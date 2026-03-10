法人会員向けに与信管理クラウドサービスを提供するリスクモンスター株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤本 太一)の連結子会社である利墨(上海)商務信息咨詢有限公司(以下「リスクモンスターチャイナ」)は、MUFGバンク(中国)有限公司のシニアアナリスト藤原 孝之氏をお招きし、「全人代後の中国経済と企業戦略」をテーマとしたセミナーを、2026年3月30日より期間限定でオンデマンド配信いたします。





▼セミナーお申込みはこちら： https://www2.rismon.com.cn/semi20260327-j/?utm_source=rm&utm_medium=press&utm_campaign=260310





【無料・期間限定配信】2026年 全人代後の中国経済を徹底解説









2026年の中国経済は、日中・米中関係の動向や金融・不動産市場の調整など、内外の不確実性が重なる局面を迎えています。一方、中国政府は成長の下支えを図りながら、内需主導と産業高度化を軸に、EVに続きAI・ロボット・量子コンピュータ、バイオ製品などの分野を中心とした新質生産力強化の取り組みを加速させる方針を示しています。

こうした政策方針や経済環境の変化を踏まえ、日本企業は今後どのように中国市場と向き合うべきか。本セミナーでは、第15次5ヵ年計画(2026～30年)方針が示される全国人民代表大会(全人代)を踏まえた最新の経済見通しとともに、日本企業が取るべき”攻めと守り”の企業戦略を、専門家の視点からわかりやすく解説いたします。

中国に拠点を持つ企業はもちろん、グローバル展開を進める日本企業にとっても、今後の経営戦略に直結する実務的な示唆を提供します。









■セミナー内容

・全人代で示された2026年中国経済の見通し

・日系企業が取るべき現実的なリスクヘッジ戦略

・中国企業の情報収集・与信管理ルールの実践方法









■開催概要

・セミナー名： 「全人代後の中国経済と企業戦略―2026年の見通しと

与信リスク・市場開拓―」

・配信期間 ： 2026年3月30日(月)～4月6日(月)

※3月27日中国現地開催分の録画配信

・主催 ： 利墨(上海)商務信息咨詢有限公司(リスクモンスターチャイナ)

・参加費 ： 無料(事前申込制)

・定員 ： 1社2名まで

・申込期限 ： 3月26日(木)18:00まで

・申込みURL ： https://www2.rismon.com.cn/semi20260327-j/?utm_source==rm&utm_medium=press&utm_campaign=260310









■登壇者プロフィール

＜第1部 2026年中国経済の見通し＞

MUFGバンク(中国)有限公司

企業戦略部 シニアアナリスト 藤原 孝之氏





2003年4月～2006年3月 在上海日本国総領事館専門調査員。2007年3月三菱東京UFJ銀行上海支店に入行、以降、MUFGバンク(中国)商品開発部アドバイザリーチーム、トランザクションバンキング部、投資銀行部中国ビジネスソリューション室、企画部等を経て現職。





＜第2部 不確実な中国市場での企業対応―守りの与信管理と攻めの営業戦略―＞

利墨(上海)商務信息咨詢有限公司(リスクモンスターチャイナ)

総経理 財津 隆宗氏





2010年リスクモンスター株式会社に入社以来、東京本社営業部勤務、九州営業所の開設、大阪支社勤務など、日本全国各地で企業の与信管理コンサルティングに従事。2019年2月よりリスクモンスターチャイナに赴任。









■リスクモンスターチャイナについて

2012年9月、上海にリスモングループ初の海外拠点として設立。中国に進出する日系企業を対象に与信管理サービスを中心とした経営支援サービスを提供。また、日中両言語対応のクラウド型グループウェアや社員教育に役立つeラーニングを展開し、日系企業の経営・リスクマネジメントを管理面からサポート。2025年12月末時点で530会員の利用実績。





ホームページ： https://www2.rismon.com.cn/jp/?utm_source=rm&utm_medium=press&utm_campaign=260310









■リスクモンスターの概要

(東京証券取引所スタンダード市場上場 証券コード：3768)

2000年9月設立。同年12月よりインターネットを活用した与信管理業務のアウトソーシングサービス、ASPクラウドサービス事業を開始しました。以来、法人会員向けビジネスを要として、教育関連事業(定額制の社員研修サービス「サイバックスUniv.」)やビジネスポータルサイト事業(グループウェアサービス等)、BPOサービス事業、海外事業(利墨(上海)商務信息咨詢有限公司)にサービス分野を拡大し、包括的な戦略で事業を展開しています。

リスモングループ会員数は、2025年12月末時点で14,799(内、与信管理サービス等8,158、ビジネスポータルサイト等3,027、教育事業等3,084、その他530)となっております。









【会社概要】

会社名 ： リスクモンスター株式会社(英名：Riskmonster.com)

本社所在地 ： 東京都中央区日本橋2丁目16番5号 RMGビル

代表者 ： 代表取締役社長 藤本 太一

設立 ： 2000年9月

資本金 ： 1,188,168,391円(2025年12月末現在)

ホームページ： https://www.riskmonster.co.jp/?utm_source=rm&utm_medium=press&utm_campaign=260310