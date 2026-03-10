レポートオーシャン株式会社プレスリリース : エアロゲル市場は2033年までに76億米ドル規模へ拡大、CAGR19.4%で急成長する次世代断熱材料産業の成長機会
エアロゲル市場は、2024年の15億米ドルから2033年には76億米ドルへと急拡大すると予測されており、2025年から2033年の予測期間において年平均成長率（CAGR）19.4%という極めて高い成長が見込まれています。エアロゲルは、液体成分をガスに置き換えることで形成されるナノ多孔質構造を持つ先進材料であり、極めて低い熱伝導率、軽量性、高い多孔性を兼ね備えることから「究極の断熱材」として注目されています。特にエネルギー効率の向上と脱炭素化の潮流の中で、建築、エネルギー、輸送、電子分野など多様な産業で採用が進んでおり、今後の素材市場において戦略的重要性を高めています。
石油・ガス産業の需要拡大が市場成長の重要な推進力
エアロゲル市場を牽引している最大の要因の一つが、石油・ガス産業における高性能断熱材としての需要拡大です。特に深海パイプラインの「パイプインパイプ」構造において、エアロゲルブランケットは優れた断熱性能と施工性を提供し、冷却時間の延長や設備の長寿命化、リスク低減などのメリットをもたらしています。世界的にエネルギー需要が拡大する中、インドでは2045年までに石油需要が日量1100万バレルに達する可能性があり、国内探査の強化に向けてONGCが2022年から2025年にかけて40億米ドルを投資する計画を発表しています。さらにサウジアラビアや米国、ロシアなど主要産油国の生産拡大も、パイプライン断熱や設備保護用途でのエアロゲル需要を後押ししています。
高コストの製造プロセスが市場普及の課題
一方で、エアロゲル市場の普及を抑制する要因として、生産コストの高さが挙げられます。エアロゲルの製造には複雑な加熱工程や超臨界乾燥プロセスが必要であり、これが製造コストを大幅に押し上げています。例えば、2.5cm×2.5cm×1.0cmサイズのシリカエアロゲルは最大50米ドルに達する場合があるのに対し、従来の断熱材である押出成形ポリスチレンフォームボードは同等サイズで約7米ドル程度と大きな価格差があります。このコスト差により、依然として多くの産業が従来材料を選択しているのが現状です。しかし、製造技術の進歩や量産化によるコスト削減が進めば、エアロゲルの採用はさらに拡大する可能性があります。
脱炭素社会とエネルギー効率化が新たな市場機会を創出
世界的な脱炭素政策とエネルギー効率向上への取り組みは、エアロゲル市場に大きな成長機会をもたらしています。特に建築・建設分野では、壁、屋根、窓の断熱材としてエアロゲルを使用することで建物全体のエネルギー消費を大幅に削減できるため、グリーンビルディングや省エネ建築の重要材料として注目されています。各国政府によるエネルギー効率政策や補助金制度、持続可能な材料開発を促進する研究投資も市場拡大を後押ししています。さらに産業プロセスや輸送分野においても熱損失の削減が求められており、エアロゲルは高効率断熱ソリューションとして採用が進んでいます。
主要企業のリスト：
● Armacell International S.A.
● Active Aerogels, Inc.
● Aerogel Technologies LLC
● Aspen Aerogels Inc.
● BASF SE
● Cabot Corporation
● CF Technologies
● Dow Inc.
● ENERSENS
● Green Earth Aerogel Technologies (GEAT)
● Guangdong Alison Hi-Tech Co. Ltd
● JIOS Aerogel Corporation
