ムダ毛ケアを叶える光美容器『レイボーテ クールパワー』
2026年4月1日（水）新発売
ヤーマン株式会社（所在地：東京都江東区、代表取締役社長：山粼貴三代）は、2026年4月1日（水）より、ムダ毛ケアを叶える光美容器『レイボーテ クールパワー』を順次発売いたします。「レイボーテ」シリーズは、ハイパワーなムダ毛ケアと美肌*³ケアの両立を目指したヤーマンの光美容器カテゴリです。なお、本製品は2026年3月16日(月) よりグローバル フラッグシップストア「YA-MAN the store GINZA」、公式通販サイト「ヤーマンオンラインストア」および公式オンラインストア（Amazon・楽天市場・Yahoo!）にて先行発売いたします。また、それにあわせて、一部家電量販店で予約発売を開始いたします。
【お問い合わせ】
https://www.ya-man.co.jp/form/
■製品特徴
✓シリーズ史上最高パワー*¹と冷却機能で「最強*¹だけど刺激レス*⁴」
エステサロンで主流のキセノンランプによるIPL方式を採用。キセノンランプを2本搭載したダブルフラッシュで、シリーズ最高パワー*¹を実現しました。さらに冷却機能を搭載し、ローラーアタッチメント使用時には照射面が最大約5℃まで冷却。肌を冷やしながら照射することで、刺激を感じやすいヒゲなどの太い毛にも、ハイパワーでありながら刺激レス*⁴なケアを可能にしました。
*1 レイボーテ Rフラッシュシリーズにおいて 2026年3月時点
*2 ムダ毛ケア効果を実感。使用部位：ヒゲ、腕
*3 継続使用することでムダ毛が目立ちにくくなること
*4 冷却をオンにした状態で照射した際に刺激が低減されること
✓わずか0.64cm²のピンポイントアタッチメントが新搭載
これまで照射しづらかった凹凸部分や、ケア残りが気になる箇所を照射できる、極小のアタッチメントを新搭載。眉間*⁵、小鼻、鼻下などの細かい部分にフィットし、狙った部分を的確に照射できます。
✓青緑LEDで透明感*⁶ケアも
「レイボーテ」に採用しているIPLの光領域は、肌に良い影響を与える可視光線の中でも580nm付近の波長を含み、刺激になりやすい領域をカットしています。加えて、ヤーマン独自のLED「美肌光」を搭載し、ハリ・うるおい*⁷など肌自体の美しさを引き出します。LEDアタッチメントには赤色LEDに加え、特許取得*⁸の青緑LEDを新搭載。紫外線の気になる季節も、明るく透明感*⁶のある肌へ導きます。
✓約120万*⁹発の長寿命ランプでシェアユース*¹⁰も可能
ローラーモード(レベル1)で約120万発、(レベル5)でも約40万発を実現した長寿命設計。パートナーやお子さまとシェア*¹⁰しながら続けやすいのが特徴です。部位や好みに応じて照射レベルを使い分けても、ランニングコストを抑えられるため、1台をフル活用いただけます。
*5 眉間への使用時は、サングラスや競泳用ゴーグル等を装着するなど、目を保護した状態で照射してください
*6 うるおうことによる肌の見え方
*7 美肌光である赤色LEDのみを顔に照射した場合
*8 特許第7624119号 メラニン産生抑制装置及びメラニン産生抑制方法
*9 ローラーモード（レベル1）使用時
*10 スポットアタッチメントをVIOラインで使用する際は、共有で使用しないでください
■製品概要
■製品概要
ブランド名：YA-MAN TOKYO JAPAN(ヤーマン トウキョウ ジャパン)
製品名：レイボーテ クールパワー
型番：YJEA9N
販売価格：121,000円（税込）
発売日：2026年4月1日（水）
先行発売・予約発売：2026年3月16日（月）
外形寸法：約W61.5×D60.0×H179.5(mm) (ローラーアタッチメント装着時)
質量：約403ｇ（ローラーアタッチメント装着時）
取扱先：YA-MAN the store GINZA、ヤーマン直営店、ヤーマン公式通販サイト「ヤーマンオンラインストア」、ヤーマン公式ショップ 楽天市場店、ヤーマン公式ショップYahooショッピング店、ヤーマン公式ショップ Amazon店、全国家電量販店、一部百貨店、一部通信販売、空港免税店、取扱いサロン
*店舗により発売日が変更になる場合がございます。 『レイボーテ クールプロ』 製品ページ: https://www.ya-man-tokyo-japan.com/products/forbody/epi-coolpower.html
■イベント情報
近年、子どものムダ毛に関する悩みやご相談が増えていることを背景に、一般の保護者の方を対象とした「親だから知っておきたい、子どものムダ毛ケア講座」を開催いたします。本講座では、子どもが“ムダ毛悩み”を持ち始めるきっかけや親子の距離感、製品選びのポイントについて、保護者の皆さまが安心して判断できるための情報をお届けします。
日時：2026年3月27日（金）15:00〜16:00
会場：〒104-0061 東京都中央区銀座8-9-1 YA-MAN the store GINZA 2階
「YA-MAN the store GINZA」ウェブサイト：https://www.ya-man.co.jp/ginza/
【応募方法】 下記専用フォームよりお申し込みください。
※一般のお客様を対象としたイベントです。定員30名程度。応募者多数の場合は抽選となります。
※参加無料 応募締切：2026年３月19日（木） 応募URL：https://forms.office.com/r/EJvFsEPLNQ
■「レイボーテ」シリーズについて
ヤーマンは1979年に業務用ニードル脱毛器を日本に紹介したところから始まり、業務用高周波脱毛器、業務用レーザー脱毛器の開発を手掛けてきました。40年以上にわたり培ってきた技術と、開発研究拠点「表情筋研究所」で重ねられてきた肌知見を家庭用に結実させたのが「レイボーテ」シリーズです。「レイボーテ」シリーズは、ムダ毛ケアができる幅広い波長域の特殊な光「レイボーテフラッシュ」を全ての機種に搭載しているのが特長です。可視光線580nm付近の波長域まで含みながら紫外線など有害な光線はカットした特殊な光で、ムダ毛をケアしながらなめらかなツルすべ肌へ。
「レイボーテ」シリーズ ブランドサイト：https://www.ya-man-tokyo-japan.com/products/photobeauty.html
■ヤーマン株式会社のご紹介
1978年の設立以来、精密電子機器メーカーとしての技術開発基盤を背景に業務用美容機器からはじまり家庭用美容機器へと、美容機器専門メーカーとして革新的な製品をつくることに全力を注いできました。「美しくを、変えていく。」をスローガンに掲げ、これからも先端テクノロジーと常識を変えるアイデアで、美しくなる夢や驚きをお届けしていきます。
コーポレートサイト：https://www.ya-man.co.jp/
※発表日現在の情報となります。最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。
