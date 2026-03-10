2026年5月9日（土）に「BS11若手人気スター歌謡ショー2026・初夏」が開催決定！配信チケットはBS11+で4月3日（金）から販売開始
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2026年5月9日（土）に「BS11若手人気スター歌謡ショー2026・初夏」を日本橋三井ホールにて開催します。
若手人気スターによる懐かしの曲で綴る歌ありトークありのプレミアム歌謡ショー！今回は「夏にちなんだ昭和歌謡曲」をお届けします。BS11+にて、配信チケットの販売も実施いたしますので、是非ご覧ください。
＜出演者＞
松原健之、パク・ジュニョン、原田波人、風輪、楠木康平
＜会場＞
日本橋三井ホール
東京都中央区日本橋室町2-2-1 COREDO室町1 5F（入口4F）
※東京メトロ銀座線・半蔵門線「三越前」駅直結
＜日時＞
2026年 5月9日（土）
【第一部】 開場 12:00 ／ 開演 12:30
【第二部】 開場 15:30 ／ 開演 16:00
■ 会場チケット（全席指定 ／ 一部・二部入れ替え制）
・一般席：7,500円(税込）
・学生：3,000円(税込）
※当日ドリンク代として税込600円が必要となります。
※学生は当日学生証、生徒手帳の提示が必要となります。
■ 販売スケジュール
fav先行受付（FC先行）：2026年3月13日（金）11:00 ～ 3月20日（金）17:00
PG先行販売：2026年3月21日（土）11:00 ～ 3月27日（金）17:00
一般販売：2026年4月3日（金）11:00 ～ 5月1日（金）17:00
fav：https://fav.co.jp/fav-events/t/wakate2026/?_fsi=aZjymILL
ぴあ：https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2607559
イープラス：https://eplus.jp/sf/sys/comingsoon.html?_fsi=aZjymILL
ローチケ：https://l-tike.com/search/?lcd=72756
■ 配信チケット
BS11+配信＆アーカイブ視聴：3,500円(税込）
配信チケット販売：2026年4月3日（金）11:00 ～ 5月15日（金）22:00
アーカイブ視聴期間：2026年5月15日（金）23:59まで
https://vod.bs11.jp/programs/star-kayoushow-2026-early-summer?_fsi=aZjymILL
＜出演者プロフィール＞
松原健之
松原の「松」は詩人・松永伍一氏の「松」、健之の「之」は作家・五木寛之氏の「之」から命名。優しく透明感のある歌声は「奇跡のクリスタルボイス」と評され、聴く人の心を惹きつける。2017年「第50回 日本有線大賞・ 有線奨励賞」2019年「第1回 日本演歌歌謡大賞・優秀賞」等を受賞。
パク・ジュニョン
2002年、ダンスボーカルグループ「エイジェックス」「ザ・ストーリー」として韓国メジャーデビュー後、2012年「愛・ケセラセラ」で日本デビュー。日本語も独学で学んだ努力家で、KPOPスターから演歌歌手へと転身した異色の経歴を持つ。
原田波人
祖父の影響で4歳から演歌・歌謡曲を歌い始める。14歳の時、女手一つで育ててくれた母親のために母親が好きな曲でNHKの番組に出場し見事チャンピオンに。「2019年日本クラウン演歌・歌謡曲新人歌手オーディション」にて準グランプリ獲得。2022年「永遠の一秒～Stretched love～」でデビュー！
風輪
拓也と翔司からなる平均身長185センチの2人組歌謡グループ。林業経験11年の拓也（群馬県出身）とプロ野球選手を目指していた翔司（福岡県出身）、異色の経歴を持つ2人の思いと歌声が風に乗り、一体感という大きな輪を作ることをモットーに"風輪"と命名。
楠木康平
2023年日本クラウン 新人オーディション 準グランプリ獲得！ 「魅惑の裏声ボイス」の異名を持ち、男性パート・女性パートそれぞれの声で歌い分けることができ、女性心もしっとりと歌い上げる期待の新人。
＜注意事項＞
・公演中止以外での払い戻しはいたしません。
・疾病等やむを得ない事由で、出演が変更になる可能性があります。
・公演により当日テレビ撮影が入ります。お顔が映り込むことがありますのでご了承ください。
・未就学児の入場はお断りしています。
・学生チケットの方は、入場時に学生証・生徒手帳等の提示が必要となります。確認できない場合入場できませんのでお気をつけください。
・客席内での撮影・録音は禁止です。
・車いすでのご参加の方は、お手数ですが事前に下記＜本興行に関するお問い合わせ＞迄ご連絡をお願いします。
・ドリンク代が別途600円（税込）かかります。予めご準備の上ご参加ください。
＜本興行に関するお問い合わせ＞
03-3263-6612(fav、平日11時～17時）
