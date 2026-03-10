健康総合企業の株式会社タニタ（東京都板橋区、代表取締役社長・谷田千里）は、森永乳業株式会社（東京都港区、代表取締役社長・大貫陽一）とコラボレーションして開発した「タニタ食堂監修のデザート」シリーズの発売15周年を記念し、3月16日から3月27日まで（土・日曜、祝日を除く）の9日間、タニタ食堂本店にて両社で共同企画したイベントを実施します。イベントでは、15周年記念商品として3月17日に発売される「タニタ食堂監修 ヨーグルトにあうフルーツソース ストロベリー」「タニタ食堂監修 ヨーグルトにあうフルーツソース ブルーベリー」（以下、フルーツソース）を使ったメニューを提供するほか、タニタ食堂本店を利用された方に「タニタ食堂監修の杏仁豆腐 4個パック」または「タニタ食堂監修の完熟マンゴープリン 4個パック」1食分をプレゼントします。また、店内には森永乳業とタニタのコラボレーションの歴史を振り返ることができる特製パネルや商品パッケージを展示します。

タニタでは、タニタやタニタ食堂が提案している健康的な食習慣を手軽に実践してもらうことを目的に、スイーツや味噌、カレーなど、食品メーカーとコラボレーションしたさまざまな商品を展開しています。「タニタ食堂監修のデザート」シリーズは“ヘルシーさ”と“おいしさ”を両立した商品として森永乳業と共同で開発し、タニタ食堂初の監修食品として2011年3月29日に発売。これまでに33商品を開発、販売してきました。カロリーや糖質に配慮した商品設計で、罪悪感を抱くことなくスイーツを食べられる点が多くのお客さまから支持され、今年でシリーズ発売15周年を迎えます。

■実施概要

2026年3月16日(月)～3月27日（金）※タニタ食堂本店休業日を除く

実施場所：タニタ食堂本店 （東京都豊島区南池袋2-45-3 としまエコミューゼタウン2F）

営業時間：午前11時から午後2時（土・日曜、祝日は休業）

■イベント詳細

・フルーツソースを使った限定メニューを提供

1.「一汁二菜定食」の主菜の付け合わせのサラダにフルーツソース（ブルーベリー）を使ったドレッシングを使用

2.「大きなお椀で食べるタニタ食堂の具だくさんスープ御膳」に付くミニヨーグルトにフルーツソースをかけて提供（1週目ブルーベリー、2週目ストロベリー）

・「タニタ食堂監修のデザート」シリーズ1食分をプレゼント

1週目「タニタ食堂監修の杏仁豆腐」、2週目「タニタ食堂監修の完熟マンゴープリン」

食事メニューを注文した方およびお弁当を購入した方が対象です。

・歴代コラボ商品の年表と歴代コラボ商品のパッケージ展示



一汁二菜定食（左）と大きなお椀で食べるタニタ食堂の具だくさんスープ御膳



■森永乳業「タニタ食堂監修のデザート」シリーズ15周年を振り返る特設ページ

https://www.tanita.co.jp/magazine/special-feature/24536/