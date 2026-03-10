接着ソリューションをグローバルに展開するtesa(本社：ドイツ・ハンブルク)の日本法人、テサテープ株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：田中 隆史)は、tesa(テサ)グループが気候変動対策に関する企業評価において、国際的な環境情報開示機関であるCDPより3年連続で最高評価「A」を獲得したことを発表しました。





tesaのサステナビリティ戦略「we do」に基づく気候変動対策が国際的に評価





CDPは、企業や自治体の環境情報開示をもとに、温室効果ガス削減や気候リスク管理の取り組みを評価する国際的な非営利団体です。世界の主要企業が情報開示を行っており、投資家や企業のサステナビリティ評価において重要な指標の一つとして広く参照されています。今回の評価は、tesaグループが推進するサステナビリティ戦略「we do」に基づく気候変動対策が高く評価されたものです。





テサテープ株式会社では、こうしたグローバルでの取り組みを踏まえ、日本市場においても環境配慮型製品の提案や顧客のサステナビリティ目標達成に向けた支援を進めています。









■気候変動対策の取り組みが継続的に評価

tesaグループ技術担当取締役のDr. Ingrid Sebaldは次のように述べています。





「CDPより再び『A』評価を獲得できたことは、当社が推進する気候変動対策が外部から評価された重要な成果です。これは、サステナビリティ戦略『we do』が着実に機能しており、2030年までの気候中立生産に向けて正しい方向に進んでいることを示しています。

当社は事業成長を維持しながら、温室効果ガス排出量の削減と排出回避に注力しています。この取り組みは環境面での必要性にとどまらず、競争力の強化、顧客のサステナビリティ目標の達成支援、イノベーションの促進、さらには化石燃料への依存低減にもつながるものです。」









■サステナビリティ戦略「we do」による具体的成果

tesaグループは、「we do」戦略の重点分野である排出量削減において、SBTi認証目標として2030年までの気候中立生産を掲げています。

エネルギー戦略は以下の3つの柱で構成されています。

・エネルギー消費量の削減

・再生可能エネルギーへの転換

・自社によるエネルギー創出の拡大





これまでの取り組みにより、2018年比でScope1・2のCO2排出量を39％削減しました。また、世界の電力需要の90％を再生可能エネルギーで調達しています。

さらに、世界各地の生産拠点への太陽光発電設備導入を進めるとともに、溶剤フリー生産プロセスの採用やAIを活用したエネルギー管理システムの導入により、生産プロセス全体のエネルギー効率向上を図っています。









■持続可能な未来に向けた戦略的投資

tesaグループは持続可能な事業変革を推進するため、2030年までに約3億ユーロ(約550億円)の投資を計画しています。

この投資には、再生可能エネルギーの活用拡大や革新的な生産プロセスの導入が含まれます。具体的には、化石燃料を使用せず蒸気を生成する電気ボイラーの導入や、高効率ヒートポンプの設置などを進めています。





tesaグループは今後も、事業成長と環境負荷低減の両立を図りながら、顧客のサステナビリティ目標の達成に貢献するとともに、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを推進してまいります。









■会社概要

tesaグループは、世界100か国以上で事業を展開するグローバル企業として、業務用から一般消費者向けまで多様な粘着テープ製品や接着ソリューションを提供しています。7,000種類を超える製品は、自動車、スマートデバイス、製紙・印刷など幅広い業界で、生産工程の効率化や製品性能の向上に貢献しています。





売上の約4分の3は業務用製品によるもので、電気自動車1台には130種類以上、スマートフォン1台には70種類以上のテサ製品が使われています。一方で、ドイツの家庭で広く親しまれている片面粘着テープ「テサフィルム(tesafilm)」をはじめ、暮らしを便利にする300種類以上のコンシューマー製品も展開しています。

また、サステナビリティを重点課題に掲げ、環境配慮型の製品開発や溶剤を使わない生産プロセス、再生可能エネルギーの活用を積極的に推進しています。





テサSEは、ニベア(NIVEA)、ユーセリン(Eucerin)、ラ・プレリー(la prairie)といったスキンケアブランドを擁するバイヤスドルフ社の子会社であり、現在グループ全体で約5,400名の従業員が働いています。









社名 ： テサテープ株式会社

代表者： 代表取締役社長 田中 隆史

所在地： 〒108-0072 東京都港区白金1-27-6 白金高輪ステーションビル8階

設立 ： 1964年11月18日

URL ： https://www.tesa.com/ja-jp