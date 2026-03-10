Supermetricsの最新レポートによると、AIを完全に導入しているマーケティング担当者はわずか6%





ヘルシンキ, 2026年3月10日 /PRNewswire/ -- 数千ものマーケティングチームから信頼されているマーケティング・インテリジェンス・プラットフォームのSupermetricsは本日、主要ブランドや代理店のマーケティング担当者を対象としたグローバル調査に基づく「2026年マーケティング・データ・レポート」を発表しました。



Supermetrics Marketing Data Report 2026



同レポートによると、AI導入を急ぐ経営陣の動きは強まり続けており、マーケティング担当者の80%がAI導入へのプレッシャーを感じています。しかし、データへのアクセスやAIへの信頼が限られているため、ワークフローに完全に導入しているのはわずか6%にとどまっています。このプレッシャーの大部分は上層部からのものであり、回答者はAI導入プレッシャーの89%を最高経営幹部層や取締役会によるものとしています。

そのプレッシャーは、AIが必要とする肝心のデータ基盤そのものを管理できていないマーケティングチームに、正面から重くのしかかっています。回答者の半数以上（52%）が、外部チームによってデータ戦略や測定方法が定義されていると答えています。また、50%がデータチームのサポートを受けるまでに1～3営業日待たされており、リアルタイムのサポートを受けられているのはわずか7%でした。

そのような環境では、信頼と明確さが損なわれるのは避けられません。AIを高く信頼していると答えたのはわずか18%で、37%は経営層による明確なAI戦略が欠如していると回答し、39%がAIにおけるデータプライバシーに懸念を表明しています。マーケティング担当者の55%が成果を維持しながらコスト削減を求められるプレッシャーに直面しており、さらに10人中ほぼ4人がいまだに各チャネルのROIを証明することに苦労しています。こうした状況の中、すべてのマーケティング予算に対する監視が強まっており、財務的な負担が課題を深刻化させています。

SupermetricsのCEOであるAnssi Rusiは次のように述べています。「AIはマーケティングパフォーマンスを加速させることができますが、それはその背景にあるデータが強力である場合に限られます。マーケティングチームがクリーンで構造化された最新のデータを手元に持てば、テスト段階を超えて、真のビジネスインパクトをもたらすAIを活用した意思決定を開始できるようになります。」

BBC、Heineken、Levi's、L'Oréalなどのブランドから信頼を得ているSupermetricsは、マーケティング担当者がデータ基盤を強化し、手作業によるレポート作成を減らし、断片的なインサイトからリアルタイムのアクティベーションへと移行できるよう支援しています。2026年マーケティング・データ・レポートは、データの統合、所有権の明確化、測定可能な成果の必要性を強調しています。これらはAIを拡張する前に組織が投資すべき領域です。Supermetricsはシステム間のデータを接続し、より迅速で信頼性の高い意思決定を可能にすることで、マーケティングチームがAIへの期待と測定可能なパフォーマンスの間のギャップを埋めることができるよう支援します。

Supermetricsの2026年マーケティング・データ・レポートの全文は、こちらをクリックしてください。

Supermetricsについて

Supermetricsは、企業が過去のパフォーマンスの把握から将来のアクションの推進へと移行するのを支援するマーケティング・インテリジェンス・プラットフォームです。120カ国の20万社以上の企業から信頼されているSupermetricsは、データ接続からインサイト、アクティベーションに至るまでマーケティング・インテリジェンスのワークフローを統合し、自信を持って収益に焦点を当てた意思決定を行うことを可能にします。2013年に設立されヘルシンキに本社を置く同社は、ヘルシンキ、ダブリン、シンガポールの各オフィスに400人以上の従業員を擁し、アジア太平洋、ヨーロッパ、北米にまたがるチームを展開しています。世界の広告支出の15%を取り扱っているSupermetricsは、ブランドや代理店が今日の進化するデータ環境の中で自信を持ってマーケティングを舵取りできるようサポートしています。詳しくはwww.supermetrics.comをご覧ください

