株式会社コスメニック(所在地：大阪府吹田市、代表：元土肥 利臣)は、2026年3月23日(月)～3月25日(水)にポートメッセなごやで開催される日本最大級のビューティー見本市「ビューティーワールド ジャパン 名古屋」に出展することをお知らせいたします。





BWJ名古屋2026出展





本出展では、業界初のインナースキン解析機器「エラスティア」の実機を展示。エラスティアは、従来の表面的な肌測定とは異なり、肌の深部構造である真皮層の状態を可視化し、肌コンディションを多角的に分析できる美容機器です。

美容サロンやエステティックサロンにおけるカウンセリングや施術提案の高度化を目的に開発されました。





ELASTIA





■真皮層の状態を“見える化”する美容分析機器

肌のハリや弾力、老化の進行には、表皮だけでなく真皮層の状態が大きく関係しています。

しかし、これまで美容現場では真皮層の状態を客観的に確認することは難しく、施術提案は経験や感覚に依存するケースも少なくありませんでした。





エラスティアは、独自のセンシング技術と解析システムにより、肌の深部である真皮層の状態を可視化。

サロンにおけるカウンセリングの説得力向上など、より科学的な美容提案を可能にします。





スマート・カウンセリング





本展示では、来場者が実際にエラスティアを体験し、肌の深部構造の可視化と分析結果をその場で確認できるデモンストレーションを実施いたします。ブース内では実機を用いたデモンストレーションに加え、サロン経営者様・オーナー様向けの「個別導入相談会」を軸に、現場の課題に即したソリューションをご提案いたします。





肌の深層を可視化する





■サロン経営の4大課題

「客単価・リピート率・成約率・スタッフ教育」を可視化で解決

競争が激化する美容業界において、多くのオーナー様が「カウンセリング品質のバラつき」や「物販・次回予約の成約率」に課題を感じています。当社の「エラスティア」は、感覚に頼っていた従来のカウンセリングを、データに基づく「エビデンス型」へとアップデートします。









■マンパワーに依存しない「ブレないカウンセリング」

スタッフの経験値やスキルに左右されず、解析データに基づいた一貫性のある提案が可能になります。教育コストの削減と、サロン全体のクオリティ底上げを実現します。









■真皮コンディションの可視化による「成約率アップ」

目に見えない真皮層の状態を数値化・ビジュアル化することで、お客様の納得感が飛躍的に向上。施術の必要性やホームケア製品の導入をスムーズにし、クロージング率を高めます。









■顧客満足度の向上と「客単価・リピート率」の改善

「自分の肌状態に本当に必要なケア」が明確になることで、顧客満足度が向上。結果として客単価のアップと、長期的な信頼関係に基づくリピート率向上に直結します。









【出展概要】

名称 ：ビューティーワールド ジャパン 名古屋

会期 ：2026年3月23日(月)～3月25日(水)

10：00～17：00(最終日は16：30まで)

会場 ：ポートメッセなごや

ブース番号：1A-C005

出展製品 ：インナースキン解析機器「エラスティア」









【会社概要】

社名 ： 株式会社コスメニック

代表者： 代表取締役 元土肥 利臣

所在地： 大阪府吹田市豊津町2-11

URL ： https://cosmenic.co.jp/