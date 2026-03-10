標的型攻撃メール訓練サービス「KIS MailMon」 不審メール報告機能強化。 ◆これが新基準！ 標的型攻撃メール訓練サービス「KIS MailMon(R)」100 通36,000 円（税別）◆
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343466/images/bodyimage1】
標的型攻撃メール訓練サービス「KIS MailMon」
不審メール報告機能を強化
～これが新基準！ 標的型攻撃メール訓練サービス「KIS MailMon(R)」100 通36,000 円（税別）～
KIS Security株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役：北本雅也）は、標的型攻撃メール訓練サービス「KIS MailMon」において、本年1月に訓練メールを含む不審メールを受信した際に管理者に受信したことを報告する機能を搭載しています。
2026年4月10日に、受信者が報告サイトへ登録する方法に加えて不審メールを添付形式でメール転送するだけで、訓練を含む不審メールをKIS MailMonへ報告できる機能を追加します。またお客様からの要望が高かった、報告された内容（報告者・メールアドレス・件名・受信日時・送信先・送信元）を編集したり、報告内容をcsvダウンロードできる項目の追加等も行います。
【 不審メール報告の全体概要 】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343466/images/bodyimage2】
【 機能強化のポイント：受信者は“転送するだけ”で報告完了 】
●受信者は不審メールを添付として転送するだけで報告が完了します。転送報告は普段のメール操作で完結するため、不審メールを受信した際の報告率の向上が期待できます。
また、実際の不審メールも同じ方法で報告可能で、受信者が迷わず行動できるため、インシデント初動が早くなり、被害を最小化できる動きにつながります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343466/images/bodyimage3】
●訓練メールなら自動で訓練結果に紐付け
報告内容の確認、集計、訓練との紐づけが自動化され、報告者・数や率、注意者※・数や率、報告までの時間などが訓練結果に反映されます。
※注意者とは、リンククリック、添付ファイルを開封したなど注意が必要な行動を取った受信者を指します。
●報告された内容も編集可能に
転送されたメールは自動で解析され、「送信元」「送信先」「件名」「本文」「受信日時」が一覧化され、CSVでもダウンロード可能となります。
また、管理者の管理しやすいように報告者、メールアドレス、件名、受信日時、送信先、送信元などを編集することもできます。
【 不審メール報告・管理機能 】
不審メールとは、フィッシング詐欺やマルウェアなどの会社に被害を及ぼす可能性のあるメールのことです。不審メールから会社を守るためには、全ての社員が、不審メールを受け取った際に正しい行動を取る必要があります。社員が不審メールを受信したときに、報告を行うという文化（不審メール報告）を根付かせることが重要です。
そのために、KIS MailMonでは、不審メール報告・管理機能を追加しました。社員に対し、不審メールを受け取ったら不審メール報告するように教育することで、その後の対応を早急に行えるようになります。訓練メールを不審メール報告すると、実施されている訓練と紐付けを行い、訓練結果として集計されます。
【 KIS MailMonとは 】
「KIS MailMon」（ケーアイエス メールモン）は、当社が、これまで訓練実施者の立場で感じてきた”あったらいいな”をベースに開発した、他にはない「簡単」「廉価」「サポート充実」の三拍子揃った、「標的型攻撃メール訓練サービス」です。
