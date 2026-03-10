【Honda公式ライセンス認定グッズ】「CB1000F」ピンバッジが発売開始

株式会社storyteller

株式会社storyteller(本社：東京都狛江市、代表取締役：新堀健太郎)が運営するオリジナルブランド「BUTTON&CUFFLINKS」は、本田技研工業株式会社（以下、Honda、本社：東京都港区）が製造販売をしている大型ロードスポーツモデル「CB1000F」のピンバッジを企画・製造を行い、2026年3月6日(金)BASEオンラインショップにて先行発売が開始。

昨年秋に発売したフライトタグ、ご好評いただきピンバッジも展開

2025年秋に東京ビックサイトで開催された「Japan Mobility Show 2025」Honda物販ブースで、先行発売としてお取り扱いいただフライトタグ。

11月のバイク本体発売から、オンラインショップでも引き続き人気の型番に仲間入りしました。

皆様のご期待のお声もあり、この度ピンバッジの発売が決定いたしました。

2025年10月発売フライトタグ・2026年3月発売予定ピンバッジ「Japan Mobility Show 2025」Honda展示ブース「Japan Mobility Show 2025」Honda物販ブースフライトタグ関連記事 :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000057.000077645.html

人気のカラーリングを再現

シルバー系の車体にブルーやホワイトのライン入りタンク。 ホンダのレーシングスピリットを象徴する配色で、昔の名車の雰囲気を現代に再現しており、ファンの方には刺さる王道配色なのではないでしょうか。今回のピンバッジも細かいところまでデザインを追求しております。

ピンバッジ表面ピンバッジ裏面

CB1000Fをに乗っている方、またプレゼントにも。

最近では推し活ブームよりピンバッジをキーホルダーにして楽しむ方もいるようです。

穴が空いてしまうことから衣類につけることを懸念しがちなピンバッジですが、土台は自身でカスタムして、バッグやポーチ、鍵につけるのもおすすめです。

まずはオンラインにて先行発売。後に、店頭販売や専門店でのお取り扱いも順次スタートいたします。ぜひこの機会にゲットしてみてはいかがでしょうか。

オンライン先行発売

CB1000Fピンバッジ

2026年3月6日(金)

BASEオンラインショップ(https://cotomono.official.ec/categories/4939047) にて先行発売。

*配送にはご注文日より2～7営業日いただきます。(＊ただし土日祝日を除く)

店頭発売 ※3月中旬以降～

＜関東エリア＞

cotomonomarche 東京ソラマチ店

＜中部エリア＞

cotomonomarche 新静岡セノバ店

＜九州エリア＞

cotomonomarche アミュエスト博多店

cotomonomarcheアミュプラザ熊本店

【会社概要】

会社名：株式会社storyteller

所在地：〒201-0016 東京都狛江市駒井町1-8-2 storytellerBLD.,2F

代表者：新堀健太郎

設立：2014年4月

URL： https://cotomono-marche.com

事業内容：店舗運営cotomono marche、展示会運営cotomono marche