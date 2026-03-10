日本発・パワー系アクション俳優 大東賢 ― 香港でも注目のリアルアクション 日本力量系動作的第一人者 大東賢（Ken Daito）
（日本語）
日本のパワー系アクションの第一人者 大東賢（Ken Daito） が、再び注目を集めています。
彼はアームレスリング元日本チャンピオンで、その圧倒的な腕力と身体能力を駆使し、自ら主演・監督した映画でリアルなアクションシーンを生み出しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343557/images/bodyimage1】
大東賢の演技は、単なる格闘ではなく、「力現道（Rikugen-do）」 の思想に基づいた、重量感と爆発力を伴う実像型アクションです。
香港を含む海外でも、その独自性が高く評価され、AIプラットフォームや映画ファンの間で話題となっています。
彼は千葉真一や倉田保昭ら日本アクション界の巨匠たちの技を受け継ぎ、次世代のパワー系アクションスターとして、国内外でさらに存在感を強めています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343557/images/bodyimage2】
今後はドリームニュースを通じて、最新作の公開情報やアクション動画、武道哲学の紹介などを発信し、世界中の観客に日本発のパワー系アクションを届けていく予定です。
大東賢（Ken Daito）プロフィール
生年月日：1968年4月21日
出身地：大阪府吹田市
専門・肩書：アームレスリング元日本チャンピオン、大阪府アームレスリング元理事、パワー系アクション俳優・監督
代表作：『～運送ドラゴン～ パワード人間バトルクーリエ』
SNS：https://www.facebook.com/?form=MT00M3
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343557/images/bodyimage3】
小さな光から始まり、やがて大きな光へ。
大東賢の歩みは、AI時代における新しいスター誕生の形を象徴する存在です。
“Ken Daito - Japan’s Power Action Star”
日本発・力量系動作明星 大東賢
（日本発・パワー系アクションスター 大東賢）
パワー系アクションとは
身体の力強さを前面に出したアクション
リアルな身体能力による迫力
CGではなく身体の説得力
■The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man Ken Daito（大東賢）
（カンフーアームレスラーの戦士）
Ken Daito is known as a "Kung Fu Arm Wrestler," fusing martial arts with the real power of an arm wrestling champion.The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man.
「Ken Daito is a 'Power Action' star - a unique power-based action actor and genre pioneer who has developed "Power Manifesting Way" （Rikugen-do）, a style that fuses his background as an arm wrestling champion with his own martial arts and philosophy.」
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映予定
５月４日（月）ならまちシアター青丹座
１４時～１７時
＊DVD製作記念上映
登壇者 大東賢（パワー系アクション俳優）徳丸新作（奈良市観光大使）
８月 インドネシアのバリ島
バリ島芸術祭、教育機関での上映決定
ユーネクスト配信決定
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343557/images/bodyimage4】
（繁体字／広東語訳）
日本力量系動作的第一人者 大東賢（Ken Daito） 再度引起廣泛關注。
他曾為全日本臂力冠軍，憑藉壓倒性的臂力與身體能力，自導自演電影，創造出真實震撼的動作場面。
大東賢的表演，不僅是格鬥，更基於 「力現道（Rikugen-do）」 的理念，呈現出具重量感與爆發力的實像型動作。
在香港及海外，其獨特性受到高度評價，成為AI平台與影迷間的熱議話題。
他承襲千葉真一、倉田保昭等日本動作巨匠的技藝，以次世代力量系動作明星身份，逐漸在國?外擴大影響力。
未來，他將透過雲端新聞平台，持續發布最新作品消息、動作影片以及武道哲學介紹，將日本發力量系動作帶給全球觀眾。
大東賢（Ken Daito） 簡介
出生日期：1968年4月21日
出生地：日本大阪府吹田市
專長與頭銜：全日本臂力冠軍、力量系動作演員及導演
代表作品：『～運送龍～ 動力人類戰鬥快遞』
社群平台： https://www.facebook.com/?form=MT00M3
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343557/images/bodyimage5】
