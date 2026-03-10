株式会社マクニカ（所在地：神奈川県横浜市 代表取締役：原一将 以下マクニカ）は、従業員への福利厚生の一つとして「マクニカThanks Flower」を企画し、花キューピット株式会社 (所在地：東京都品川区 代表取締役：𠮷川 登 以下花キューピット) のフラワーギフトサービスを導入したことをお知らせいたします。「マクニカThanks Flower」は、2024年12月のテスト実施を経て、2025年４月から本格導入しました。テスト実施から1年を迎えるにあたり、これまでの実施を通じて得られた参加者の声や満足度を初公開いたします。■「マクニカThanks Flower」実施の背景マクニカでは、従来から社員同士の交流を目的に、社員旅行やサークルといった活動を活発に行ってきました。また、「ファミリーデー」「ビアパーティー」など家族も参加可能な企画も長年実施しています。近年では、アプリで歩数を競う「ウォーキングイベント」や、社員が部門や世代の垣根を越えた交流と情報共有を行う「Cross Talk Cafe」など、時代の変化に合わせたイベントも実施しています。こうした「社員同士のオープンな雰囲気」と「社員に加えて家族も大事にする文化」が根付くなか、家族への想いを感謝として形にする「マクニカThanks Flower」を新たに企画しました。■「マクニカThanks Flower」について「マクニカThanks Flower」は、社員が自身の「大切な人」へ感謝を込めた花束を贈ることができる福利厚生です。本施策は、これまで2024年12月に既存社員向けにテスト実施し、2025年6月に新卒入社者全員へ、さらに同年7月と12月に既存社員向けに公募制にて、計4回実施してきました。反響は非常に大きく、既存社員からの公募は毎回200名の定員枠を大幅に上回り、抽選が行われるほどの人気企画となっています。（参加した社員の感想）

日頃、仕事・家事・子供たちのサポートを共に頑張る夫へ、感謝の気持ちを込めて送りました。会社の事を話すきっかけにもなりますし、お花は家族で楽しめるものなので良かったです。

普段渡す花束とは違い、娘の勤め先経由でお花が届いた、ということに子供の成長を感じたようで、ギフトを通して仕事の話や将来の話などができてとてもいい時間を過ごせました。（受け取ったご家族の声）

忙しくしている毎日。そんな日常にサプライズのお花が届く。一瞬で心もお部屋も明るくなり、とても嬉しかったです。お花のパワーで私もたくさんの人を笑顔にしてあげたいなぁ～と思いました。■導入効果計4回の実施後、それぞれ参加者を対象にアンケートを行った結果、「満足」との回答は97％に達しました。 マクニカでは、各福利厚生施策の実施後にアンケートによる効果検証を行っていますが、そのなかでも本施策は最も高い満足度を記録しています。■「マクニカThanks Flower」導入に対する想い「マクニカThanks Flower」の企画・運営を担当するマクニカ総務企画部担当者の声を紹介します。

－「マクニカThanks Flower」はどのように誕生したのですかマクニカはもともとオープンな社風で、私自身も「心理的安全性」を実感しながら働いています。その安心感の根底に「家族を大切にする文化」もあります。日頃、社員が業務に邁進できるのはご家族の支えがあってこそ。あえて何でもない日に感謝を伝えることで、家庭の充実が仕事への活力に繋がる「良い循環」を生みたいと考えました。マクニカ社員でよかったと思える施策になればと考えて、企画しました。－社員の反応はどうですか「マクニカThanks Flower」は、他の福利厚生と比較しても圧倒的に人気が高く、毎回定員を大きく上回る応募があり、抽選になるほどです。社員からは「もっと実施枠を増やしてほしい」という声も届いています。 届いた花束をフォトウェディングの撮影に使った社員もいました。そうしたエピソードを聞くたび、社員一人ひとりの人生の節目を、会社としてサポートできる素晴らしさを実感しています。－花を贈ること、花キューピットの提供サービスについてはどのように感じていますか花は「気持ち」そのもの。社員からも「物ではなく花だったからこそ、温かいコミュニケーションが生まれた」という声が寄せられています。 また、地域のお花屋さんが直接手渡しするスタイルも好評です。「お手入れのアドバイスが嬉しかった」「近所のお花屋さんが届けてくれて温かい気持ちになった」といった感想が多く、手渡しならではの温もりが社員の満足度に繋がっていると感じます。マクニカは今後も福利厚生を充実させ、社員とその家族が誇りを持てる職場環境を提供していきます。■花キューピットのフラワーギフト

「花キューピット」は注文者に代わってお花屋さんがお花で気持ちを直接お届けするサービスです。国内約4,000店の生花店ネットワークに加えて、海外の提携ネットワークを通じ、約140の国や地域の提携先加盟店から新鮮なお花をお届けすることができます。この特徴を生かし、2024年7月より「初任給で花束を」をはじめとする、企業が従業員やその家族へ感謝の気持ちを届けるサービスの提供を開始いたしました。サービスページ：https://www.i879.com/biz/howto/p01３年以内離職率は新規高卒就職者が37.9％、新規大学卒就職者が33.8％（10月24日発表 厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和４年３月卒業者)という中、企業が従業員のエンゲージメントを高め、長く働き続けられる環境づくりをサポートする本サービスは、様々な企業の共感を得て、2025年度には約1,000人（*）へ導入見込みです。*導入見込み数：2025年4月～2026年3月における福利厚生用途のフラワーギフト件数。2026年1月時点で実施済み件数に2026年3月までのお届け予定件数を加えた数■花キューピット株式会社について代表者：代表取締役 𠮷川 登所在地：東京都品川区北品川4丁目11番9号日本フラワー会館主な事業内容：花キューピットブランドによる生花の通信配達受注業務／花材供給事業／小売支援事業URL ：https://www.hana-cupid.co.jp/■株式会社マクニカについてマクニカは、半導体、サイバーセキュリティをコアとして、最新のテクノロジーをトータルに取り扱う、サービス・ソリューションカンパニーです。世界28か国/地域91拠点で事業を展開、50年以上の歴史の中で培った技術力とグローバルネットワークを活かし、AIやIoT、自動運転など最先端技術の発掘・提案・実装を手掛けています。マクニカについて：www.macnica.co.jp