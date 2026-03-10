【第2回 風力発電セミナー】風力発電にバックアップ電源は必要か？ ―「風がやんだらどうするのか」―
「風力発電にバックアップ電源は必要か？ ～風がやんだらどうするのか～」を開催いたします。
世界で再生可能エネルギーの導入拡大が進む中、日本では依然として「再エネは不安定」「同容量の火力発電によるバックアップが必要」「大量導入すれば停電する」といった言説が広く流布しています。
本ウェビナーでは、電力系統工学および国際的な研究成果をもとに、これらの議論を技術的・統計学的観点から整理し、世界の制度設計や市場動向と比較しながら、日本における課題を明らかにします。
また、欧州では一定の安定した風が吹き、風力発電の適地だが，日本の風は不安定で風力発電には向かないと言う方もいます。実際はどうなのか、欧州の天気図などを見ながら考えてみます。
■ 開催概要
日時：2026年3月26日（木）15:00～16:00
形式：オンライン開催
主催：株式会社風力エネルギー研究所講師：
(1) 15:00～15:45
話題：風力発電にバックアップ電源は必要か？―「風がやんだらどうするのか」―
講師：安田陽
・ストラスクライド大学 アカデミックビジター
・九州大学 客員教授／環境エネルギー政策研究所 主任研究員
主な内容：
再エネの「変動性」と「系統安定度」の違い
「バックアップ神話」が生まれる構造
系統柔軟性（Flexibility）という国際標準の考え方
蓄電池は本当に今すぐ必要なのか
デュンケルフラウテ（曇天無風）問題の確率論的整理
日本と欧州の市場制度の違い
(2) 15:45～16:00
話題：欧州では毎日一定の風が吹く ―「日々移り変わる天気」―
講師：鈴木章弘
・株式会社風力エネルギー研究所代表 気象予報士
主な内容：
欧州では風力発電に向いた「安定」した風が吹くと言われます。
実際の天気図などを見ながら考えてみます。
【お問い合わせ】
株式会社風力エネルギー研究所 営業担当
E-mail：information@windenergy.co.jp
URL：https://www.windenergy.co.jp/
配信元企業：株式会社風力エネルギー研究所
