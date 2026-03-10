2026年5月9日（土）に「BS11若手人気スター歌謡ショー2026・初夏」が開催決定！配信チケットはBS11+で4月3日（金）から販売開始

2026年5月9日（土）に「BS11若手人気スター歌謡ショー2026・初夏」が開催決定！配信チケットはBS11+で4月3日（金）から販売開始