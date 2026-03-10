¤ß¤ó¤Ê¤Ç½Ë¤¦〝¥¿¥Ê¥¯¥í〟¤Î£±¼þÇ¯¡ÖµþÅÄÊÕ¥¯¥í¥¹¥Ñー¥¯¼þÇ¯º×¡×¤ò3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹
¡¡µþºå±à·Ý³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜËçÊý»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¼ò°æÍ¦¼£¡Ë¤¬Åì¥ì·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìÍÎ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤È¶¦¤Ë»ØÄê´ÉÍý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëµþÅÄÊÕ¥¯¥í¥¹¥Ñー¥¯¡Ê¥¿¥Ê¥¯¥í¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î¤Ë³«¶È¤«¤é£±¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¡¢3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡ÖµþÅÄÊÕ¥¯¥í¥¹¥Ñー¥¯¼þÇ¯º×¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡¡µþÅÄÊÕ¥¯¥í¥¹¥Ñー¥¯¤Ï¡¢¡ÖÇÀÊ¡Ï¢·È¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ÎÐ¤ÈÇÀ¤Ë¿Æ¤·¤à¸ø±à¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢¼Ö¤¤¤¹ÍøÍÑ¼Ô¤âÇÀºî¶È¤¬¤Ç¤¤ë²°Æâ·¿ÇÀÂÎ¸³»ÜÀß¡Ö¥È¥ì¥Õ¥¡ー¥à®¡×¡¢´ØÀ¾ºÇÂçµé¤Îº½¾ì¡¢ÌîºÚ¤ÎÄ¾Çä¾ì¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃ¿§¤Î¤¢¤ë»ÜÀß¤¬À°È÷¤µ¤ì¤¿¸ø±à¤Ç¤¹¡£µ¤·Ú¤ËÇÀÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ëÎÐ¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤«¤é¹âÎð¼Ô¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»ÔÌ±¤¬½¸¤¦¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢²»³Ú¤äÂçÆ»·Ý¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤ëÆÃÀß¥¹¥Æー¥¸¡¢30Å¹ÊÞ°Ê¾å¤Î½ÐÅ¹¥Öー¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡¢¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ëºî¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤¿´ë²è¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£〝¥¿¥Ê¥¯¥í〟£±¼þÇ¯¤Î¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¤ò¡¢»²²Ã¼Ô¤È¸ø±à´Ø·¸¼Ô¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡¡¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢ÇÀÊ¡Ï¢·È¤Î¼ÂÁ©¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëµþÅÄÊÕ¥¯¥í¥¹¥Ñー¥¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡Û
¤ß¤ó¤Ê¤ÇÃÆ¤±¤ë²°³°¥¹¥Æー¥¸
¡¡£±¼þÇ¯¤ÎµÇ°¼°Åµ¡Ê10¡§00～10¡§30¡Ë¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¦ÆÃÀß¥¹¥Æー¥¸¤ò¡¢¸ø±àÆâ¤Î¼ÇÀ¸¤Ò¤í¤Ð¤ËÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£¼°Åµ¤Î¥×¥ì¥ê¥åー¥É¤È¤·¤ÆÅÄÊÕÃæ³Ø¹»¿áÁÕ³ÚÉô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë±éÁÕ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Û¤«¡¢ÃÏ¸µ¥À¥ó¥¹¥¹¥¯ー¥ë¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤äÂçÆ»·Ý¤Ê¤É¤Î¥¹¥Æー¥¸¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
30Å¹ÊÞ°Ê¾å¤¬Âç½¸¹ç¡ª¡¡¥Õー¥É¡õ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×½ÐÅ¹¥Öー¥¹
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢Åö¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥íー¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖF&G¥íー¥º¡×¤Î¥Ð¥éÉÄ¤äÃ´Åö¼Ô¤¬¸·Áª¤·¤¿²ÖÉÄ¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÊüÃÖÃÝÎÓÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤àNPOË¡¿Í¤ä¹â¹»À¸¤¿¤Á¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢´Ä¶ÊÝÁ´¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¡ÖÃÝÃº¡×¤âÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥°¥ë¥á¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¥Öー¥¹¤Ê¤É¡¢³«ºÅÅöÆü¤Î¸ø±àÆâ¤Ë¤Ï30Å¹ÊÞ°Ê¾å¤â¤Î¥Öー¥¹¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢〝¥¿¥Ê¥¯¥í〟¤Î¥Ó¥Ëー¥ë¥Ï¥¦¥¹¤Ç°é¤Ã¤¿ÌîºÚ¤ò¼«Ê¬¤Ç¼ý³Ï¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤¹¤°¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢BBQ¡õ¥Ô¥¶ºî¤ê¥³ー¥Êー¤âÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¤Íè¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¡¡¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ëºî¤ê
¡¡£±Ç¯¸å¤Î〝£²¼þÇ¯º×〟¤Ç³«Éõ¤¹¤ë¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤ò¡¢´õË¾¼Ô¤Ëºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦´ë²è¤Ç¤¹¡£Ì¤Íè¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤äµÇ°¤ÎÉÊ¤ò¥«¥×¥»¥ë¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¡¢¸ø±à¤ÎÉßÃÏ¤ËËä¤á¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ëºî¤ê¤Î¼õÉÕ¤Ï¡¢¼ÇÀ¸¤Ò¤í¤ÐËÌÂ¦¤Ë¤¢¤ëÂ¿ÌÜÅªAÅï¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
£±¼þÇ¯¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¼ïÂÞ¤¬¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡¡¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー
²ñ¾ìÆâ¤Î³Æ¼ïºÅ¤·¤ä½ÐÅ¹¥Öー¥¹¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¡¢£±¼þÇ¯ÆÃÊÌ´ë²è¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥ó¥×¤òÁ´Éô½¸¤á¤¿»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï¡¢·ÊÉÊ¤È¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¼ïÂÞ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÀèÃå½ç¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢·ÊÉÊ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÇÛÉÛ¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥¿¥Ê¥¯¥í¼þÇ¯º×Instagram¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://www.instagram.com/tanakuroanniversary/
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¡¡¡¦Æü¡¡¡¡¡¡»þ ¡§ 2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡10¡§00～20¡§00 ¢¨±«Å·¡¦¹ÓÅ·Ãæ»ß¡¡¡¦¾ì¡¡¡¡¡¡½ê ¡§ µþÅÄÊÕ¥¯¥í¥¹¥Ñー¥¯¡ÊµþÅÄÊÕ»Ô¶½¸Í¾®¥âµÍ7ÈÖ3¡Ë¡¡¡¦¥¢¥¯¥»¥¹ ¡§ JR¡ÖµþÅÄÊÕ¡×±Ø,¤Þ¤¿¤Ï¶áÅ´¡Ö¿·ÅÄÊÕ¡×±Ø¤«¤éÅÌÊâ20Ê¬¡¡¡¦¼ç¡¡¡¡¡¡ºÅ ¡§ µþÅÄÊÕ¥¯¥í¥¹¥Ñー¥¯»ØÄê´ÉÍý¼Ô Åì¥ì·úÀß¥°¥ëー¥×¡¡¡¦¸å¡¡¡¡¡¡±ç ¡§ µþÅÄÊÕ»Ô¡¦µþÅÄÊÕ»ÔÎÐ²½¶¨²ñ¡¦µþÅÄÊÕ»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¡¡¦¶¦¡¡¡¡¡¡ºÅ ¡§ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍµþÅÄÊÕ¤ß¤ó¤Ê¤ÎÆ¯¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥Èhttps://newscast.jp/attachments/UYW5hKdeuts1SfAzpq3w.pdf