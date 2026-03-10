【広告費高騰に悩むEC事業者向け】AI肌診断「skinsense」導入企業の4人に1人がリピーター化する実績データを公開

株式会社Novera

株式会社Novera（本社：東京都、代表取締役：遠藤国忠）が提供するEC向けAI肌診断サービス「skinsense（スキンセンス）」は、2025年1月～12月の利用実績データを公開いたします。

導入企業の実績を分析した結果、skinsenseを通じたリピーター（2回以上利用したユーザー）の獲得率は平均25.5%に達し、Google広告で同等のリピーターを獲得する場合と比較して約4分の1（約1/3.8）のコストで実現できていることが明らかになりました。

■発表の背景

EC業界においては、新規顧客の獲得コストが年々上昇する中、既存顧客のリピート率向上が重要な経営課題となっています。マーケティングの「1:5の法則」（新規獲得は既存顧客維持の5倍コストがかかる）が示す通り、リピーターの育成はEC事業の収益性を左右する重要な要素です。

skinsenseは、AIを活用した肌診断コンテンツをECサイト上に提供し、ユーザーに「自分ごと化」された体験を届けることで、自然なリピート訪問を促進するサービスです。

■2025年 利用実績サマリー

■ 年間総ユーザー数（集計対象企業合計）：51,571人

■ 年間リピーター数（集計対象企業合計）：12,015人

■ 全体リピート率（加重平均）：23.3%（＝12,015人 ÷ 51,571人）

■ 導入企業の平均リピート率（単純平均）：25.5%（約4人に1人がリピート）

■ 1社あたり平均リピーター数（単純平均）：2,403人

■ 広告換算ROI（単純平均）：375%

※集計対象：2025年にskinsenseを導入し、GA4等により同一ユーザー判定（リピート判定）が可能な導入企業（複数社）。契約上の理由により企業数は非公開としています。

※本リリースにおけるリピーターの定義：Google Analytics 4の「Returning user」を参照しつつ、skinsenseの計測において「同一ユーザーが2回以上診断を実行したユーザー」をリピーターとして集計しています。

※ROIの算出方法：リピーター数 × 化粧品業界の平均リピーター獲得CPA（3,750円）÷ 年間利用料。年間利用料は月額20万円プラン（年240万円）を基準に試算しています（契約内容により変動）。

■コスト効率の詳細

skinsenseでリピーターを獲得するコストと、Google広告で同等のリピーターを獲得するコストを比較した結果は以下の通りです。

■ skinsenseの1リピーターあたりコスト：約1,000円（年240万円 ÷ 平均2,403人 ≒ 999円）

■ Google広告の1リピーターあたりコスト（業界平均CPA）：約3,750円

skinsenseを利用した場合、Google広告と比較して約4分の1（約1/3.8）のコストでリピーターを獲得できる計算となります。すべての導入企業において、年間利用料を上回るリピーター創出効果（ROI 200%以上）が確認されました。

■導入企業の実績レンジ

導入企業の実績を匿名化した形で公開いたします。

【リピート率】最小値：12.8% ／ 最大値：33.2% ／ 平均値：25.5%

【リピーター数】最小値：1,352人 ／ 最大値：5,972人 ／ 平均値：2,403人

【広告換算ROI】最小値：211% ／ 最大値：933% ／ 平均値：375%

業種や規模を問わず、すべての導入企業において利用料を大幅に上回る効果が出ていることが特徴です。

■今後の展望

skinsenseは、2026年も引き続きAI肌診断の精度向上とユーザー体験の改善に取り組んでまいります。EC事業者様の「リピーター獲得」という課題に対し、広告に依存しない新たなアプローチとしてskinsenseの導入をご検討いただければ幸いです。

■法人向けAI肌診断『skinsense（スキンセンス）』について

skinsense（スキンセンス）は、ECサイトに組み込むAI肌診断サービスです。ユーザーがスマートフォンで撮影した顔写真をAIが分析し、肌の状態に合わせた商品提案を行います。パーソナライズされた体験により、ユーザーの再訪問・リピート購入を促進します。

■ サービスサイト：https://skinsense.jp

■ 提供形態：B2B SaaS（ECサイトへの組み込み型）

■ 月額利用料：20万円～

■株式会社Noveraについて

Noveraは、画像認識におけるブレイクスルーAI特許を始めとした先端技術を活用し、日本が得意とする分野のAIトランスフォームを推進し、世界に発信してまいります。提供サービスは法人向け肌診断API『skinsense（スキンセンス）』（https://skinsense.jp/）です。

設立：2017年1月27日

所在地：〒108-0014 東京都港区芝5-26-24 田町スクエア2F

代表者：代表取締役CEO 遠藤 国忠

コーポレートサイト：https://corporate.novera.co.jp/

公式Facebook：https://www.facebook.com/noverainc

公式X：https://twitter.com/Novera_PR