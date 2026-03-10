SES営業効率化ツール「SESAi（セスアイ）」を提供する、NoConcept合同会社（本社：東京都港区、代表者：大槻 伸夫、以下NoConcept社）は、IT人材・案件のマッチングプラットフォーム「アサインナビ」を提供する、株式会社エル・ティー・エス（本社：東京都港区、代表取締役社長：樺島 弘明）の子会社である株式会社エル・ティー・エス リンク（本社：東京都港区、代表取締役：髙倉 敏行、以下LTSリンク）との協業を開始し、システム連携の先行トライアルを開始いたしました。本日より一部の会員企業様に本機能を先行してご活用いただき、よりスムーズな営業活動を実現するための最適なサービス環境の提供を目指してまいります。

協業の概要

NoConceptとLTSリンク社は、この度IT業界における営業・調達業務のDX推進を目的とした協業を開始し、両サービス間のシステム連携機能を開発、本日より先行トライアルを開始いたしました。近年、IT人材不足の深刻化や案件の高度化に伴い、企業間での迅速な人材確保は重要な経営課題となっています。LTSリンクではこれまで国内最大級のIT人材・案件のマッチングプラットフォーム「アサインナビ」（https://assign-navi.jp/）を通じて、皆様のビジネス機会の創出をご支援してきました。この活動をさらに広げ、より多くのビジネス機会を創出するためには、日々やり取りされる膨大な情報をスピーディーに活用する仕組みが不可欠です。今回、生成AIを活用したSES営業効率化ツール「SESAi」(https://ses-ai.jp/)と連携することで、手作業による情報の遅れや漏れを削減し、よりスムーズにマッチングが進む環境を整えてまいります。なお、本連携はアサインナビ会員企業が「SESAi」に会員登録することで、「アサインナビ」の既存機能を補完・強化する形で活用できます。

先行トライアルで提供する連携機能

「SESAi」は、生成AIを活用し、受信メールからの案件・人材情報の自動収集機能、自動マッチング、メール一斉送信といった各種機能により、SES営業に関する業務を横ぐしでサポートするクラウドサービスです。本連携により、「SESAi」内に登録された案件/人材情報を、ワンクリックでシームレスに「アサインナビ」へ掲載することが可能になります。自社データをそのまま活用して、アサインナビが保有する5,500社超のIT企業および9,000名超のフリーランス人財が形成するネットワークへ即座に情報を展開できるため、成約機会の最大化に寄与します。また、手入力による工数負担や情報の掲載漏れを大幅に削減し、商談のチャンスを逃さないスピーディーな営業を実現します。

今後の展開

本連携は、先行トライアルを通じて利用企業様からのフィードバックを収集し、継続的に機能のブラッシュアップを行ってまいります。正式リリースの時期については、本トライアルでの検証結果を踏まえ、2026年4月以降に順次開始させていただく予定です。両社は本連携を通じて、会員企業のさらなる事業成長支援に取り組んでまいります。

株式会社エルティーエス リンクについて

株式会社エル・ティー・エス リンクは「よい人、よい企業に、よい機会が集まる世界を創る」をテーマに、IT業界を支え、社会のデジタル化に貢献するプレーヤーに、“よい出会い”を通じて「活躍の場」「学びと成長」「協働・共創」といった“機会”を創出するプラットフォームを目指し、それぞれの「夢の実現」をサポートするサービスを開発・提供するとともに、健全な市場の構築に貢献していきます。会社名 ：株式会社エル・ティー・エス リンク(英文表記：LTS Link, Inc.)所在地 ：東京都港区元赤坂1丁目3－13 赤坂センタービルディング14F代表者 ：代表取締役社長 髙倉敏行ＵＲＬ ：https://lts-link.com/事業内容：■プロフェッショナル人財による企業・自治体の課題解決支援サービス■5,500社以上のIT事業者、9,000名以上のフリーランスが集う日本最大級のマッチングプラットフォーム■事業変革を支える“人財”を育てる研修・トレーニングサービス

NoConcept合同会社について

生成AIを活用した、トータルサポート型のSES営業効率化システムを提供するテクノロジー企業です。SES営業の課題に対し、新規営業メール自動送信、生成AIを活用した自動マッチング、メール一斉送信、契約人材再提案営業の各種機能により、SES営業に関連する業務を横ぐしでサポートします。会社名 ：NoConcept合同会社所在地 ：東京都港区浜松町２丁⽬２－１５ 浜松町ダイヤビル2F代表者 ：大槻 伸夫ＵＲＬ ：https://ses-ai.jp/ 事業内容：SESの効率化ツールの開発／運用、SES業務の支援