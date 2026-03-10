TDK、アジア太平洋地域で5番目となる地域統括会社を設立し、インドで新規事業に参入

・TDK、2026年4月1日付でインドにアジア太平洋地域統括会社（APAC RHQ）を設立

・アジア太平洋地域統括会社は、TDK Asia-Pacific Pvt. Ltd.、であり、インドに設立する新法人はTDK Singapore Pte. Ltd.と、二都市に拠点を設立することになります

・今回の地域統括会社設立は、TDKの長期ビジョンである「TDK Transformation」の一環です

カリフォルニア州サンノゼ（米国）, 2026年3月10日 /PRNewswire/ -- TDK株式会社（TSE：6762）は、日本、欧州、米州、中国に続く5番目の地域本部として、インドのベンガルールにアジア太平洋地域本部（APAC RHQ）を設立したことを発表しました。新法人であるTDK Asia-Pacific Pvt. Ltd.とTDK Singapore Pte. Ltd.は、インド、東南アジア、オセアニアにおける20以上のTDK事業体（TDKの従業員10万5,000人の約17％に相当）を統括します。2026年4月1日付で、アジア太平洋地域統括会社は二拠点体制で運営されるようになります：インドのベンガルールとシンガポールは世界で最も重要な経済回廊の一つであり、「TDK Transformation」の推進を担う柱となっています。

アジア太平洋は今世紀の成長市場です。世界の人口の40％近くを擁するこの地域は、IMFの予測では2025年に4.5％の成長が見込まれており、世界の成長率が3.2％と小幅にとどまるなかでも世界の生産高増加分の約60％を担うとされています。その中で、インドは頭一つ抜けています：2025/26年度のGDP成長率は6.6％（IMF予測）で、3年連続で全世界において最も急成長を遂げている経済大国であり、2025年には日本を抜いて世界第4位となりました。TDKにとって、これは従来の世界観に新たな野心を持ってアプローチしたものです。同社は、Electronics Components Business Company（ECBC）とEnergy Solutions Business Company（ESBC）の2つの主要事業会社と、西ベンガル州、マハーラストラ州、ハリヤーナ州に生産拠点を持つ子会社を通じて、インドで数十年にわたり事業を展開してきました。現在、インドにおけるTDKの従業員数は5,000人を超えています。

TDK Corporationのアジア太平洋地域統括会社でGMを務めるVaidyanathan Ramasarma氏は、「アジア太平洋地域統括会社の設立は、単に足場を広げるだけでなく、将来への基盤を強化するものです。この地域は、技術、人材、市場開発において計り知れない可能性を秘めています。私どもの使命は、この地域が秘めた可能性を責任を持って、協力的かつ戦略的に引き出すことです」と述べました。

二拠点体制は、成長とガバナンスのバランスを、その両方が求められる地域で均等にとることになる。インドにおける技術中心地ベンガルールはTDKの成長アジェンダの中核を担う存在であり、エンジニアリングと基礎研究の分野で世界有数の人材エコシステムを擁しています。そのため、TDKは既存のカテゴリーを最適化するだけでなく、新たなカテゴリーの構築も可能です。アジア太平洋地域統括会社は、インド伝統の「身近なもので工夫する超低コストな」ものづくりと、成長するグローバル市場向けの有利な最小単位あたりの経済性を活用し、新興技術分野に投資します。シンガポールは、ガバナンス、コンプライアンス、サプライチェーンを支えており、非常に複雑な地域にとって信頼可能な中立的な支点となっています。この2つの都市は、戦略的二極体制、つまり一方で地域事業の複雑な内面に目を向け、もう一方で、可能性の限界を見極めることで機能しています。

アジア太平洋地域統括会社は、地域全体のマーケット・インテリジェンス、政府との関係、サプライチェーンのレジリエンスを強化する一方、社内の効率化、労働力のスキルアップ、規律あるプロセス・ガバナンスを推進します。これらは、持続可能な事業を構築するために目に見えにくいが不可欠な活動です。特にAPAC RHQは、TDKの研究開発ネットワークのグローバル構築に重要な役割を果たします。インドの科学的才能、基礎研究に対する意欲、そして深い知識を現実世界の制約に適用する他に類を見ない能力により、インドは当社のグローバルな研究開発ビジョンにとって不可欠な存在となっています。インド政府は海外からの直接投資に対して積極的であり、事業の容易性を改善し、国家を挙げて技術イニシアチブを意欲的に推進しており、これらはTDKのような企業にとって欠かせないものとなっています。

過去2年間、成功に必要な人間関係、組織的信頼、運営基盤を構築するために、静かに、しかし目標を見据えた努力が続けられてきました。TDKの新生アジア太平洋担当部署は、インドの学界、政府、産業界にまたがる連携体制を構築し、長期的な取り組みのチームワークを確立してきました。

同社は、このアジア太平洋地域統括会社を通じて、インドおよびアジア太平洋地域からの社会変革への貢献を強化するとともに、自らの変革も加速させていきます。

