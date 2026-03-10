一般社団法人 グレーテル座主催、オリジナルミュージカル『トムは真夜中の庭で』が2026年5月3日 (日・祝)に座・高円寺２（東京都 杉並区 高円寺北 2-1-2）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

https://www.confetti-web.com/events/13761

公式ホームページhttps://gretelza.jp世界中にたくさんのファンがいるイギリス児童文学の代表作「トムは真夜中の庭で」をオリジナルミュージカル化。昨年と同じく押川理佐 脚本、大塚庸介 演出、久田菜美 作曲を迎えて再演いたします。今年はさらに踏み込んで、アートな感性を表現。

団体概要

グレーテル座はファンタジーあふれるミュージカルを通じて、想像力ある心豊かな子供たちが育つことを願い、文学作品を中心にオリジナルの脚本、音楽でミュージカル作りをしています。

公演概要

グレーテル座 オリジナルミュージカル『トムは真夜中の庭で』（原作：フィリッパ・ピアス） 公演日：2026年5月3日 (日・祝)会場：座・高円寺２（東京都 杉並区 高円寺北 2-1-2）■出演者 小暮大智、岡田静、華村りこ、嶋田翔平、菊地美奈、原千裕、鈴永みつき、冨田慎也、谷怜由、伊藤巧、根本玲奈、藪田美怜、グレーテル少年少女合唱団、グレーテル座混声合唱団 他■スタッフ 脚本：押川理佐演出：大塚庸介作曲/編曲：久田菜美プロデューサー：成宮 俊雄■公演スケジュール 2026年5月3日 (日・祝)12：00開演16：00開演※開場は開演の30分前※上演時間は約1時間50分■チケット料金一般席：5,000円子供席：3,500円（全席指定・税込）

チケットサイト「カンフェティ」

チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典https://service.confetti-web.com