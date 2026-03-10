企業のサイバーセキュリティ対策をワンストップで支援 UTM・セキュリティHUB・アンチウイルスソフトの提供を開始／AIカメラのトリニティー
AIカメラを手がける株式会社トリニティー（代表取締役：兼松拓也／本社：愛知県名古屋市）は、2026年3月10日（火）、企業向けサイバーセキュリティサービスの提供を開始しました。
UTMやアンチウイルスソフトなどを通じて、企業の情報資産を守るための対策をワンストップで支援します。
▼詳細はこちら
https://www.office-trinity.com/news/release20260310.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260310
▼公式サイトはこちら
https://www.tri-gate.co.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260310
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343645/images/bodyimage1】
■高まる企業のサイバーセキュリティ対策ニーズ
企業が保有する情報資産を守るうえで、サイバーセキュリティ対策は欠かせません。
その重要性は大企業に限ったものではなく、中小企業においても高まっています。
実際に、近年はランサムウェア被害や委託先・取引先を起点としたサイバー攻撃が相次いでおり、企業規模を問わず対策の必要性が高まっています。
トリニティーは、防犯カメラをはじめとした物理セキュリティの提供に加え、バーチャルセキュリティの分野でも企業の課題に対応するため、サイバーセキュリティサービスの提供を開始しました。
■主な取り扱いサービス
UTM
UTM（統合脅威管理）は、ファイアウォールやウイルス対策、不正侵入検知など、複数のセキュリティ機能を1台に集約したサイバー攻撃対策ツールです。
セキュリティHUB
セキュリティHUBは、社内LAN内の不正通信を検知・遮断し、内部ネットワークの安全性を高める内部対策製品です。
セキュリティWi-Fi（セキュリティアクセスポイント）
セキュリティWi-Fi（セキュリティアクセスポイント）は、インターネット接続機能に加え、無線経由の不正通信やウイルス感染の拡大を防ぐセキュリティ機能を備えたWi-Fi機器です。
アンチウイルスソフト
アンチウイルスソフトは、パソコンやスマートフォンなどの端末そのものを守るための対策です。
UTMが「インターネットの出入口」を守る役割を担うのに対し、アンチウイルスソフトは「1台1台の端末」を守る役割を果たします。
▼取り扱いサービスを見る
https://www.tri-gate.co.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260310
今後も、企業を取り巻くリスクやニーズに応じて、取り扱いサービスを順次拡充してまいります。
■ご相談・お見積りは無料
トリニティーでは、企業ごとに異なるセキュリティ課題や必要な対策レベルにあわせて、最適なサイバーセキュリティ対策プランをご提案します。
ご相談・お見積りは無料で承っておりますので、導入をご検討の際はお気軽にお問い合わせください。
▼お電話でのお問い合わせ
0120-988-551（平日9:00～18:00）
▼メールでのお問い合わせ
https://www.tri-gate.co.jp/contact/?dreamnews
トリニティーは今後も、企業のニーズにお応えするサービスを展開し、物理的セキュリティとバーチャルセキュリティの両面から、企業の安心・安全な事業運営を支えてまいります。
■このリリースに関するお問合せ先
株式会社トリニティー
本社所在地：愛知県名古屋市中区錦2-14-21 円山ニッセイビル1F
公式サイト：https://www.office-trinity.com/?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260310
お電話でのお問い合わせ： 052-684-7110
（月～金 9:00～18:00 土日祝・夏季休業日・年末年始等除く）
－事業内容－
・法人・個人向け防犯カメラの製造・販売・設置・メンテナンス
・AIカメラ・IoTサービスの開発
・サイバーセキュリティ
・その他各種防犯システムの販売・設置・メンテナンス
配信元企業：株式会社トリニティー
UTMやアンチウイルスソフトなどを通じて、企業の情報資産を守るための対策をワンストップで支援します。
▼詳細はこちら
https://www.office-trinity.com/news/release20260310.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260310
▼公式サイトはこちら
https://www.tri-gate.co.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260310
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343645/images/bodyimage1】
■高まる企業のサイバーセキュリティ対策ニーズ
企業が保有する情報資産を守るうえで、サイバーセキュリティ対策は欠かせません。
その重要性は大企業に限ったものではなく、中小企業においても高まっています。
実際に、近年はランサムウェア被害や委託先・取引先を起点としたサイバー攻撃が相次いでおり、企業規模を問わず対策の必要性が高まっています。
トリニティーは、防犯カメラをはじめとした物理セキュリティの提供に加え、バーチャルセキュリティの分野でも企業の課題に対応するため、サイバーセキュリティサービスの提供を開始しました。
■主な取り扱いサービス
UTM
UTM（統合脅威管理）は、ファイアウォールやウイルス対策、不正侵入検知など、複数のセキュリティ機能を1台に集約したサイバー攻撃対策ツールです。
セキュリティHUB
セキュリティHUBは、社内LAN内の不正通信を検知・遮断し、内部ネットワークの安全性を高める内部対策製品です。
セキュリティWi-Fi（セキュリティアクセスポイント）
セキュリティWi-Fi（セキュリティアクセスポイント）は、インターネット接続機能に加え、無線経由の不正通信やウイルス感染の拡大を防ぐセキュリティ機能を備えたWi-Fi機器です。
アンチウイルスソフト
アンチウイルスソフトは、パソコンやスマートフォンなどの端末そのものを守るための対策です。
UTMが「インターネットの出入口」を守る役割を担うのに対し、アンチウイルスソフトは「1台1台の端末」を守る役割を果たします。
▼取り扱いサービスを見る
https://www.tri-gate.co.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260310
今後も、企業を取り巻くリスクやニーズに応じて、取り扱いサービスを順次拡充してまいります。
■ご相談・お見積りは無料
トリニティーでは、企業ごとに異なるセキュリティ課題や必要な対策レベルにあわせて、最適なサイバーセキュリティ対策プランをご提案します。
ご相談・お見積りは無料で承っておりますので、導入をご検討の際はお気軽にお問い合わせください。
▼お電話でのお問い合わせ
0120-988-551（平日9:00～18:00）
▼メールでのお問い合わせ
https://www.tri-gate.co.jp/contact/?dreamnews
トリニティーは今後も、企業のニーズにお応えするサービスを展開し、物理的セキュリティとバーチャルセキュリティの両面から、企業の安心・安全な事業運営を支えてまいります。
■このリリースに関するお問合せ先
株式会社トリニティー
本社所在地：愛知県名古屋市中区錦2-14-21 円山ニッセイビル1F
公式サイト：https://www.office-trinity.com/?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260310
お電話でのお問い合わせ： 052-684-7110
（月～金 9:00～18:00 土日祝・夏季休業日・年末年始等除く）
－事業内容－
・法人・個人向け防犯カメラの製造・販売・設置・メンテナンス
・AIカメラ・IoTサービスの開発
・サイバーセキュリティ
・その他各種防犯システムの販売・設置・メンテナンス
配信元企業：株式会社トリニティー
プレスリリース詳細へ