまう前の衣類のお手入れを「行っている」と回答

続いて、衣替えを行っている方に、しまう前の衣類のお手入れ（洗濯・クリーニング）をどの程度行っているか聞いてみました。

その結果「ある程度行っている」が38.5％でもっとも多く、次いで「汚れが気になるものだけ行っている」が22.4％、「すべて必ず行っている」が21.9％でした。合計82.8％にのぼり、多くの人が衣替え前のお手入れを意識していることがわかります。

一方で「あまり行っていない」が8.9％、「ほとんど行っていない」が8.3％と、17.2％の人はお手入れをあまりしていない結果となりました。

衣類のお手入れ（洗濯・クリーニング）を行っていない理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

衣類のお手入れ（洗濯・クリーニング）を行っていない理由

・クリーニングをするのが面倒だから。（20代・男性）

・面倒だし、お金をかけたくないため。（30代・女性）

・全てやるのは大変だから。（30代・女性）

・毎日洗濯しているので、特に必要ないと思ったから。（40代・男性）

・着古した衣類が多いので手入れの必要性を感じないから。（60代・男性）

お手入れをしない理由としては、面倒さやコストへの抵抗感が多く挙がりました。クリーニングに出す手間や費用が、衣替え前のお手入れをためらう要因になっていることがうかがえます。

■38.0％が、クリーニング後の「無料保管サービス」を「利用したい」と回答

続いて、衣替えを行っている方に、クリーニング後にそのまま無料で保管してくれるサービスがあれば利用したいか聞いてみました。

その結果「とても利用したい」が9.9％、「やや利用したい」が28.1％で、合計38.0％の人が利用したいと回答しました。一方「あまり利用したいと思わない」が36.5％、「まったく利用したいと思わない」が25.5％で、利用に消極的な人は合わせて62.0％となりました。

「利用したい」「利用したいと思わない」理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

「利用したい」と回答した方

・洋服を収納するスペースが少なくなると思うから。（20代・男性）

・収納スペースや入れ替えの手間が省ける。（40代・男性）

・家で保管するよりも環境がよさそうだから。（50代・女性）

・衣替えの負担が軽くなるから。（30代・男性）

・大きくて場所を取るものを保管してくれると助かると思うから。（40代・女性）

「利用したいと思わない」と回答した方

・預けたことを忘れそう。（20代・女性）

・欲しいときに手元にないからすぐ出せない。（40代・女性）

・ちゃんと保管されるか不安。（40代・女性）

・ランニングコストが気になる。（50代・男性）

・そもそもクリーニングに出しに行くのが面倒だから。（50代・男性）

利用したいと回答した人の多くは、収納スペースの節約や管理の手間が省ける点に魅力を感じています。保管環境の良さに期待する声もありました。反対に利用したくないと回答した人からは、預けた服の存在を忘れてしまいそうという不安が見られました。

また、クリーニング店に持ち込む手間そのものがネックになっているという声もあり、宅配型のサービスであればこうした層にもアプローチできる可能性がありそうです。

■まとめ

今回の調査では、衣替えを毎年行っている人は全体の約4割にとどまることがわかりました。

衣替えを行っている人がもっとも負担に感じているのは「収納スペースの確保」です。また、8割以上がしまう前に洗濯やクリーニングなどのお手入れをしており、衣類を清潔に保管したい意識が高いことも見えてきました。

収納に困っている方や管理の手間を減らしたい方には、2025年GMO顧客満足度ランキング 宅配クリーニング部門で顧客満足度総合第1位を獲得したリナビスの宅配クリーニング(https://rinavis.com/)がおすすめです。

最大12ヶ月の保管無料サービスも提供しており、オフシーズンの収納場所にも困りません。

衣替えの負担を少しでも減らしたい方は、こうしたサービスを上手に取り入れてみてはいかがでしょうか。

