抽選で5,000枚限定、田辺農園バナナ1本無料券がもらえる エクアドル産 田辺農園バナナ「日本発売20周年ありがとうキャンペーン」第二弾は3/10から、ローソンにて開催！
ANAフーズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：田中久敬）は、南米エクアドルから独占輸入販売している「田辺農園バナナ」の日本発売20周年を記念し、お客様への感謝の気持ちを込めて「田辺農園バナナ日本発売20周年ありがとうキャンペーン」の第二弾を2026年3月10日（火）から2026年3月30日（月）まで実施いたします。第二弾は、ローソンにて、Ponta会員、dポイントカード会員限定で、田辺農園バナナ1本無料券（5,000枚）が抽選で当たるキャンペーンを開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343665/images/bodyimage1】
■ キャンペーン概要
＜キャンペーンサイト＞
https://www.lawson.co.jp/lab/app/art/1518977_8411.html
＜キャンペーン期間＞
【エントリー・対象商品購入期間】
2026年3月10日（火）0:00～2026年3月30日（月）23:59まで
【応募期間】
2026年3月11日（水）16:00～2026年4月6日（月）23:59まで
【クーポン利用期間】
2026年3月11日（水）16:00～2026年4月10日（金）23:59まで
※スタンプの付与は購入日翌日午後になります。
※ローソンストア100は対象外となります。 ※『ローソンスマホレジ』決済は対象外です。
＜応募方法＞
ローソンアプリよりキャンペーンにエントリーし、ローソンでポイントカード（Pontaカード/dポイントカード）を提示して、田辺農園バナナを購入すると、スタンプが付与されます。１スタンプごとに１応募。応募ボタンを押して完了となります。
＜スタンプ発行対象商品＞
1スタンプ付与対象商品：田辺農園バナナ1本入り ローソン標準価格：127円（税込）
3スタンプ付与対象商品：田辺農園バナナパック ローソン標準価格：322円（税込）
【会社概要】
ANAフーズは、1955年からバナナを扱っており、現在はバナナを中心とした生鮮食品事業、プルーンやレーズン、アーモンドやクルミなどのドライフルーツやナッツを輸入・販売している加工食品事業、日本国内の食材を海外へ発信する海外事業や食品のカタログギフトを企画・仕入・販売をしている企画食品事業など、国内外へ幅広く食品の事業を展開しています。生鮮食品事業の輸入バナナでは、エクアドル産の「田辺農園」、フィリピン産の「フレスカーナ」、ラオス産の「あまみ」の3ブランドを輸入し、全国で販売しています。
[社 名] ANAフーズ株式会社
[代表者] 田中久敬（たなか・ひさよし）
[所在地] 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター
[株 主] 全日空商事株式会社
[U R L ] 田辺農園バナナ https://www.ana-foods.co.jp/products/tanabe_farm/
田辺農園からの20周年ありがとうCM https://ana.ms/4q6M32m
ANAフーズ https://www.ana-foods.co.jp/
日本発売20周年を迎えた田辺農園への応援もメッセージも募集中です。https://tanabefarm-20th.jp/
＜本件に関するお問合せは下記までお願いいたします＞
全日空商事株式会社 マーケティング＆プロモーション室 広報担当 森川・込山 TEL：03-6735-5090
