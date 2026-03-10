一般社団法人 Circle of Artists HAは、2026年4月18日（土）、大田区民プラザにて、心身の不調や現代社会のトラブルを乗り越え、自分らしく生き抜くための「武器（知恵と技術）」を体験・習得できるイベント「生きるチカラ2026」を開催いたします。

将来の不安を、確かな「自信」に変える

https://www.circleofartists.work/thepowertolive2026

5人に1人が心の不調を経験し、SNSトラブルや人間関係の悩み、身体の不調が絶えない現代。本イベントは、それらを個人の悩みで終わらせず、各専門家による「具体的な解決策」を体験することで、将来への不安を「自分なら大丈夫」という自信へとアップデートすることを目的に企画されました。【開催概要】イベント名称 ：「生きるチカラ2026」開催期間 ：2026年4月18日（土）11時～16時予定開催場所 ：大田区民プラザ小ホール（住所 〒146-0092 東京都大田区下丸子3-1-3）入場：入場無料・来場事前登録制

プロが伝授する「3つの生きるチカラ」

本イベントでは、現代を生き抜くために必要な要素を「カラダ・ココロ・知恵」の3分野に分類。それぞれの道のプロフェッショナルが、一生モノの武器を伝授します。【カラダ】：オリンピックスポーツDr.監修のカラダ分析や、戦国秘伝の「腱引き」による不調改善など【ココロ】：経験者と専門家が語るリアルな心の守り方トークショー、表現講座など【知 恵】：SNSセキュリティトークショーや、女性のための護身術「WEN-DO（ウェンドー）」など

ピックアップ：現代を生き抜く「武器」を手に入れる特別企画

SNSセキュリティトークショー「教えてスプラ先生！私にできるSNS乗っ取り対策」

■ なぜ今、SNS乗っ取り対策なのか？――「心の隙」を突く最新手口への防衛術SNSは今や単なる交流ツールを超え、銀行口座やショッピングサイト、大切な人間関係と直結した「生活のインフラ」です 。しかし、その利便性の裏で、乗っ取りの手口は年々巧妙化しています 。本イベントでは、ITセキュリティのプロが、高度な「技術」ではなく「心の隙」を突く現代の乗っ取り実態をトークショー形式で分かりやすく解説します 。フィッシング詐欺や友人からの「投票して」といった身近なDMなど、2026年最新の事例を紹介するとともに、パニックを回避する初期対応や最新の防御設定など具体的な「守るための武器（知恵）」を伝授。単なる注意喚起に留まらず、その場で自分の設定を見直したくなるような、実践的な対策をお伝えします。

メンタルケアトークショー：閉鎖病棟 × 劇団四季。 異なる背景を持つ二人が語る、リアルな「心の守り方」

■ 日本人の5人に1人が経験すると言われる身近な問題重度のうつ病による閉鎖病棟への入院を経験した錦山氏と、舞台のプロとして活躍した仙名氏。極限の環境を経験した二人が、自身の体験を赤裸々に語りながら、心の健康を「正しく恐れ、正しく守る」ための知恵を伝授します。「意外と普通」な実態とサイン： 謎の吐き気や外食ができないといった日常の些細な異変が、不調のサインであることも 。初めての通院や入院生活のリアルな体験談から、心の病への偏見を解きほぐします 。自分を守るための「境界線」と「舵取り」 ：支える側の人も「自分を大切にする」ために。専門機関を頼る勇気や、時には「離れる」選択肢を持つ重要性と、周囲の視線やレッテルを超え、自分らしい人生の舵を取り戻す方法を考えます 。登壇者： 錦山まる 氏（元漫画家）× 仙名智子 氏（元劇団四季俳優・臨床心理士・公認心理師）

現代を生き抜く「武器」を磨く：体験・ワークショップブース

1. 一生モノの【カラダ】―― 不調をリセットし、動ける身体へ

★一撃改善！戦国秘伝の「腱引き（筋整流法）」：戦国時代から伝わる伝統手技で、筋肉や腱を正しい位置へ整えます 。肩こりや腰痛など、身体の不調をその場でリセットする驚きの体験を提供します 。★ケガをしない身体づくり（Lily's Sports Clinic）：オリンピックスポーツDr.監修した運動テストで、理学療法士が運動機能チェックと生活習慣の問診を行い、一生快適に動くための身体の使い方をアドバイスします 。

2. ストレスに負けない【ココロ】―― 内面から自分を解放するセルフケア

★MiLai式 魔法のフラ体験：音楽に合わせて身体を動かし、内面から自分を解放する癒やしのワークショップです 。ストレスから心を解き放ち、ポジティブなエネルギーを充填するひとときを提供します。★ことばのお茶会「心に届ける」体験を：現代を生き抜くために必要なのは、内なる想いを正しく、豊かに伝えるチカラです。現役の声優・ナレーターとして活躍する雨美 匡春（あまみ まさはる）が、技術を超えた「感性を磨き、人に伝えるチカラ」を育む特別な時間をプロデュース。自分の声が、誰かの、そして自身の心を照らす灯（ともしび）になる体験を提供します。

3. 自分を守る【知恵】―― 境界線を引き、誇り高く生きる

★女性のための護身術「WEN-DO（ウェンドー）」：カナダ発祥の力に頼らないセルフディフェンス 。身体だけでなく、「サークルズプログラム」を用い、心の境界線を守る「護シン術」として、自分の尊厳を守るための具体的なスキルを習得できます 。本講座の受講は女性限定。安心して参加頂けます。★一生モノの教養（やさしい硬筆体験・ホントの音楽史）：デジタル化で増えた「漢字が思い出せない」「手が動かない」といった経験を「正しく、キレイに書く作業」を通じて、脳を活性化させ、感性を研ぎ澄ます時間を提案します。また、名曲の裏側に隠された歴史や背景を知ることで、現代を読み解く「多角的な視点」を養います。

主催者メッセージ：ワタシの人生。舵を取るのは「ワタシ」

「生きるチカラ2026」は、単なる癒やしや知識の提供の場ではありません。 複雑化する社会の中で、誰もが直面しうる心身の不調やトラブルに対し、自らの意志で立ち向かい、しなやかに生き抜くための「武器」を手に入れる場所です。 一人でも多くの方が、専門家との対話や体験を通じて、将来への不安を「自分なら大丈夫」という確かな自信へとアップデートし、自らの人生の舵を力強く握るきっかけを掴んでいただけることを願っています。■ 団体概要名称：一般社団法人 Circle of Artists HA代表：音田智子事業内容：アーティストの活動支援、表現活動を通じた社会貢献イベント企画運営公式サイト：https://www.circleofartists.work/