シェフラー、電動アクスル「EMR3」搭載のステランティス車向け修理ソリューションを発売

シェフラーの「E-Axle RepSystem-G」「E-Axle RepSystem-M」が、ステランティス車両の電動アクスル「EMR3」にも新たに対応

新製品「Vitesco E-Axle PEU KIT」により、パワーエレクトロニクス周辺の簡易修理が初めて可能に

「E-Axle Repair Tool」が、ローターおよびステーターの非接触での分解・組立作業をサポート

2026年2月19日| Frankfurt / Yokohama

オペル・モッカやプジョーe-208といったEVでは、これまで電動モーター、減速機、パワーエレクトロニクス周辺部品に不具合が発生した場合、個別部品の交換ができず、高額な電動アクスル全体を交換する以外に選択肢がありませんでした。しかし、シェフラーのビークル・ライフタイム・ソリューションズ（VLS）が提供する新たな修理ソリューションにより、この状況は大きく変わります。シェフラーの「E-Axle RepSystem-M」「E-Axle RepSystem-G」、そして「Vitesco E-Axle PEU KIT」によって、多くのステランティス車両に搭載されている電動アクスル「EMR3」向けの修理ソリューションが、販売代理店および整備工場で入手可能になりました。

ステランティス車両にも対応：電動アクスルの修理が可能に

今回リリースされたシェフラーの「E-Axle RepSystem-G」と「E-Axle RepSystem-M」により、電動アクスル「EMR3」に搭載されるギアボックスユニットおよび電動モーターの修理が可能になりました。各キットには、作業に必要なOE品質のベアリングとシールに加え、詳細で分かりやすい修理手順書が同梱されています。さらに、シェフラーの「E-Axle Repair Tool」は、ローターおよびステーターの正確かつ非接触での分解・組立をサポートします。これにより整備士は、ローターの強力な磁力の影響を受けることなく、最小限の力で安全に作業でき、作業中の損傷リスクも低減されます。ビークル・ライフタイム・ソリューションズ（VLS）のグローバル製品管理（Eモビリティ）を統括するStephan Nieseは次のように述べています。「整備工場は、必要なスペアパーツに加え、シェフラーのREPXPERTエキスパートが作成した修理手順書や、安全な組付けのための最適な工具まで、すべてをワンストップで入手できます。」

新登場：パワーエレクトロニクス向けソリューション

市場初となるシェフラーの「Vitesco E-Axle PEU KIT」は、2月末より提供開始予定です。PEU（パワーエレクトロニクスユニット）は、電力の変換と制御を担う重要コンポーネントです。

Nieseは次のように説明しています。「PEUの故障は、供給ラインや接続部品の損傷、例えば動物による噛みつきなどが原因で発生します。これまでEMR3アクスル周辺のこうした損傷に対する補修用部品は存在せず、冷却ホース1本の不具合でもアクスル全体の交換が必要でした。新しいキットにより、整備工場はPEU周辺の簡易修理が可能になります。」

提供される2種類の「Vitesco E-Axle PEU KIT」のうち、1つ目のキットには冷却回路修理用のホースコネクターやクランプなどが同梱されています。もう1つのキットには、シールドプレート、ボルト、信号用ワイヤーハーネス、シール部品が含まれており、必要に応じて交換が可能です。「E-Axle RepSystem」と同様、これらのキットにも、ボルトの締付順序やトルク値など、OEレベルの正確な組付けに必要な情報を詳述した修理手順書が付属します。

電動アクスル「EMR3」の主要3モジュールをすべてカバー

「E-Axle RepSystem-M」「E-Axle RepSystem-G」「Vitesco E-Axle PEU KIT」により、シェフラーは電動アクスル「EMR3」を構成する3つの主要モジュール（モーター、ギアボックス、パワーエレクトロニクス）すべてに対応する修理ソリューションを実現しました。また、これらの新ソリューションの投入時期についても最適であると、Nieseは次のように述べています。「EMR3は2019年以降ステランティス車両に搭載されており、これらの車両はすでに保証期間が過ぎ、独立系整備工場に持ち込まれるケースが増えています。今回のソリューションにより、整備工場は電動アクスル全体を交換するのではなく、故障箇所のみを修理できるようになります。」

「E-Axle RepSystem」とステランティス車向けパワーエレクトロニクスソリューションは、世界で50万台以上の登録車両に対応しています。

アクスル全体の外観：シェフラーは、電動モーター、ギアボックス、パワーエレクトロニクスの3つのサブシステムそれぞれに対応する修理ソリューションを提供しています。



電動アクスル、電動モーター、ギアボックスなどのサブシステムの修理に対応する、

シェフラーの製品ラインナップ



シェフラー「Vitesco E-Axle PEU KIT」により、パワーエレクトロニクスの修理が可能になりました。

画像：シェフラー

注）本プレスリリースは現地時間2026年2月19日付でドイツ・フランクフルトにおいて英語で発行されたものの日本語訳です。原文の英文と日本語訳の間で解釈に相違が生じた場合には英文が優先します。

