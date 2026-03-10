大阪市なんば駅前に約23年ぶりの再出店！ サブウェイ『なんばCITY店』 3月17日（火）オープン

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT株式会社（本社：東京都大田区）が展開するサンドイッチチェーン「サブウェイ」は、『なんばCITY店』を2026年3月17日（火）にオープンいたします。



当店は、南海電鉄「なんば」駅に直結する商業施設「なんばCITY」の南館地下１階に出店します。2002年12月の閉店以来、約23年3か月ぶりの同施設への再出店となります。





なんばCITY店 イメージ

なんばCITYは、駅直結の利便性の高い立地にあり、ファッション雑貨から飲食まで多彩なテナントが揃う商業施設です。周辺にはオフィスや商業施設が立ち並び、近隣にお勤めの方や広域からショッピングに訪れる方に加え、関西国際空港へのアクセス拠点という立地から国内外の観光客の往来も多いエリアです。ランチやテイクアウトでのご利用のほか、ショッピングの合間でのご利用など、さまざまなシーンで幅広いお客様のご来店を期待しております。

当店は「セルフオーダーシステム」を導入しており、初めてご来店いただく方でもご自身のペースで安心してご注文いただけます。サブウェイはお好みに合わせてサンドイッチをカスタマイズいただけるのが特徴ですが、その一方で注文方法にハードルの高さを感じる方もいらっしゃいます。そのような方もこの「セルフオーダーシステム」を使い、注文画面上のガイダンスに従うことで、ご自分のペースでカスタマイズを楽しむことができます。初めてサブウェイを利用される方にも、ぜひお試しいただければと思います。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

サブウェイは2026年3月現在、既存店の売り上げが65カ月連続で増加を続けており、3月17日の当店のオープンにより、全国の出店数は224店舗となる予定です（2026年3月10日現在）。

【なんばCITY店 店舗概要】

■オープン：2026年3月17日（火）

■住所：

〒542-0076

大阪府大阪市中央区難波5丁目1-60 なんばCITY 南館地下1階

■営業時間：10:00～22:00

■面積：73.96㎡（22.37坪）

■客席数：30席

【店舗特徴】

●セルフオーダーシステムの導入

●デジタル・メニューボードの設置

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENTでは、現在フランチャイズオーナー様を募集しております。火や油を使わないサブウェイ店舗は安全でクリーン。これにより低投資でコンパクトな厨房を実現できます。ご興味をお持ちの方は下記よりお問い合わせください。

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT株式会社 店舗開発本部 電話：03-6423-6580 (代表) 受付時間：平日10:00～17:00 FAX：03-6423-6581 Email：subway_fc@subway.jp

サブウェイは1965年、アメリカ・コネチカット州で誕生しました。創業者のフレッド・デルーカが17歳の時に大学へ進む学費を貯めるために始めた“町のサンドイッチ屋”が、サブウェイの1号店となりました。その後、お客様一人ひとりの好みに合わせてサンドイッチを作るオーダーメイドスタイルが世界各国で支持され、現在世界100カ国以上に店舗を展開するサンドイッチチェーンに成長しました。日本では1992年3月25日に東京都港区に出店して以来、全国に店舗を展開しています。

店内で毎日焼き上げるパンに、ローストビーフやえび・アボカドなどこだわりの具材と、シャキシャキの野菜を挟み、サンドイッチアーティストと呼ばれるスタッフが、一つひとつ心を込めてお作りしています。