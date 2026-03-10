大阪信愛学院高等学校（大阪市城東区）は、2026年3月3日（火）に1年生を対象として、OSK日本歌劇団による特別授業を実施しました。当日は、娘役スターの璃音あかりさん、珠凜かのんさん、初音くららさんの3名が講師として登壇し、生徒たちがOSKの魅力を体験する貴重な学習の機会となりました。

OSK日本歌劇団による特別授業

OSK日本歌劇団は、大阪を拠点とする日本を代表する歌劇団の一つであり、豪華な舞台演出と洗練されたダンスパフォーマンスで知られています。2023年に放送された連続テレビ小説「ブギウギ」の作中に登場する歌劇団のモデルとして、更なる注目を集めました。大阪信愛学院高等学校では、生徒の視野拡大と文化的素養の向上をめざし、以前から同様の特別授業を継続的に実施してきました。

ラインダンスの魅力を体験

今回の授業では、生徒たちがOSKの名物ともいえるラインダンスに挑戦しました。ラインダンスは、複数のダンサーが直線状に並び、揃った足上げや統制された動きで観客を魅了するパフォーマンスです。高度な技術と息の合ったチームワークを必要とし、ダイナミックでリズミカルなOSKの代名詞的パフォーマンスとして広く認識されています。講師の先生方による華麗な足上げと揃った動きに、生徒たちからは驚きの声が上がっていました。生徒たちが実際にラインダンスの基本動作に挑戦することで、舞台芸術の難しさと面白さを身をもって体験することができました。

関連リンク

大阪信愛学院 概要

https://high.osaka-shinai.ed.jp/https://www.osk-revue.com/

大阪信愛学院は、大阪市城東区に位置する、認定こども園から大学までを擁する総合学院です。1884年の創立以来140年にわたり、カトリック精神に基づいた人間教育を土台に、時代に応じた質の高い教育を提供し続けています。

