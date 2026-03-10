クレソン株式会社は、江戸総鎮守「神田明神」で日本遺産プロジェクトを開催いたしました。





神田明神で非日常を味わう





秋葉原を目当てに、毎日多くの国内外の観光客が訪れる千代田区。

しかし、その多くが街を深く知ることなく、上野や浅草へと足を伸ばしてしまっています。





一方で、訪日外国人観光客が本当に求めているのは、日本のアニメや最新カルチャーだけではありません。

歴史ある街並み、寺社仏閣、そして“ここにしかない日本の伝統文化”を、体験として味わうことです。





「せっかく興味を持ってくれているのに、伝えきれていない」

――そんなもどかしさから、このプロジェクトは生まれました。

千代田区の文化と歴史を体験できる観光へ。









■体験内容





特別講話





【神田明神清水による特別講話】

江戸総鎮守・神田明神の歴史や、日本人が大切にしてきた「祈り」や「おもてなしの心」について、清水宮司自らが語ります。





＜神田明神だからできること＞

「一般公開」では聞くことのできない視点から、神社文化の本質と現代に受け継がれる意味を深く知る特別な時間を感じることができます。





雅楽





【雅楽演奏】

千年以上受け継がれてきた、日本最古の宮廷音楽「雅楽」





＜神田明神だからできること＞

本格的な演奏を、神田明神の厳かな空間で体感していただきます。音に込められた祈りと調和が、心を静かに整える、非日常のひとときを演出します。





銀座久兵衛





【銀座久兵衛によるハイエンド寿司ディナー】

厳選された旬の素材と、長年培われた匠の技が織りなす一貫一貫を、ここでしか味わえない体験としてご提供します。





＜神田明神だからできること＞

目の前で握ってくれるのも特別感を醸し出し、「食」を通じて、日本文化の奥深さを感じていただきます。





日本酒ペアリング





【匠が選ぶ寿司と日本酒ペアリング】

米・水・技が生み出す 日本酒と寿司との絶妙な調和を楽しむことできます。





＜神田明神だからできること＞

一流のお寿司との組み合わせは神田明神だからこそ作り出せる味わい。非日常的な空間“神田明神”だからこそ、日本の食文化の完成度を五感で体験していただきます。





この体験プログラムは、参加者が多角的な文化体験を通じて日本の伝統と現代の融合を深く理解し、共感することを目的としており、「歴史、伝統音楽、食」などの要素を組み合わせ、専門家と協力して質の高い企画・運営を行います。





江戸総鎮守である神田明神でユネスコ無形文化遺産「和食：日本人の伝統的な食文化」と「伝統的酒造り」を体験できるコンテンツは新たな東京の魅力発信となるでしょう。









■モテナス日本が神田明神で和太鼓体験を実現





神田明神で和太鼓体験





■モテナス日本は神田明神にて、いまだかつて体験したことのない「非日常」なプランが実現！

今回、神田明神貴賓室「令和の間」にて実施される4つの体験のプランに加え、お客様が体験したい「日本伝統文化」もオーダーメイドでプランニングすることが可能になりました。





モテナス日本では、歌舞伎や侍体験、和太鼓や三味線など選べるコンテンツを豊富に揃えています。都心の真ん中で風情溢れる「神田明神」を舞台に、お好きな伝統文化体験や和食文化に触れ、心と体をリフレッシュしませんか？( https://www.motenas-japan.jp/contact/ )





今回ご紹介した「神田明神」以外にも、非日常を味わうことができる“ユニークべニュー”会場を複数揃えております。少しでもご興味のある方はお問い合わせください。( https://www.motenas-japan.jp/unique_venue/ )