ムダ毛ケアを叶える光美容器『レイボーテ クールパワー』　





























1978年の設立以来、精密電子機器メーカーとしての技術開発基盤を背景に業務用美容機器からはじまり家庭用美容機器へと、美容機器専門メーカーとして革新的な製品をつくることに全力を注いできました。「美しくを、変えていく。」をスローガンに掲げ、これからも先端テクノロジーと常識を変えるアイデアで、美しくなる夢や驚きをお届けしていきます。



ヤーマンは1979年に業務用ニードル脱毛器を日本に紹介したところから始まり、業務用高周波脱毛器、業務用レーザー脱毛器の開発を手掛けてきました。40年以上にわたり培ってきた技術と、開発研究拠点「表情筋研究所」で重ねられてきた肌知見を家庭用に結実させたのが「レイボーテ」シリーズです。「レイボーテ」シリーズは、ムダ毛ケアができる幅広い波長域の特殊な光「レイボーテフラッシュ」を全ての機種に搭載しているのが特長です。可視光線580nm付近の波長域まで含みながら紫外線など有害な光線はカットした特殊な光で、ムダ毛をケアしながらなめらかなツルすべ肌へ。「レイボーテ」シリーズ ブランドサイト：https://www.ya-man-tokyo-japan.com/products/photobeauty.html